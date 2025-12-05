Urandir Fernandes é destaque nacional no Troféu ABRID e ressalta evolução tecnológica da Dakila

Notícias fornecidas por

Dakila Pesquisas

05 dez, 2025, 12:18 GMT

No Copacabana Palace, sob a luz de uma noite dedicada à influência que transforma, o fundador de Dakila Pesquisas foi reconhecido como uma das vozes mais poderosas do país na construção de futuros possíveis

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- No dia 1º de dezembro, o Copacabana Palace recebeu uma celebração em que tradição e futuro se encontraram. Em meio ao cenário imponente do hotel, Urandir Fernandes, fundador e presidente do Ecossistema Dakila, foi homenageado como uma das grandes referências da influência digital no Brasil. Sua presença marcou o ritmo de uma época de transformações, evidenciando o papel de Dakila na abertura de novos horizontes para milhões de pessoas.

Assista aqui a solenidade completa.

Continue Reading
Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila
Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila

Nos últimos anos, o Ecossistema Dakila consolidou um modelo singular de atuação, promovendo pesquisas científicas pouco exploradas, capacitações voltadas ao empreendedorismo consciente, ações sociais, desenvolvimento tecnológico e experiências coletivas que ampliam a visão de mundo dos participantes. Essa trajetória levou Dakila a se tornar a primeira comunidade brasileira a aderir ao CNID (Cadastro Nacional de Influenciadores Digitais), reforçando sua legitimidade no cenário digital.

Para Urandir, a tecnologia expandiu conhecimentos antes restritos, permitindo diálogo direto com o público e impulsionando pesquisas inovadoras. Durante o evento, destacou projetos previstos para 2026, entre eles o carro voador, símbolo de uma nova etapa tecnológica. Ele afirma que a era digital acelerou processos, salvou vidas em situações emergenciais, como no Rio Grande do Sul e na Amazônia, e fortaleceu o combate às fake news.

Urandir também observa que o ambiente digital obrigou muitos especialistas a irem a campo, enquanto Dakila segue revelando descobertas ignoradas pelas autoridades. E conclui: "A partir de 29 de março do próximo ano, vamos transformar 50 anos em 1 porque a era digital permitirá esse avanço".

A premiação, segundo ele, pertence a todos: "É o esforço conjunto dos associados que permite que tantas inovações cheguem à população. É a força desse propósito que nos impulsiona e está transformando o mundo".

A cerimônia contou com apresentações musicais, como a das gêmeas MariMel, e reuniu criadores de conteúdo, empreendedores, artistas e educadores de impacto nacional, entre eles Roberta Miranda. Mesmo entre tantos talentos, o nome de Urandir se destacou por liderar um movimento que reúne milhares em busca de conhecimento e inovação.

O reconhecimento também contemplou colaboradores essenciais ao crescimento de Dakila, que sustentam a coerência e o impacto do ecossistema.

A grandiosidade de Dakila cresce como movimento que inspira e provoca. A presença de Urandir Fernandes no Copacabana Palace demonstra que a nova era já começou. E que a força dessa transformação segue avançando com firmeza, coragem e visão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839066/Urandir_MENOR_RESOLU__O.jpg

FONTE Dakila Pesquisas

Da mesma fonte

Dakila Pesquisas ocupa o centro do Congresso Nacional

Dakila Pesquisas ocupa o centro do Congresso Nacional

A tarde de 12 de setembro de 2025 ficará marcada na memória do Congresso Nacional. O Auditório Nereu Ramos recebeu uma plateia consciente de...
"Melhor da Noite" visita Zigurats: a cidade das pirâmides e mistérios no coração do MS

"Melhor da Noite" visita Zigurats: a cidade das pirâmides e mistérios no coração do MS

A equipe do Programa Melhor da Noite, da BAND TV desembarcou no coração do Mato Grosso do Sul para realizar essa reportagem com Dakila Pesquisas. Os...
More Releases From This Source

Explorar

Internet Technology

Internet Technology

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Education

Education

News Releases in Similar Topics