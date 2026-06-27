SHENZHEN, China e SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A TWSC fez sua estreia na Eletrolar Show do Brasil, realizada em São Paulo de 22 a 25 de junho de 2026. Alinhada ao tema da feira, "All Connected" (Tudo Conectado), a empresa apresentou soluções completas de IA + armazenamento para terminais de consumo de alto desempenho e dispositivos inteligentes incorporados. A proposta é oferecer suporte de armazenamento para a interconexão eficiente de dados entre múltiplos terminais e aplicações de eletrônicos de consumo na era da IA.

TWSC estreia na Eletrolar Show Brasil 2026 com soluções de IA e armazenamento para terminais inteligentes

A TWSC exibiu seu portfólio completo de produtos de armazenamento, incluindo SSDs PCIe, memórias DDR, eMMC, UFS e LPDDR. O SSD PCIe 5.0 usa o protocolo NVMe 2.0 e atinge velocidade máxima de leitura sequencial de 14.100 MB/s. A versão de alta capacidade, com 8 TB, permite a operação local mais eficiente de modelos de IA. A memória DDR5 atinge taxa máxima de transferência de 8.000 MT/s e é voltada a equipamentos de alta demanda, como PCs com IA, computadores gamer e dispositivos profissionais de imagem. Voltado a tablets, dispositivos vestíveis inteligentes e equipamentos leves de IoT, o portfólio de armazenamento embarcado inclui opções QLC UFS e QLC eMMC de alta densidade, com equilíbrio entre desempenho, consumo de energia e custo.

A empresa também apresentou a CUSU, submarca da TWSC voltada ao segmento de armazenamento para consumidores. A marca reúne SSDs, módulos de memória e produtos de armazenamento portátil voltados a gamers, criadores de conteúdo e usuários em geral. A CUSU estruturou uma rede global de vendas online e offline em diversos países. Apoiada por uma cadeia de fornecimento estável e por uma rede consolidada de canais de venda, a marca atende a diferentes demandas de desempenho, capacidade e usabilidade, ampliando o alcance das aplicações em eletrônicos de consumo.

Com capacidade de customização integrada, a TWSC combina pesquisa e desenvolvimento, manufatura inteligente e recursos de cadeia de fornecimento em um sistema verticalizado. A estrutura abrange verificação de partículas NAND Flash, projeto de chips controladores, desenvolvimento de firmware e entrega de hardware em escala. Com uma estrutura global de pesquisa, desenvolvimento e manufatura no modelo "5+2+N", duas bases de fabricação inteligente em Futian e Guangming, em Shenzhen, e um sistema de entregas transfronteiriças certificado como AEO, a empresa atende a diferentes exigências de terminais em desempenho, capacidade, consumo de energia, dissipação térmica e design estrutural. A empresa oferece a fabricantes latino-americanos suporte abrangente, incluindo seleção de produtos, adaptação de amostras, ajuste de firmware, testes de compatibilidade com equipamentos completos e remessas em escala. A iniciativa busca acelerar o desenvolvimento de novos produtos e sua chegada ao mercado.

Diante da expansão do mercado latino-americano de terminais inteligentes, a TWSC pretende avançar na adaptação customizada de produtos, na coordenação da cadeia de fornecimento e na oferta de serviços técnicos para atender às demandas de clientes locais. A empresa também busca cooperar com parceiros para explorar novas aplicações em terminais inteligentes.

FONTE TWSC