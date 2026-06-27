SHENZHEN, China y SAO PAULO, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TWSC se presentó por primera vez en la feria Eletrolar 2026 que se celebró en São Paulo, del 22 al 25 de junio 2026. En consonancia con el tema de la feria, "All Connected" (Todos conectados), la empresa presentó soluciones integrales de IA y almacenamiento para terminales de consumo de alto rendimiento y dispositivos inteligentes integrados, que ofrece un soporte de almacenamiento fundamental para la interconexión eficiente de datos entre múltiples terminales y aplicaciones de electrónica de consumo en la era de la IA.

TWSC se presenta por primera vez en la feria Eletrolar 2026 de Brasil con soluciones integrales de IA y almacenamiento para diversos terminales inteligentes

TWSC presentó su variedad completa de productos de almacenamiento, entre los que se incluyen SSD PCIe, memoria DDR, eMMC, UFS y LPDDR. El SSD PCIe 5.0 utiliza el protocolo NVMe 2.0, con una velocidad máxima de lectura secuencial de 14.100 MB/s, y su versión de alta capacidad de 8 TB permite el funcionamiento eficiente de los modelos de IA locales. La memoria DDR5 alcanza una velocidad de transferencia máxima de 8000 MT/s, lo que la hace idónea para equipos de alta exigencia, como los AIPC, los ordenadores para videojuegos y los dispositivos profesionales de procesamiento de imágenes. Optimizada para tabletas, dispositivos portátiles inteligentes y hardware ligero de Internet de las cosas (IoT), la línea de almacenamiento integrado ofrece opciones de UFS y eMMC QLC de alta densidad que logran un equilibrio óptimo entre rendimiento, consumo de energía y costos generales.

Además, se presentó CUSU, la submarca de productos de almacenamiento para el mercado de consumo de TWSC. Esta presentación lanza al mercado una línea variada de unidades SSD, módulos de memoria y productos de almacenamiento portátiles dirigidos a gamers, creadores de contenido y usuarios en general. CUSU ha creado una red mundial de ventas, tanto en línea como en tiendas físicas, que abarca varios países. Gracias a una cadena de suministro estable y a un sistema de distribución consolidado, la marca satisface las distintas necesidades de los usuarios en cuanto a rendimiento, capacidad y facilidad de uso, lo que amplía aún más el abanico de aplicaciones de la electrónica de consumo.

Dotada de capacidades de personalización integrales, TWSC integra en profundidad los recursos de investigación y desarrollo (I + D), fabricación inteligente y cadena de suministro para crear un sistema con capacidad vertical que abarca la verificación de partículas de memoria flash NAND, el diseño del chip de control principal, el desarrollo de firmware y el suministro masivo de hardware. Gracias a su estructura global de I + D y fabricación "5+2+N", a sus dos centros de fabricación inteligente situados en Futian y Guangming (Shenzhen), así como a un sistema de envíos transfronterizos con certificación AEO, la empresa da respuesta a los diversos requisitos de los dispositivos finales en cuanto a rendimiento, capacidad, consumo de energía, disipación de calor y diseño estructural. Este sistema ofrece a los fabricantes latinoamericanos un apoyo integral que incluye selección de productos, adaptación de muestras, ajuste del firmware, pruebas completas de compatibilidad de máquinas y envío en masa, lo que acelera el proceso de I + D y el lanzamiento al mercado de los nuevos productos de los clientes.

Ante el crecimiento del mercado latinoamericano de terminales inteligentes, TWSC impulsará la adaptación de productos a medida, coordinación de la cadena de suministro y servicios técnicos para satisfacer las demandas de clientes locales y colaborará con sus socios para aprovechar nuevas oportunidades de aplicación de terminales inteligentes.

FUENTE TWSC