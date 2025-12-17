TutorMundi amplia plataforma de reforço escolar com novos recursos de IA em 2025 e reforça uso responsável da tecnologia

Notícias fornecidas por

TutorMundi

17 dez, 2025, 13:00 GMT

Novos recursos como corretor de redação, oficina guiada e assistente de estudo reforçam modelo híbrido que preserva o esforço cognitivo e mantém tutores humanos no centro da aprendizagem

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O uso da inteligência artificial na educação avança rapidamente, mas especialistas alertam que sua adoção exige equilíbrio entre automação e supervisão humana. É o que aponta o relatório global AI and the Future of Learning, publicado pela HP, que analisa o impacto da IA nos processos de ensino e aprendizagem em diferentes países.

Continue Reading

Segundo o estudo, 86% dos professores acreditam que a inteligência artificial transformará significativamente a prática educacional na próxima década, enquanto 78% dos líderes em tecnologia educacional veem a IA como infraestrutura estratégica das instituições até 2030. Ao mesmo tempo, o relatório indica que estudantes valorizam ferramentas que apoiem organização, autonomia e feedback contínuo, desde que não substituam o esforço cognitivo necessário à aprendizagem.

O documento destaca ainda que modelos totalmente automatizados podem gerar dependência excessiva de sistemas inteligentes, reduzindo a participação ativa do aluno em etapas fundamentais do raciocínio. Como resposta, especialistas recomendam soluções que utilizem a IA como apoio ao processo investigativo, devolvendo perguntas, sugerindo caminhos e estimulando a reflexão, em vez de entregar respostas prontas.

É nesse contexto que o TutorMundi, plataforma brasileira de monitoria online e reforço escolar, anuncia a ampliação de seu aplicativo em 2025 com a inclusão de três novos recursos apoiados por inteligência artificial: um corretor automatizado de redações, uma oficina guiada para desenvolvimento textual e um assistente de estudo baseado em perguntas estruturadas. As funcionalidades operam dentro da própria plataforma e reforçam o modelo híbrido adotado pela empresa, que combina automação pedagógica com acompanhamento contínuo de tutores humanos.

O corretor de redação oferece sugestões de clareza e estrutura sem realizar alterações automáticas no texto do aluno, preservando o processo autoral. A oficina guiada orienta o planejamento e a construção de textos acadêmicos em etapas, enquanto o assistente de estudo conduz o estudante por meio de questionamentos que incentivam a elaboração das próprias respostas. Sempre que necessário, o sistema integra tutores humanos disponíveis em tempo real para aprofundamento pedagógico.

A abordagem adotada pelo TutorMundi reflete as recomendações do relatório da HP, que aponta a combinação entre inteligência artificial e mediação humana como o caminho mais consistente para ampliar acesso, personalizar trilhas de aprendizagem e preservar o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

Em 2024, a plataforma registrou mais de 47 mil horas de monitoria e ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos educacionais ao longo de sua trajetória. A empresa atende escolas públicas e privadas, famílias e organizações que adotam a educação como estratégia de desenvolvimento.

Para analistas, o avanço da IA na educação tende a se consolidar em modelos híbridos, nos quais a tecnologia atua como infraestrutura de apoio e a presença humana permanece central na construção do conhecimento. A experiência do TutorMundi ilustra como a integração equilibrada entre sistemas inteligentes e tutoria pode apoiar o aprendizado de forma sustentável e responsável.

Sobre o TutorMundi

O TutorMundi é uma edtech brasileira que combina inteligência artificial e tutoria humana para oferecer suporte educacional personalizado a alunos da educação básica. A plataforma atende redes públicas e privadas, famílias e empresas que oferecem educação como benefício corporativo. Com foco em aprendizado sob demanda, a solução conecta estudantes a tutores universitários de forma imediata, com apoio de IA na triagem de dúvidas, correção de redações e organização de conteúdos. Para saber mais, acesse https://tutormundi.com/.

Contato de Imprensa:  [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847075/3.jpg

FONTE TutorMundi

Da mesma fonte

TutorMundi destaca impacto da IA na aprendizagem enquanto empresas brasileiras colocam tecnologia como prioridade estratégica, aponta Amcham

TutorMundi destaca impacto da IA na aprendizagem enquanto empresas brasileiras colocam tecnologia como prioridade estratégica, aponta Amcham

A Inteligência Artificial deve ocupar posição central nas estratégias empresariais em 2026. Segundo a pesquisa Panorama 2026, realizada pela Amcham e ...
TutorMundi destaca papel da IA na personalização do ensino e reforça importância da presença humana

TutorMundi destaca papel da IA na personalização do ensino e reforça importância da presença humana

Um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), intitulado "Leveraging Artificial Intelligence to Support Students...
More Releases From This Source

Explorar

Education

Education

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics