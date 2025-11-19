TutorMundi destaca impacto da IA na aprendizagem enquanto empresas brasileiras colocam tecnologia como prioridade estratégica, aponta Amcham

Plataforma combina suporte humano e automações com IA para apoiar estudantes em um cenário de transformação digital acelerada

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- A Inteligência Artificial deve ocupar posição central nas estratégias empresariais em 2026. Segundo a pesquisa Panorama 2026, realizada pela Amcham e pela Humanizadas com 629 executivos, 59,5% das empresas brasileiras colocarão o uso de IA como prioridade estratégica no próximo ano. Apesar disso, 61% afirmam que a tecnologia ainda gerou pouco ou nenhum impacto direto nos resultados, revelando uma distância entre intenção e execução.

O estudo aponta que o avanço da IA no Brasil esbarra menos em tecnologia e mais em pessoas e processos. A falta de profissionais qualificados é citada como o principal limitador (43%), seguida pela baixa integração entre áreas e sistemas (41%) e por preocupações legais e éticas (28%). Além disso, 77% das empresas investem entre 0% e 2% do orçamento em IA, indicando que a tecnologia ainda está restrita a pilotos isolados e iniciativas experimentais.

Embora o relatório tenha foco no ambiente corporativo, o movimento de expansão da IA também impacta o setor educacional, onde a preparação dos estudantes, futuros profissionais, se torna ainda mais relevante. Nesse contexto, soluções que unem tecnologia e acompanhamento humano ganham espaço. No Brasil, o TutorMundi aplica IA nos bastidores para otimizar rotinas como triagem de dúvidas, revisões automáticas e organização de atendimentos, enquanto mantém tutores humanos no centro da mediação pedagógica. Em 2024, a plataforma registrou mais de 47 mil horas de monitoria e ultrapassou 1 milhão de atendimentos educacionais ao longo de sua trajetória.

Para Rapha Coe, CEO do TutorMundi, o desafio na educação é garantir que a tecnologia amplie,e não substitua, o papel humano. "Quando a IA cuida das tarefas repetitivas, os tutores podem focar no que realmente importa: a relação pedagógica e o apoio individualizado. Esse equilíbrio é decisivo para preparar estudantes para um mundo cada vez mais digital", afirma.

O relatório reforça que, para 2026, o avanço da IA depende tanto de tecnologia quanto de competências humanas. A combinação entre inovação, cultura organizacional e preparação das novas gerações, ainda na escola, será determinante para que o país transforme potencial em resultados.

Sobre o TutorMundi

O TutorMundi é uma edtech brasileira que combina inteligência artificial e tutoria humana para oferecer suporte educacional personalizado a alunos da educação básica. A plataforma atende redes públicas e privadas, famílias e empresas que oferecem educação como benefício corporativo. Com foco em aprendizado sob demanda, a solução conecta estudantes a tutores universitários de forma imediata, com apoio de IA na triagem de dúvidas, correção de redações e organização de conteúdos. Para saber mais, acesse tutormundi.com .

