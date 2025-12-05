Urandir Fernandes é destaque nacional no Troféu ABRID e ressalta evolução tecnológica da Dakila

No Copacabana Palace, sob a luz de uma noite dedicada à influência que transforma, o fundador de Dakila Pesquisas foi reconhecido como uma das vozes mais poderosas do país na construção de futuros possíveis

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- No dia 1º de dezembro, o Copacabana Palace recebeu uma celebração em que tradição e futuro se encontraram. Em meio ao cenário imponente do hotel, Urandir Fernandes, fundador e presidente do Ecossistema Dakila, foi homenageado como uma das grandes referências da influência digital no Brasil. Sua presença marcou o ritmo de uma época de transformações, evidenciando o papel de Dakila na abertura de novos horizontes para milhões de pessoas.

Assista aqui a solenidade completa.

Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila

Nos últimos anos, o Ecossistema Dakila consolidou um modelo singular de atuação, promovendo pesquisas científicas pouco exploradas, capacitações voltadas ao empreendedorismo consciente, ações sociais, desenvolvimento tecnológico e experiências coletivas que ampliam a visão de mundo dos participantes. Essa trajetória levou Dakila a se tornar a primeira comunidade brasileira a aderir ao CNID (Cadastro Nacional de Influenciadores Digitais), reforçando sua legitimidade no cenário digital.

Para Urandir, a tecnologia expandiu conhecimentos antes restritos, permitindo diálogo direto com o público e impulsionando pesquisas inovadoras. Durante o evento, destacou projetos previstos para 2026, entre eles o carro voador, símbolo de uma nova etapa tecnológica. Ele afirma que a era digital acelerou processos, salvou vidas em situações emergenciais, como no Rio Grande do Sul e na Amazônia, e fortaleceu o combate às fake news.

Urandir também observa que o ambiente digital obrigou muitos especialistas a irem a campo, enquanto Dakila segue revelando descobertas ignoradas pelas autoridades. E conclui: "A partir de 29 de março do próximo ano, vamos transformar 50 anos em 1 porque a era digital permitirá esse avanço".

A premiação, segundo ele, pertence a todos: "É o esforço conjunto dos associados que permite que tantas inovações cheguem à população. É a força desse propósito que nos impulsiona e está transformando o mundo".

A cerimônia contou com apresentações musicais, como a das gêmeas MariMel, e reuniu criadores de conteúdo, empreendedores, artistas e educadores de impacto nacional, entre eles Roberta Miranda. Mesmo entre tantos talentos, o nome de Urandir se destacou por liderar um movimento que reúne milhares em busca de conhecimento e inovação.

O reconhecimento também contemplou colaboradores essenciais ao crescimento de Dakila, que sustentam a coerência e o impacto do ecossistema.

A grandiosidade de Dakila cresce como movimento que inspira e provoca. A presença de Urandir Fernandes no Copacabana Palace demonstra que a nova era já começou. E que a força dessa transformação segue avançando com firmeza, coragem e visão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839066/Urandir_MENOR_RESOLU__O.jpg

FONTE Dakila Pesquisas