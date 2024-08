USPACE Technology Group e EgSA Assinam Parceria Estratégica Pretendem Criar Joint venture Aeroespacial no Cairo, Egito, para Aproveitar a Crescente Economia Espacial Africana

HONG KONG, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O USPACE Technology Group Limited ("USPACE" ou "o Grupo"; Código de ações: 1725.HK) tem o prazer de anunciar que o Grupo assinou o acordo de parceria estratégica com a Agência Espacial Egípcia ("EgSA"), em relação à fabricação e teste de satélites, lançamento de satélites, educação e treinamento, expandindo consideravelmente sua presença comercial no mercado espacial africano de rápido crescimento.

O USPACE e a EgSA também pretendem constituir uma joint venture no Cairo, Egito, que será uma das primeiras empresas aeroespaciais comercializadas no Egito, assinalando um marco significativo no desenvolvimento dos negócios aeroespaciais do Grupo na região da África. A colaboração entre o USPACE e a EgSA compreende uma ampla gama de iniciativas, incluindo a criação de centros de fabricação de satélites, projeto e fabricação de cargas úteis e fabricação de componentes e precisão na Cidade Espacial Egípcia, no Cairo, Egito. Eles também estabelecerão uma constelação integrada de satélites para sensoriamento remoto e comunicação em todo o continente africano, com base na Cidade Espacial Egípcia, e um laboratório espacial orientado globalmente no Cairo. Além disso, a parceria estabelecerá uma ampla cooperação em tecnologia espacial, incluindo design, programação, fabricação de componentes e subsistemas, desenvolvimento de carga útil espacial (eletro-óptica, radar e comunicação) e montagem, integração e teste de satélites.

Fundada em janeiro de 2018, a EgSA está sediada na Cidade Espacial Egípcia, que também é a sede da Agência Espacial Africana. A EgSA é uma organização governamental egípcia que tem como objetivo adquirir tecnologia espacial e a capacidade de lançamento de satélites para atingir as metas da estratégia nacional de desenvolvimento sustentável " Egipto-SDS2030".

Mais especificamente, a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica permitirá que o USPACE utilize as tecnologias, instalações e infraestruturas aeroespaciais existentes da EgSA, incluindo instalações e fábricas de satélites na Cidade Espacial Egípcia, e obtenha acesso à rede estabelecida da EgSA com agências espaciais governamentais na região como anfitriã da Agência Espacial Africana, criando novas oportunidades de colaboração com outros participantes do mercado e agências governamentais e consolidando ainda mais sua posição no continente africano.

A estratégia de globalização do USPACE continua a fazer progressos substanciais. A empresa está construindo gradualmente um ecossistema aeroespacial completo, e ao mesmo tempo inovando e criando produtos de satélite essenciais.

Em 25 de julho de 2024, celebrando o primeiro aniversário da fundação do Centro de Manufatura de Satélites ASPACE Hong Kong do Grupo, o Grupo apresentou seus satélites ópticos comerciais de preço incrivelmente baixo em seu site oficial. Esses satélites apresentam resoluções variando de 5 metros a 0,5 metro e custam entre US$ 35.000 e US$ 990.000. Entre eles, o mais notável no mercado é o satélite óptico comercial com alta resolução de 0,5 metro, custando apenas US$ 990.000. O Grupo também planeja oferecer quase cem tipos de componentes de satélite e serviços de aplicação, incluindo assentos de separação, dispensadores multissatélites e câmeras leves com resolução de 0,5 metro.

O Grupo está confiante de que, com essa série de produtos de satélite, é possível participar diretamente da concorrência do mercado aeroespacial comercial global, aumentar rapidamente o reconhecimento de sua marca, ampliar significativamente sua base de clientes e aumentar ainda mais sua participação no mercado.

O USPACE Technology Group Limited (USPACE) tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Hong Kong, na China. A empresa tem o compromisso de usar a tecnologia espacial e os serviços de aplicação para promover o desenvolvimento sustentável do planeta Terra e o progresso da sociedade humana, buscando se tornar uma das principais fornecedoras de tecnologia espacial e serviços de aplicação do planeta Terra.

O Grupo se concentra na fabricação de satélites como o núcleo de seu desenvolvimento de negócios, construindo um ecossistema aeroespacial comercial integrado, incluindo fabricação de componentes de satélite, fabricação de eletrônicos de precisão, aplicações de dados de satélite, medição e controle de satélites, lançamentos de satélites e a operação e o gerenciamento da Abu Dhabi Space Eco City nos Emirados Árabes Unidos.

