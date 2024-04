GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 12 de abril, o GAC TECH DAY 2024 foi o centro das atenções no GAC Research Institute em Guangzhou, China, sob o tema "See the World with New Vision" (Veja o mundo com uma nova visão, em português). A conferência contou com a participação de cerca de 260 veículos de mídia nacionais e estrangeiros e convidados ilustres, incluindo líderes relevantes da província de Guangdong e da cidade de Guangzhou, Zeng Qinghong, presidente do Grupo GAC, e Feng Xingya, presidente do GAC Group.

GAC TECH DAY 2024: Inovações revolucionárias redefinem a excelência automotiva (PRNewsfoto/GAC)

No dia, a GAC, pioneira em avanços automotivos, revelou várias tecnologias inovadoras que revolucionam a experiência de dirigir.

Primeiramente, o Sistema de Condução Inteligente Garcia, uma solução de condução inteligente puramente baseada em visão, sem mapas, promete uma experiência de condução perfeita e imersiva. Ao contrário dos sistemas tradicionais dependentes de mapas de alta precisão e LiDAR, o Garcia utiliza sensores visuais e algoritmos de IA para perceber o mundo com precisão semelhante à humana. Com três capacidades líderes em reconhecimento visual, o Garcia oferece precisão e confiabilidade sem precedentes em cenários de tráfego complexos.

A GAC também anunciou avanços-chave em sua tecnologia de bateria de energia totalmente sólida, estabelecendo um novo padrão para densidade de energia, segurança e capacidade. A bateria inovadora promete alcances estendidos de mais de 1000 km e segurança aprimorada em condições extremas.

Ambas as inovações estão programadas para produção em massa e implantação até 2026.

Além dos avanços tecnológicos, a GAC apresentou uma série de tecnologias avançadas e produtos centrados no usuário, incluindo suspensão eletromagnética, chassis de skate e GOVE, a primeira solução de mobilidade eVTOL da empresa que já completou seu voo inaugural em março deste ano.

O novo segmento de veículos comerciais leves inteligentes iGLCA da GAC, Miraco Motor, também fez sua estreia oficial no GAC TECH DAY 2024 com o lançamento de seu modelo principal, o "MiraLounge". Projetado principalmente para serviços de transporte de passageiros, o veículo permite a separação da cabine e do compartimento de direção para obter uma derivação de vários modelos usando a tecnologia "MiraBoard 2.0". O veículo suporta direção inteligente de nível L2 a L4 e está programado para chegar ao mercado no quarto trimestre de 2024.

O evento também marcou o lançamento da Welfare Edition do E9, o luxuoso PHEV MPV da GAC. A nova versão do veículo de 7 lugares atende a usuários com dificuldades de mobilidade com seu exclusivo assento elétrico removível.

A busca incessante da GAC por inovação ressalta sua visão de remodelar o cenário automotivo e impulsionar o crescimento sustentável. Com foco no desenvolvimento orientado por tecnologia, a GAC pretende continuar ampliando os limites da excelência automotiva, estabelecendo novos padrões de referência para o setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388639/WechatIMG9532.jpg

FONTE GAC