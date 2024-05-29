未來時尚人才的全球盛會即將登場：GLOBAL FASHION COLLECTIVE 正在為即將到來的 2025 春夏時裝季做準備，邀請所有人共襄盛舉，親身感受時尚的魅力

我們的使命

Global Fashion Collective (GFC) 致力於打造一個共融多元的環境，重塑時尚的未來。我們致力於培養來自全球各地的人才，不僅僅是舉辦時裝秀，更要創造具有影響力的體驗。

我們的願景

Global Fashion Collective 立志成為全球時尚產業的領袖，以創新的方式推介並支持有潛力的設計師。我們積極參與紐約、東京、倫敦、米蘭及巴黎等地的重要時裝週，力求令時尚更貼地和更具代表性。透過倡導創造力與共融性，我們成為他們的「創意之路合作夥伴」，引導未來人才在時尚界嶄露頭角。

在我們興奮地為這一季做準備，以下是 Global Fashion Collective 即將在東京樂天時裝週、紐約時裝週以及倫敦、米蘭和巴黎時裝週上舉辦的 2025 春夏時裝秀中值得關注的部分設計師：

• Old Fashion Standards

• Mahaud

• Tess Man Haute Couture

• Dress en Doris

• David Layer

• Valienne

• Par Jane

上述所有前沿設計師均曾與 VFW 或 GFC 合作。來自日本的 David Layer 品牌是再次回歸設計師名單更是主要亮點。該品牌將在巴黎展示其擅長的男士西服。此外，加拿大品牌 Old Fashioned Standards 此前曾參加多屆溫哥華時裝週，憑藉其創意靈感榮獲著名的 2024 Nancy Mak 獎，此次將亮相東京時裝週。最後，來自法國的造型工作室 Mahaud 本季將亮相紐約時裝週，展示其代表時尚新世代的最新大膽造型。我們非常榮幸地迎接這些來自世界各地的傑出英才，他們將在當今時尚界發揮影響力，塑造未來的時尚潮流。

請透過以下方式關注我們，獲取觀看演出的地點資訊，並隨時了解即將於 9 月公佈的最新活動日期及完整陣容：

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SOURCE Global Fashion Collective