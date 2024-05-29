未來時尚人才的全球盛會即將登場：GLOBAL FASHION COLLECTIVE 正在為即將到來的 2025 春夏時裝季做準備，邀請所有人共襄盛舉，親身感受時尚的魅力
29 5月, 2024, 18:32 CST
「為未來人才開闢道路」。
加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市2024年5月29日 /美通社/ -- Global Fashion Collective (GFC) 成立於 2017 年 10 月，是一個致力於培養全球未來時尚人才的平台，為這些新星提供登上全球舞台的機會。
Global Fashion Collective (GFC) 是一個由國際多元化專業人士組成的團隊，致力於為設計師提供全方位的支援，攜手開創通往時尚界的成功之路。我們每年在紐約時裝週、東京樂天時裝週以及倫敦、米蘭和巴黎時裝週期間舉辦兩場時裝秀，迄今已向全球觀眾推介了 230 多位國際設計師，助力他們打造國際知名品牌。
我們的使命
Global Fashion Collective (GFC) 致力於打造一個共融多元的環境，重塑時尚的未來。我們致力於培養來自全球各地的人才，不僅僅是舉辦時裝秀，更要創造具有影響力的體驗。
我們的願景
Global Fashion Collective 立志成為全球時尚產業的領袖，以創新的方式推介並支持有潛力的設計師。我們積極參與紐約、東京、倫敦、米蘭及巴黎等地的重要時裝週，力求令時尚更貼地和更具代表性。透過倡導創造力與共融性，我們成為他們的「創意之路合作夥伴」，引導未來人才在時尚界嶄露頭角。
在我們興奮地為這一季做準備，以下是 Global Fashion Collective 即將在東京樂天時裝週、紐約時裝週以及倫敦、米蘭和巴黎時裝週上舉辦的 2025 春夏時裝秀中值得關注的部分設計師：
• Mahaud
• Valienne
• Par Jane
上述所有前沿設計師均曾與 VFW 或 GFC 合作。來自日本的 David Layer 品牌是再次回歸設計師名單更是主要亮點。該品牌將在巴黎展示其擅長的男士西服。此外，加拿大品牌 Old Fashioned Standards 此前曾參加多屆溫哥華時裝週，憑藉其創意靈感榮獲著名的 2024 Nancy Mak 獎，此次將亮相東京時裝週。最後，來自法國的造型工作室 Mahaud 本季將亮相紐約時裝週，展示其代表時尚新世代的最新大膽造型。我們非常榮幸地迎接這些來自世界各地的傑出英才，他們將在當今時尚界發揮影響力，塑造未來的時尚潮流。
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SOURCE Global Fashion Collective
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