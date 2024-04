Uma nova era de crescimento: Conferência Internacional de Distribuidores Globais da GAC 2024

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A GAC encerrou sua Conferência Internacional de Distribuidores Globais de 2024 com sucesso retumbante. Com o tema "A qualidade lidera nosso caminho", o evento reuniu mais de 160 participantes de 41 países e regiões, preparando o cenário para o planejamento estratégico e a inovação colaborativa.

O GAC GROUP alcançou produção recorde e vendas superiores a 2,5 milhões de unidades em 2023, um marco para marcas independentes chinesas. Com um notável aumento anual nas exportações de aproximadamente 130% e penetração estratégica em 39 países e regiões, a GAC International estabeleceu uma base robusta para futuras ambições de crescimento. A conferência contemplou líderes seniores da empresa fornecendo insights profundos sobre a estratégia de internacionalização do GAC, juntamente com diretrizes para o plano de negócios da empresa para 2024.

O presidente do Grupo GAC, Sr. Feng Xingya, fez um discurso de abertura que descreveu os notáveis sucessos da empresa e enfatizou a necessidade de expandir a presença internacional da GAC por meio de operações e colaborações localizadas. "O Grupo GAC reconhece profundamente que a internacionalização bem-sucedida depende da gestão localizada", disse Feng. Ele pediu um esforço conjunto para atualizar a imagem da marca, expandir os canais de vendas e desenvolver inovação de marketing, para reforçar os valores da marca GAC em todo o mundo.

A conferência também apresentou uma exploração detalhada das tecnologias voltadas para o futuro e dos novos modelos da GAC definidos para entrar nos mercados globais. O Sr. Wei Haigang, Gerente Geral do GAC Internacional, expressou otimismo em relação ao futuro. "Trabalharemos em conjunto com todos os nossos parceiros distribuidores para superar os desafios industriais e macroambientais, aproveitar as oportunidades de crescimento nas exportações de automóveis chinesas, servir os clientes globais com melhores produtos e alcançar um crescimento estável e eficiente", disse Wei.

O Sr. Zhang Fan, vice-presidente do Centro de P&D da GAC, revelou os avanços de ponta da empresa em eletrificação, conectividade, digitalização e compartilhamento, reforçando a reputação da GAC como um fabricante automotivo visionário.

A conferência também serviu como uma plataforma para parceiros distribuidores partilharem os seus sucessos, com representantes das Filipinas, Kuwait e Nigéria destacando as suas realizações estratégicas e percepções. Elogios e prêmios foram concedidos a equipes e indivíduos por contribuições excepcionais durante o ano anterior. Essas narrativas servem como referência de reconhecimento e excelência para a rede mais ampla do GAC, à medida que a empresa continua a expandir sua presença global.

A Conferência Internacional de Distribuidores do GAC de 2024 é um reflexo das muitas parcerias duradouras forjadas em meio à busca pela excelência. Com um foco incansável na qualidade e na inovação, a GAC está preparada para melhorar a sua posição através da internacionalização estratégica e de parcerias sólidas.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2396362/GAC.mp4

FONTE GAC