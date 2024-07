TVs LG são destaque em espaço de Renan Altera na CASACOR 2024

LG OLED evo Objet Collection Posé e LG QNED85 AI marcam presença no ambiente "Ecos do Passado" na principal mostra de arquitetura das Américas, que vai até domingo (28/07)

SÃO PAULO, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG, patrocinadora exclusiva de tecnologia da CASACOR São Paulo pelo 7° ano consecutivo, celebra a parceria com o arquiteto Renan Altera, que está presente pela segunda vez na CASACOR São Paulo, e neste ano, com duas TVs LG imponentes: a sofisticada TV LG OLED evo Objet Collection Posé e a inovadora LG QNED85 AI.

TV LG QNED85 AI no espaço “Ecos do Passado”, de Renan Altera, na CASACOR 2024. Crédito: Divulgação LG

No espaço intitulado "Ecos do Passado", um loft multifuncional de 71 m² que une história e modernidade, idealizado pelo escritório Altera Arquitetura, o arquiteto visa unir a arquitetura histórica e modernidade, promovendo reflexões sobre herança cultural, sustentabilidade e tradição. O espaço é projetado para demonstrar a coexistência de múltiplas influências e tradições, criando um diálogo entre o passado e o presente e promovendo uma consciência sobre a importância de valorizar nossa herança cultural enquanto buscamos um futuro sustentável, incluindo as tecnologias avançadas dos produtos LG.

"Parcerias com arquitetos renomados como, o Renan Altera, são importantes para nós, pois reforçam a confiança dos profissionais de design e arquitetura em nossos produtos. As nossas TVs se destacam pela tecnologia avançada não somente em telas, mas também em estilo. Com telas ultrafinas e designs únicos, buscamos proporcionar uma experiência completa para o consumidor, desde uma excelente tela e som, até um encaixe perfeito na decoração do ambiente, ressaltando o nosso conceito Life's Good", comenta Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV e Áudio da LG do Brasil.

"Este projeto é uma viagem pelos legados arquitetônicos do passado, que ecoam no presente e moldam o futuro. Queríamos criar um espaço que não apenas refletisse nossa herança cultural, mas também destacasse a importância de construir um futuro sustentável e significativo", afirma o arquiteto Renan Altera.

Como destaque da sala de TV e do dormitório do espaço, os televisores LG se encaixam com harmonia no conceito do arquiteto e da mostra ao entregar tecnologia sofisticada em qualidade de imagem, áudio e design. O modelo LG QNED85 AI é ideal para quem procura tecnologias avançadas em uma tela grande, com um painel que oferece cores vibrantes e imersivas em tamanhos de até 86''. O lançamento é ideal para ambientes espaçosos.

A LG OLED evo Objet Collection Posé, por sua vez, foi desenvolvida para impressionar de qualquer ângulo. A TV possui design 360° e pode ser posicionada em qualquer espaço com o seu apoio de pés, com cantos suaves e arredondados, acabamento em tecido Calming Beige – inclusive no controle remoto –, e traseira multifuncional, que pode ser utilizada como revisteiro ou livreiro, combinando perfeitamente com qualquer decoração.

LG QNED85 AI: Duas tecnologias de painel em uma única tela

Integrante da linha QNED 2024, tradicional por reunir as tecnologias Quantum Dot e NanoCell para produzir cores ricas, precisas e extremamente realistas, a LG QNED85 AI chega com novidades importantes, como o novo processador alpha 8 AI 4K que está ainda mais inteligente do que a versão anterior e otimiza imagem e áudio através de algoritmos avançados, um design mais fino do que nunca e o webOS 24, com funções como interface e perfis personalizáveis, Assistente de Imagem Personalizada, Concierge AI e Quick Cards, para uma experiência cada vez mais personalizada.

Outro grande destaque da TV fica para os recursos dedicados para filmes e séries, que resultam em uma experiência de cinema em casa. Dentre essas tecnologias estão a qualidade de imagem MiniLED, o Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e HDR10 Pro para surpreender os amantes de filmes e séries.

Além de oferecer recursos surpreendentes de imagem, a LG QNED85 AI está disponível em tamanhos que vão de 50" até 86'', tornando o modelo uma solução completa para ambientes espaçosos. Mais informações sobre o produto podem ser encontradas no link https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/qned/75qned85tsa/.

LG OLED evo Objet Collection Posé: inovação e design revolucionário

Destaque em design, a LG OLED evo Objet Collection Posé é mais uma inovação que ressalta a liderança da LG no mercado global de telas OLED, com 11 anos de expertise nessa tecnologia. A TV reúne inovações em estilo e todo o conhecimento presente na série LG OLED evo C2, com resolução 4K de 120Hz, pixels que se autoiluminam e Brightness Booster, que garante mais brilho na tela.

A LG OLED evo Objet Collection Posé apresenta instalação simplificada e pode ser movida de um lugar para o outro com facilidade, possibilitando a mudança do ambiente sempre que o cliente quiser. E quando não estiver em uso, a TV pode ser alternada para o Modo Galeria, que transforma o aparelho em uma tela digital para exibir obras de arte impressionantes.

E para manter o espaço limpo e organizado, a LG OLED evo Objet Collection Posé chega acompanhada do Organizador de Cabos e Acessórios, que mantém tudo arrumado e escondido atrás da Clean Cover, preservando o visual. E com dois suportes de cabo destacáveis, os fios ficam ocultos nas pernas do suporte para garantir um ambiente clean e impecável.

A TV também conta com a tecnologia de conectividade LG ThinQ, permitindo que o produto se torne o painel de controle da Casa Conectada, oferecendo integrações com produtos compatíveis com o aplicativo, além de possuir suporte para Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit.

A LG OLED evo Objet Collection Posé possui processador α9 (Alpha 9) Gen5 AI 4K, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, recurso exclusivo das TVs LG que ajusta automaticamente as configurações da TV para reproduzir conteúdos calibrados de acordo com a visão original do diretor, e recursos gamers, como GeForce Now, VRR, FreeSync Premium e G-Sync. O modelo está disponível em tamanho único de 55 polegadas, acompanhado do suporte de chão e organizador de cabos e acessórios. Informações sobre essa verdadeira obra de arte podem ser acessadas no link https://www.lg.com/br/tvs-telas-lifestyle/objet-collection-pose/55lx1qpsa/.

Desconto LG na CASACOR

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, do design e da inovação que a LG está exibindo na mostra em suas casas, a empresa está oferecendo um cupom de desconto especial: LGCASACOR10, válido na loja online até 28 de julho de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/casacor2024/, registrar-se, escolher o produto desejado e inserir o cupom LGCASACOR10. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2024 chega à sua 37ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2024

Data: Até 28 de julho de 2024

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César, São Paulo (SP)

Mais informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor oficial

Youtube: www.youtube.com/casacoroficial

Twitter: twitter.com/casacor

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469574/LG_CASACOR_2024__160.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil