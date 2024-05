UM ESPETÁCULO MUNDIAL DE FUTUROS TALENTOS DA MODA ESTÁ CHEGANDO: O COLETIVO GLOBAL DE MODA ESTÁ SE PREPARANDO PARA A PRÓXIMA TEMPORADA SS25 PARA QUE TODOS SE ENVOLVAM E EXPERIMENTEM EM PRIMEIRA MÃO

"Criando o caminho para futuros talentos."

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Fundada em outubro de 2017, a Global Fashion Collective (GFC) é uma plataforma dedicada a cultivar o futuro do talento global da moda e fornecer um palco para que essas estrelas emergentes alcancem um cenário global.

O Global Fashion Collective (GFC) é uma equipe internacionalmente diversificada de profissionais que apoia os designers, co-criando um caminho para o sucesso com eles no mundo da moda. Operando semestralmente sob os prestigiados guarda-chuvas da Semana de Moda de Nova York, da Semana de Moda Rakuten de Tóquio e dos desfiles operacionais durante as Semanas de Moda de Londres, Milão e Paris, apresentamos mais de 230 designers internacionais a um público global, auxiliando no estabelecimento de suas marcas reconhecidas internacionalmente.

A nossa Declaração de Missão

Global Fashion Collective (GFC) está empenhada em remodelar o futuro da moda, promovendo um ambiente inclusivo e diversificado. Comprometemo-nos a nutrir talentos de todo o mundo, indo além dos desfiles de moda para criar experiências impactantes.

A nossa Declaração de Visão

Global Fashion Collective aspira a ser líder na indústria da moda global, apresentando e apoiando de forma inovadora designers promissores. Envolvidos nas principais semanas de moda em Nova York, Tóquio, Londres, Milão e Paris, pretendemos tornar a moda mais acessível e representativa. Ao defender a criatividade e a inclusão, servimos como seu "Parceiro de Criação de Caminhos", orientando futuros talentos em sua ascensão no mundo da moda.

À medida que continuamos entusiasmados com nossos preparativos para a temporada, aqui estão alguns designers para destacar para a primavera-verão 2025 nas próximas vitrines SS25 da Global Fashion Collective na Rakuten Fashion Week em Tóquio, na New York Fashion Week e durante as semanas de moda de Londres, Milão e Paris:

Todos os designers de ponta incluídos acima já trabalharam com VFW ou GFC no passado. Um dos principais focos da lista de designers que retornam é a marca David Layer , originária do Japão. A marca será exibida em Paris, revelando sua especialidade em trajes masculinos. Além disso, a marca canadense Old Fashioned Standards - que fez parte das Semanas de Moda de Vancouver anteriores - agora participará da semana de moda de Tóquio depois de ganhar o prestigiado prêmio Nancy Mak de 2024 por sua inspiração criativa. Por fim, o Mahaud, um estúdio de estilo da França, está chegando a Nova York nesta temporada para revelar seus últimos looks ousados que representam a geração emergente da moda. Estamos entusiasmados em receber esses talentos excepcionais de todo o mundo, pois eles impactam o cenário da moda de hoje e moldam as tendências de estilo futuras.

Siga-nos para saber onde assistir aos shows e manter-se atualizado com a programação sendo anunciada mais perto das datas do evento em setembro via:

