Tuya Smart y Advance lanzan juguetes con IA en Latinoamérica con BUBÚ el Búho

NUEVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), uno de los principales proveedores mundiales de servicios para plataformas de IA en la nube, ha anunciado una alianza con Advance, una empresa tecnológica internacional especializada en electrónica de consumo innovadora y productos basados en IA, para desarrollar conjuntamente y comercializar BUBÚ el Búho, un juguete de compañía insignia impulsado por IA y diseñado para niños. Esta colaboración supone una de las primeras implantaciones de la solución de asistente con IA de Tuya en Latinoamérica, lo que pone de relieve el compromiso de ambas empresas por integrar la IA física en la vida cotidiana de las familias.

Según un informe de The Business Research Company, el mercado mundial de juguetes con IA alcanzó aproximadamente los 18 350 millones de dólares estadounidenses en 2025, y se prevé un fuerte crecimiento para los próximos años. Esta evolución refleja un cambio de paradigma más amplio en el sector hacia la IA física: la integración de la IA avanzada en dispositivos físicos capaces de detectar, responder y actuar en el mundo real.

De un simple juguete a un compañero: BUBÚ el Búho

El producto estrella de Advance, BUBÚ el Búho, es un juguete basado en IA con unos expresivos ojos animados que se muestran en una pantalla dinámica de 1,28 pulgadas, audio estéreo de alta fidelidad, interacción táctil y diálogo de voz natural impulsado por los principales modelos de lenguaje de gran tamaño, entre los que se incluyen ChatGPT, Grok-3 y Doubao, implementados a nivel regional. BUBÚ redefine lo que puede ser un juguete infantil y se convierte en un compañero seguro e inteligente que escucha, responde y crece con el niño.

Con más de 10 expresiones faciales animadas y detección de voz en tiempo real, BUBÚ ofrece una experiencia interactiva única que va mucho más allá de los juguetes inteligentes convencionales, ya que no solo responde a las órdenes, sino también al tono emocional de la conversación del niño. BUBÚ está diseñado para adaptarse a la diversidad lingüística de las familias de todo el mundo, ya que admite más de 66 idiomas, y está fabricado íntegramente con materiales seguros para los niños, como felpa de poliéster de primera calidad, silicona y plástico.

El núcleo de la arquitectura de hardware de BUBÚ lo constituye el T5-AI Voice Box de Tuya, un dispositivo de IA para la interacción por voz basado en el T5-E1, un módulo combinado integrado de Wi-Fi y Bluetooth Low Energy desarrollado por Tuya. Compatible con los principales modelos de IA y con funciones como el encendido mediante botón, la activación por palabra clave y la conversación natural, el T5-AI Voice Box dota a BUBÚ de experiencias interactivas por voz con IA inmersivas y atractivas. La conectividad se realiza a través de la banda Wi-Fi de 2,4 GHz mediante el módulo de Tuya, lo que garantiza el rendimiento estable y de baja latencia que exige una conversación de voz en tiempo real.

La conectividad de los dispositivos, los controles parentales y la gestión del uso se gestionan de forma fluida a través de la aplicación Tuya Smart, tanto en Android como en iOS, lo que permite a los padres configurar los ajustes de contenido, supervisar el historial de interacción y gestionar las preferencias de idioma desde una única interfaz. La compatibilidad multiplataforma del ecosistema Tuya también respalda la estrategia global de comercialización de Advance, lo que permite ofrecer una experiencia de producto coherente independientemente del dispositivo que utilice cada familia.

Advance, que cuenta con una amplia experiencia en la distribución de dispositivos de entretenimiento educativo y con una presencia comercial en toda América Central y del Sur, está perfectamente posicionado para impulsar la adopción de la categoría de juguetes con IA en toda la región. Tras el éxito de las ventas de prueba lanzadas en Perú en octubre de 2025, que recibieron una acogida muy positiva por parte del mercado, el primer lote de producción comercial se completó en el segundo trimestre de 2026, lo que posicionó a BUBÚ para un despliegue regional más amplio en toda Latinoamérica. A medida que BUBÚ llega a nuevos mercados, el diseño de la infraestructura de la plataforma global de Tuya permite dar soporte a millones de dispositivos conectados sin comprometer el rendimiento, lo que da a Advance la confianza necesaria para llevar a cabo su expansión regional sin tener que rediseñar la plataforma en la que se basa el producto.

Acelerar la implantación de juguetes con IA en Latinoamérica

Advance es una de las primeras marcas de consumo en lanzar al mercado, a escala comercial, un juguete con IA basado en la tecnología de Tuya, lo que confirma la madurez técnica y la viabilidad comercial de la plataforma de IA de Tuya para facilitar la implantación de la IA física en el mercado de gran consumo.

Al aprovechar el SDK y el marco de trabajo Smart App de Tuya, esta colaboración pone de manifiesto la versatilidad del modelo de Plataforma como Servicio (PaaS) de Tuya: permitir a las marcas de hardware con una amplia experiencia en fabricación y distribución desarrollar y comercializar rápidamente productos sofisticados nativos de IA, con un alcance global uniforme, sin necesidad de crear una infraestructura de IA desde cero.

En el caso de los productos destinados a los niños, como los juguetes con IA, Tuya respeta las estrictas normas de seguridad y cumplimiento normativo para garantizar una experiencia segura a los niños y a las familias de todo el mundo. La plataforma consolidada de Tuya, con presencia en más de 200 países y regiones, proporciona a Advance la confianza necesaria para pasar de una fase inicial de adopción a un despliegue en el mercado masivo sin necesidad de cambiar de plataforma, lo que supone una garantía fundamental ahora que BUBÚ se expande desde Perú por toda Latinoamérica y hacia los mercados mundiales.

"BUBÚ el Búho representa todo lo que, en nuestra opinión, debería caracterizar a la próxima generación de productos infantiles: seguridad, gran inteligencia y un uso realmente divertido. La colaboración con Tuya nos ha permitido hacer realidad esta visión con rapidez y rigor técnico. Consideramos que BUBÚ no es solo un producto aislado, sino la base de todo un ecosistema de juguetes con IA que desarrollaremos y ampliaremos en toda Latinoamérica y en los mercados internacionales durante los próximos años", destacó Néstor Quispez-Asin, director general de MicroSource Shenzhen & Technosource HK, Ltd.

"Advance es un ejemplo perfecto del tipo de socio innovador y con visión global para el que se creó la plataforma de Tuya con el fin de potenciar su desarrollo. Al combinar la experiencia en fabricación y la solidez en distribución de Advance con las tecnologías y la plataforma de IA en la nube de Tuya, hemos demostrado que es posible lanzar al mercado dispositivos de consumo nativos de IA de forma eficiente, confiable y a escala comercial. Estamos orgullosos de apoyar el desarrollo de BUBÚ y esperamos profundizar nuestra colaboración a medida que la empresa amplía el ecosistema de juguetes con IA a nuevos mercados y nuevas líneas de productos", declaró Johnny Lu, director comercial para Latinoamérica de Tuya.

Hacia el futuro y más allá en el mercado de los juguetes con IA

BUBÚ servirá como punto de partida para la comercialización conjunta de juguetes con IA por parte de Tuya y Advance en el mercado mundial. Las empresas seguirán mejorando BUBÚ con análisis parentales más avanzados, una mayor integración de la IA y capacidades de aprendizaje ampliadas para ofrecer experiencias más coloquiales y personalizadas, entre otras mejoras.

Advance tiene previsto ampliar su cartera de productos de IA más allá de BUBÚ, con nuevos personajes de juguete con IA y dispositivos de aprendizaje basados en IA que se encuentran actualmente en fase de desarrollo, todos ellos creados sobre la plataforma de Tuya. A medida que estos nuevos productos salgan al mercado, la plataforma unificada en la nube basada en IA y el ecosistema de Tuya servirán de columna vertebral común, lo que permitirá a Advance crecer de forma coherente en todas las líneas de productos y zonas geográficas.

Tras el éxito demostrado en Perú, Advance mantiene actualmente conversaciones para ampliar el alcance comercial de BUBÚ a otros mercados latinoamericanos y está estudiando oportunidades de distribución en Europa, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. La presencia global de Tuya aportará la confiabilidad y el cumplimiento normativo necesarios para respaldar esta expansión internacional, garantizando una experiencia conectada de primera calidad y coherente para las familias de todo el mundo.

Juntas, Tuya y Advance pretenden consolidar los juguetes con IA como una categoría de consumo generalizada en Latinoamérica y más allá, aprovechando la IA física no solo como un hito tecnológico, sino como un avance significativo en la forma en que los niños aprenden, juegan y crecen.

Acerca de Advance

Advance diseña y desarrolla productos tecnológicos innovadores, combinando hardware, inteligencia artificial, dispositivos conectados y electrónica integrada.

Con sede en Shenzhen, en el centro mismo del ecosistema mundial de innovación tecnológica, Advance transforma las ideas en productos tangibles, desde el diseño hasta la industrialización.

Nuestra ambición es crear tecnologías útiles, accesibles e innovadoras, capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores y las empresas del futuro.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: (2391) es un proveedor líder mundial de servicios para plataformas de IA en la nube, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y de sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA. Con todo ello impulsa de manera eficiente la consecución de estilos de vida impulsados por la IA y acelera la integración de la IA en el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores del sector industrial a través de sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. Además, ofrece un ecosistema global de AIoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una dinámica comunidad global de desarrolladores formada por marcas, fabricantes de equipos originales, agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes que colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes que encarnan los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura.

A 31 de marzo de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1 970 000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

Para obtener más información, visite www.tuya.com.

FUENTE Tuya Smart