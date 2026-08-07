Tuya Smart e Advance levam brinquedos com inteligência artificial para a América Latina com o lançamento de BUBU, a coruja

NOVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), provedora líder global de serviços de plataforma em nuvem com IA, anunciou uma parceria com a Advance, empresa internacional de tecnologia especializada em eletrônicos de consumo inovadores e soluções baseadas em inteligência artificial, para desenvolver e comercializar conjuntamente BUBU, a coruja, um brinquedo de companhia com IA criado para crianças. Essa parceria representa uma das primeiras implementações da solução de companheiros de IA da Tuya na América Latina, reforçando o compromisso de ambas as empresas em integrar a IA física ao cotidiano das famílias.

Segundo um relatório da The Business Research Company, o mercado global de brinquedos com inteligência artificial alcançou aproximadamente US$ 18,35 bilhões em 2025, com fortes perspectivas de crescimento nos próximos anos. Essa evolução reflete uma mudança de paradigma mais ampla no setor, impulsionada pela IA Física — a integração de inteligência artificial avançada em dispositivos físicos capazes de perceber, responder e agir no mundo real.

Do brinquedo à companhia: BUBU, a coruja

O principal produto da Advance, BUBU, a coruja, é um brinquedo com inteligência artificial que conta com olhos animados e expressivos exibidos em uma tela dinâmica de 1,28 polegadas, áudio estéreo Hi-Fi, interação por toque e diálogo de voz natural, impulsionado por modelos de linguagem avançados — incluindo ChatGPT, Grok-3 e Doubao, com implementação regional. BUBU está redefinindo o conceito de brinquedo infantil ao oferecer uma companhia segura e inteligente, capaz de ouvir, responder e evoluir junto com a criança.

Com mais de 10 expressões faciais animadas e detecção de voz em tempo real, BUBU proporciona uma experiência interativa diferenciada, que vai muito além dos brinquedos inteligentes convencionais — respondendo não apenas a comandos, mas também ao contexto emocional das conversas com a criança. BUBU foi projetada para atender à diversidade multilíngue das famílias de todas as partes do mundo, oferecendo suporte a mais de 66 idiomas, e é fabricado integralmente com materiais seguros para crianças, incluindo pelúcia de poliéster premium, silicone e plástico.

No núcleo da arquitetura de hardware da BUBU está o T5-AI Voice Box da Tuya — um dispositivo de interação por voz com inteligência artificial baseado no T5-E1, um módulo integrado de Wi-Fi e Bluetooth Low Energy desenvolvido pela Tuya. Com suporte aos principais modelos de IA e recursos como ativação por botão, ativação por palavra-chave e conversação livre, o T5-AI Voice Box proporciona à BUBU experiências de interação por voz com IA mais imersivas e envolventes. A conectividade é realizada pela banda Wi-Fi de 2,4 GHz por meio do módulo da Tuya, proporcionando desempenho estável e baixa latência, requisitos essenciais para conversas de voz em tempo real.

A conectividade do dispositivo, o controle parental e o gerenciamento de uso são integrados ao aplicativo Tuya Smart, disponível para Android e iOS, permitindo que os pais configurem o conteúdo, acompanhem o histórico de interações e gerenciem as preferências de idioma em uma única interface. A compatibilidade multiplataforma do ecossistema Tuya também apoia a estratégia global de entrada no mercado da Advance, garantindo uma experiência consistente com o produto, independentemente do dispositivo utilizado pela família.

Apoiada por sua vasta experiência em distribuição de dispositivos educacionais e presença no varejo em toda a América Central e do Sul, a Advance está em uma posição única para impulsionar a adoção da categoria de brinquedos com inteligência artificial na região. Após o sucesso das vendas experimentais lançadas no Peru em outubro de 2025, que receberam feedback extremamente positivo do mercado, o primeiro lote de produção comercial foi concluído no segundo trimestre de 2026, posicionando BUBU para uma expansão mais ampla na América Latina. À medida que BUBU se expande para novos mercados, a infraestrutura global da plataforma da Tuya é projetada para suportar milhões de dispositivos conectados sem comprometer o desempenho, dando à Advance a confiança necessária para buscar a expansão regional sem precisar reestruturar a plataforma subjacente ao produto.

Acelerar a implantação de brinquedos com IA na América Latina

A Advance está entre as primeiras marcas de consumo a lançar um brinquedo com IA baseado na tecnologia Tuya em escala comercial, o que valida a prontidão técnica e a viabilidade comercial da plataforma de IA da Tuya para suportar a implantação de IA física no mercado de massa.

Ao aproveitar o SDK e a estrutura de aplicativos inteligentes da Tuya, a parceria demonstra a flexibilidade e a versatilidade do modelo de Plataforma como Serviço (PaaS) da Tuya: Permitir que marcas de hardware com ampla experiência em fabricação e distribuição desenvolvam e comercializem rapidamente produtos sofisticados com inteligência artificial integrada e alcance global consistente, sem a necessidade de construir infraestrutura de IA do zero.

No caso de produtos voltados para crianças, como brinquedos com inteligência artificial, a Tuya adota padrões rigorosos de segurança e conformidade, visando proporcionar experiências seguras para crianças e famílias de todas as partes do mundo. A plataforma comprovada da Tuya, presente em mais de 200 países e regiões, dá à Advance a confiança necessária para crescer desde os primeiros usuários até a implementação em massa no mercado, sem a necessidade de uma nova plataforma — uma garantia crucial à medida que BUBU se expande do Peru para a América Latina e para os mercados globais.

"BUBU, a coruja, representa tudo o que acreditamos que a próxima geração de produtos infantis deve ser: segura, altamente inteligente e verdadeiramente encantadora de usar. A parceria com a Tuya nos permitiu transformar essa visão em realidade com agilidade e expertise técnica. Vemos BUBU não apenas como um produto isolado, mas como a base de um ecossistema completo de brinquedos com inteligência artificial que pretendemos desenvolver e expandir na América Latina e em mercados internacionais nos próximos anos", disse Nestor Quispez-Asin, diretor-geral da MicroSource Shenzhen & Technosource HK, Ltd.

"A Advance exemplifica o tipo de parceiro inovador e com visão global que a plataforma da Tuya foi desenvolvida para apoiar e potencializar. Ao combinar a experiência em fabricação e a força de distribuição da Advance com as tecnologias e a plataforma de nuvem de IA da Tuya, demonstramos que dispositivos de consumo com IA nativa podem chegar ao mercado de maneira eficiente, confiável e em escala comercial. Temos orgulho de apoiar o desenvolvimento da BUBU e esperamos aprofundar nossa colaboração à medida que ele amplia o ecossistema de brinquedos com IA para novos mercados e novas categorias de produtos", disse Johnny Lu, diretor de Negócios da Tuya para a América Latina.

Avançando e expandindo os horizontes do mercado de brinquedos com IA

BUBU será o ponto de partida para a comercialização conjunta de brinquedos com inteligência artificial da Tuya e da Advance em escala global. As empresas continuarão aprimorando BUBU com análises parentais aprimoradas, integração mais profunda de IA e recursos de aprendizado expandidos para oferecer experiências mais conversacionais e personalizadas, entre outros aprimoramentos.

A Advance planeja ampliar seu portfólio de produtos com IA além da BUBU, com novos personagens de brinquedo com inteligência artificial e dispositivos de aprendizagem baseados em IA atualmente em desenvolvimento — todos construídos sobre a plataforma da Tuya. À medida que esses novos produtos chegam ao mercado, a plataforma unificada de IA em nuvem e o ecossistema da Tuya atuarão como a infraestrutura central compartilhada, permitindo que a Advance expanda suas operações de forma consistente em diferentes linhas de produtos e regiões geográficas.

Com o sucesso comprovado no Peru, a Advance agora está em negociações avançadas para ampliar a presença comercial da BUBU em outros mercados da América Latina e explora oportunidades de distribuição na Europa, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. A presença global da Tuya proporcionará a confiabilidade e a conformidade regulatória necessárias para apoiar essa expansão internacional, garantindo uma experiência conectada consistente e de alta qualidade para famílias de todas as partes do mundo.

Juntas, a Tuya e a Advance têm como objetivo consolidar os brinquedos com inteligência artificial como uma categoria de consumo relevante na América Latina e em outros mercados globais, aproveitando a IA física não apenas como um avanço tecnológico, mas também como uma transformação significativa na forma como as crianças aprendem, brincam e se desenvolvem.

Sobre a Advance

A Advance projeta e desenvolve produtos tecnológicos inovadores que combinam hardware, inteligência artificial, dispositivos conectados e eletrônica embarcada.

Com sede em Shenzhen, no coração do ecossistema global de inovação tecnológica, a Advance transforma ideias em produtos tangíveis, da concepção à industrialização.

Nossa ambição é criar tecnologias úteis, acessíveis e inovadoras, capazes de atender às necessidades de consumidores e empresas no futuro.

Sobre a Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) é uma provedora líder global de serviços de plataforma em nuvem de IA, dedicada a integrar a IA ao dia a dia. Por meio de sua estrutura de desenvolvimento de código aberto TuyaOpen e de mecanismos universais de Agentes de IA — incluindo sua plataforma de desenvolvimento de Agentes de IA —, a Tuya integra recursos de IA multimodal para reduzir as barreiras de desenvolvimento, promovendo com eficiência a viabilização de estilos de vida orientados por IA e acelerando a sua integração ao mundo físico. A Tuya oferece soluções inovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicações corporativas e desenvolvedores industriais por meio de seus recursos de computação em nuvem e inteligência espacial. Também oferece um ecossistema global de IAoT completo, aberto e neutro. Essa abordagem fomenta uma comunidade global de desenvolvedores vibrante, composta por marcas, OEMs, agentes de IA, integradores de sistemas e provedores independentes de software, que colaboram para criar ecossistemas de soluções inteligentes pautados pelos princípios da sustentabilidade, segurança, eficiência, agilidade e abertura.

Em 31 de março de 2026, a Plataforma de Desenvolvedores de IA da Tuya somava mais de 1.970.000 desenvolvedores cadastrados em mais de 200 países e regiões.

Para obter informações adicionais, visite www.tuya.com.

FONTE Tuya Smart