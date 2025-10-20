TUMI LE INVITA A "GIFT JOY" ESTAS FIESTAS

Al concluir el año de su emblemático 50.º aniversario, la marca TUMI celebra su legado con una llamativa paleta de colores negro y TUMI Red, su Pantone característico, un símbolo atemporal de fuerza y determinación. Estos colores, presentes en algunas de las piezas más emblemáticas de la marca en las colecciones Alpha, Alpha Bravo, Voyageur y 19 Degree Aluminum, rinden homenaje al legado de TUMI y, al mismo tiempo, reflejan su continua evolución: audaz, resistente y con un diseño a la altura del próximo viaje.

La combinación de colores rojo y negro está presente en algunas de las piezas más emblemáticas de TUMI, rediseñadas para esta temporada con detalles refinados y un estilo vibrante. Entre los productos más destacados se encuentran la mochila Celina, la mochila pequeña Celina, el bolso crossbody Dey Trunk, el bolso tote Just In Case™, el bolso satchel de doble ampliación, la Packable Backpack y el bolso tote Essential, cada uno de los cuales es testimonio de una meticulosa atención al detalle, así como del compromiso con la belleza funcional de TUMI, con diseños pensados para viajar con estilo y durar por mucho tiempo después de las vacaciones.

Para realzar la celebración de la artesanía, la colección 19 Degree Aluminum ofrece una selección de regalos de primera calidad que encarna un diseño atemporal y una sofisticación duradera. Desde la maleta de mano International hasta el estuche para puros, la funda para gafas de sol y el espejo compacto, cada pieza refleja la búsqueda de precisión y belleza de TUMI, creada para quienes aprecian el arte y el diseño por igual.

Próximamente, desde el mundo de 19 Degree, llega el juego de bar de 19 Degree Aluminum, un lujoso regalo para personas de gustos exigentes, que lleva el icónico código de diseño 19 Degree de TUMI a los momentos especiales en el hogar. El juego en aluminio esculpido, diseñado cuidadosamente para el anfitrión moderno, incluye todo lo necesario para preparar el cóctel perfecto, con tarjetas de recetas personalizadas de TUMI, y refleja la misión de la marca de acompañar a sus clientes en cada hito de su viaje.

"Durante las fiestas, me encanta buscar regalos que ofrezcan felicidad y sentido genuinos a las personas importantes de mi vida", señaló Victor Sanz, director creativo de TUMI. "Los mejores regalos se adaptan perfectamente a la vida cotidiana, acompañan desde el trabajo hasta los viajes y el disfrute en el hogar, y son tan significativos para regalar como para usar mucho después de que termina la temporada de fiestas".

Para él, la colección Arrivé ofrece diseños destacados como la mochila grande Barker y la mochila mediana Larson, que se caracterizan por sus detalles pulidos de fibra de carbono y su precisión inspirados en el diseño automotriz. Como complemento, se presentan modelos artesanales de cuero de la colección Harrison, como el bolso Gregory Sling y las mochilas Warren y Griffen Flap en color Burnished Wine Ombré, una técnica de acabado a mano que confiere a cada pieza su propia profundidad tonal y carácter.

Para ella, la colección Olas transmite una sensación de elegancia y naturalidad, pues combina el diseño moderno con la sofisticación atemporal. Por su parte, la colección Agent refleja el lujo versátil, pensada para mujeres que se mueven con naturalidad entre espacios formales y de ocio con un estilo elegante y decidido. Para complementar el espíritu de la temporada, Belden presenta el joyero, la funda para pasaporte y la cartera con cadena en color metallic silver, regalos que aportan el brillo propio de estas fiestas y están diseñados para durar por mucho tiempo después.

La personalización y los monogramas desempeñan un rol importante esta temporada, pues reflejan la creencia de TUMI de que el verdadero lujo está en los detalles. Los servicios de personalización con monogramas transforman los accesorios de viaje y estilo de vida en recuerdos duraderos. Cada marca de personalización representa identidad e determinación, un toque final que convierte el diseño funcional en algo profundamente personal, creado para complementar al usuario.

Desde nuevos destinos hasta el regreso a casa después para las fiestas, cada viaje comienza con un regalo de TUMI. Descubra la colección completa en tiendas y en línea en TUMI.com, y siga a @TUMITravel para descubrir la inspiración en esta temporada.

