Um dos principais fornecedores de soluções de cartões inteligentes fará sua estreia na Web Summit Rio 2026

A principal empresa pioneira na Ásia em soluções de cartões inteligentes e pagamentos vai revolucionar as operações globais de emissão de cartões com o lançamento de uma nova plataforma de gerenciamento da produção de cartões.

RIO DE JANEIRO, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Goldpac, renomada empresa de cartões inteligentes e soluções de pagamento, está fazendo sua estreia na América Latina na Web Summit 2026 (estande E214), apresentando seus cartões com acabamentos premiados e lançando sua mais recente plataforma de gerenciamento de produção de cartões, que está revolucionando o setor de emissão de cartões.

Efeitos e tecnologia cativantes em cartões inteligentes

Neste mundo saturado de tecnologia digital, experiências táteis diferenciadas conseguem destacar e fortalecer a identidade de uma marca. Ao oferecer experiências diferenciadas no uso de cartões físicos, a Goldpac tem ajudado instituições financeiras e marcas de varejo a cultivar a fidelidade dos clientes e a fomentar a utilização dos cartões desde 1993. Seus acabamentos cativantes e tecnologias inovadoras incluem cartões VIP de metal, luzes LED, joias incrustadas e materiais ecológicos, o que lhes rendeu 53 prêmios ICMA Élan ao longo dos anos.

Plataforma integrada de gerenciamento de produção de cartões

Os desafios associados às soluções EMV existentes para emissão de cartões incluem o custo e a complexidade dos requisitos de certificação para emissão, as medidas de conformidade de segurança, a diversidade de softwares, bem como a garantia da compatibilidade entre hardware, chips EMV, software e redes de cartões ao longo de todo o ciclo de produção dos cartões.

Aproveitando os 30 anos de experiência da Goldpac como uma das principais fabricantes mundiais de produtos para cartões de pagamento, a IIS (Integrated Issuance Solution) foi desenvolvida para ajudar as agências de personalização e os emissores de cartões a consolidar os processos de encomenda, produção e personalização. Esta é uma plataforma industrial completa e integrada para gerenciamento de emissão de cartões em diversos cenários, que transforma a eficiência da produção e reduz os custos operacionais ao integrar e automatizar as tarefas de produção.

Equipamentos completos para emissão de cartões

Outros produtos essenciais para a emissão de cartões incluem terminais de mesa portáteis e quiosques de autoatendimento, aplicáveis a uma ampla gama de setores, com componentes personalizáveis para o registro eKYC. Oferecem um processo personalizado e simplificado de integração para a impressão de cartões, combinando hardware remoto com plataformas de gerenciamento, o que facilita a emissão distribuída de cartões e ajuda a aumentar a acessibilidade e a ativação dos cartões, ao mesmo tempo em que reduz filas desnecessárias.

Visite-nos no pavilhão 2, estande E214, para saber mais sobre as oportunidades disponíveis.

Sobre a Goldpac

A Goldpac oferece produtos e soluções que atendem às diversas necessidades do setor financeiro no que diz respeito a soluções de pagamento seguras, convenientes e fáceis de usar. Essas soluções envolvem integração de usuários, personalização e sistemas de emissão de dispositivos de pagamento, quiosques de autoatendimento e impressoras de mesa.

Suas operações englobam uma ampla gama de setores, incluindo serviços financeiros, telecomunicações, identificação, previdência social, saúde, transporte, varejo, pagamentos móveis, plataformas de pagamento de terceiros e muito mais.

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FONTE Goldpac