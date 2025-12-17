TutorMundi amplia plataforma de reforço escolar com novos recursos de IA em 2025 e reforça uso responsável da tecnologia

Novos recursos como corretor de redação, oficina guiada e assistente de estudo reforçam modelo híbrido que preserva o esforço cognitivo e mantém tutores humanos no centro da aprendizagem

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O uso da inteligência artificial na educação avança rapidamente, mas especialistas alertam que sua adoção exige equilíbrio entre automação e supervisão humana. É o que aponta o relatório global AI and the Future of Learning, publicado pela HP, que analisa o impacto da IA nos processos de ensino e aprendizagem em diferentes países.

Segundo o estudo, 86% dos professores acreditam que a inteligência artificial transformará significativamente a prática educacional na próxima década, enquanto 78% dos líderes em tecnologia educacional veem a IA como infraestrutura estratégica das instituições até 2030. Ao mesmo tempo, o relatório indica que estudantes valorizam ferramentas que apoiem organização, autonomia e feedback contínuo, desde que não substituam o esforço cognitivo necessário à aprendizagem.

O documento destaca ainda que modelos totalmente automatizados podem gerar dependência excessiva de sistemas inteligentes, reduzindo a participação ativa do aluno em etapas fundamentais do raciocínio. Como resposta, especialistas recomendam soluções que utilizem a IA como apoio ao processo investigativo, devolvendo perguntas, sugerindo caminhos e estimulando a reflexão, em vez de entregar respostas prontas.

É nesse contexto que o TutorMundi, plataforma brasileira de monitoria online e reforço escolar, anuncia a ampliação de seu aplicativo em 2025 com a inclusão de três novos recursos apoiados por inteligência artificial: um corretor automatizado de redações, uma oficina guiada para desenvolvimento textual e um assistente de estudo baseado em perguntas estruturadas. As funcionalidades operam dentro da própria plataforma e reforçam o modelo híbrido adotado pela empresa, que combina automação pedagógica com acompanhamento contínuo de tutores humanos.

O corretor de redação oferece sugestões de clareza e estrutura sem realizar alterações automáticas no texto do aluno, preservando o processo autoral. A oficina guiada orienta o planejamento e a construção de textos acadêmicos em etapas, enquanto o assistente de estudo conduz o estudante por meio de questionamentos que incentivam a elaboração das próprias respostas. Sempre que necessário, o sistema integra tutores humanos disponíveis em tempo real para aprofundamento pedagógico.

A abordagem adotada pelo TutorMundi reflete as recomendações do relatório da HP, que aponta a combinação entre inteligência artificial e mediação humana como o caminho mais consistente para ampliar acesso, personalizar trilhas de aprendizagem e preservar o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

Em 2024, a plataforma registrou mais de 47 mil horas de monitoria e ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos educacionais ao longo de sua trajetória. A empresa atende escolas públicas e privadas, famílias e organizações que adotam a educação como estratégia de desenvolvimento.

Para analistas, o avanço da IA na educação tende a se consolidar em modelos híbridos, nos quais a tecnologia atua como infraestrutura de apoio e a presença humana permanece central na construção do conhecimento. A experiência do TutorMundi ilustra como a integração equilibrada entre sistemas inteligentes e tutoria pode apoiar o aprendizado de forma sustentável e responsável.

