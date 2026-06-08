El principal proveedor de soluciones de tarjetas inteligentes debutará en la Web Summit Río 2026

El principal pionero asiático en tarjetas inteligentes y soluciones de pago revolucionará las operaciones de emisión de tarjetas a nivel mundial con el lanzamiento de una nueva plataforma de gestión de la producción.

RIO DE JANEIRO, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Goldpac, empresa líder en soluciones de tarjetas inteligentes y de pago, debutará en Latinoamérica en la Web Summit 2026 (stand E214), donde presentará su acabados para tarjetas galardonados y presentará su plataforma de gestión de producción de tarjetas más reciente, que está revolucionando el sector de la emisión de tarjetas.

Efectos y tecnología fascinantes con tarjetas inteligentes

En este mundo saturado de tecnología digital, las experiencias táctiles únicas pueden destacar y reforzar la identidad de una marca. Desde 1993, Goldpac ofrece experiencias únicas para utilizar tarjetas físicas y ayuda a instituciones financieras y marcas minoristas a promover la fidelidad de los clientes y el uso de las tarjetas. Entre sus acabados cautivadores y sus tecnologías estimulantes se incluyen tarjetas VIP metálicas, luces LED, joyas incrustadas y materiales ecológicos, por los que obtuvo 53 premios ICMA Élan a lo largo de los años.

Plataforma integral de gestión de producción de tarjetas

Entre los desafíos que plantean las soluciones actuales de emisión de tarjetas con chip Europay, Mastercard y Visa (EMV) están los costos y la complejidad de requisitos de certificación de emisión, las medidas de cumplimiento de normas de seguridad, la gran cantidad de software, así como la necesidad de garantizar la compatibilidad entre hardware, chips EMV, software y sistemas de tarjetas a lo largo de todo el ciclo de producción de estas.

Aprovechando los 30 años de experiencia de Goldpac como uno de los principales fabricantes mundiales de productos para tarjetas de pago, la solución "Integrated Issuance Solution (solución de emisión integrada, IIS, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado para ayudar a las empresas de personalización y a los emisores de tarjetas a consolidar los procesos de pedido, fabricación y personalización. Se trata de una plataforma industrial integral para gestionar la emisión de tarjetas en múltiples escenarios, lo que mejora la eficiencia de producción y reduce los costos operativos mediante la integración y automatización de tareas de producción.

Equipos completos para la emisión de tarjetas

Otros productos básicos para la emisión de tarjetas abarcan desde terminales de escritorio portátiles hasta quioscos de autoservicio, aplicables a una amplia variedad de sectores y con componentes de registro eKYC personalizables. Estos productos ofrecen procesos de incorporación personalizados y optimizados para la impresión de tarjetas mediante la integración de hardware remoto con plataformas de gestión, lo que facilita la emisión distribuida de tarjetas para mejorar su accesibilidad y activación, a la vez que se reducen las filas innecesarias.

Visítenos en el pabellón 2, stand E214 para explorar posibles oportunidades.

Acerca de Goldpac

Goldpac ofrece productos y soluciones que responden a las diversas necesidades del sector financiero en materia de soluciones de pago seguras, cómodas y fáciles de usar. Estas soluciones abarcan los sistemas de incorporación de usuarios, personalización y emisión de dispositivos de pago, quioscos de autoservicio e impresoras de escritorio.

Sus actividades abarcan una amplia variedad de sectores, entre otros, servicios financieros, telecomunicaciones, gestión de identidad, seguridad social, salud, transporte, comercio minorista, pagos móviles, plataformas de pago de terceros y muchos más.

www.goldpac.tech

Contacto

Kathy Mak

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FUENTE Goldpac