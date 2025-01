Utility e GH EnA assinam acordo de desenvolvimento de projeto conjunto para o mercado coreano de mobilidade de biogás para hidrogênio

Utility e GH EnA para implementar projetos H2Gen para produzir hidrogênio carbono-negativo limpo usando biogás para o crescente mercado de mobilidade de baixo carbono da Coreia

HOUSTON, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Utility, empresa pioneira em sua tecnologia proprietária de produção de gás eXERO™, otimizada para descarbonizar indústrias de difícil redução, anunciou hoje que assinou um acordo comercial com a GH EnA da Coreia para vários projetos para criar hidrogênio limpo, acessível e negativo em carbono usando biogás com o inovador reator H2Gen ® da Utility.

Park Ji Hong, presidente da GH EnA, e Claus Nussgruber, diretor executivo e presidente da Utility, assinaram um acordo na sede da GH EnA.

Este acordo representa uma iniciativa estratégica para apoiar o Roteiro da Economia do Hidrogênio da Coreia do Sul, que prioriza o biogás e hidrogênio como fontes de energia para alcançar a neutralidade de carbono e reduzir a dependência de combustíveis FOSSIL importados. O país está investindo fortemente em projetos de biogás, convertendo resíduos orgânicos em energia limpa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a gestão de resíduos.

A GH EnA é uma empresa abrangente de engenharia e arquitetura especializada na transição energética coreana. Sua divisão de negócios de energia se concentra em células de combustível de hidrogênio, geração de energia de biogás e soluções verdes inteligentes e ecológicas. Está liderando a jornada de descarbonização industrial coreana, adotando inovações tecnológicas, como o H2Gen, para trazer hidrogênio limpo, acessível e carbono-negativo para o mercado de mobilidade dos produtores de biogás.

O acordo comercial assinado por ambas as empresas abrange projetos de implantação de usinas de hidrogênio H2Gen na Coreia. Os projetos iniciais incluem: Chuncheon, Taebaek, Hongcheon, Sokcho, Yangyang, Goseong e Inje. Os primeiros projetos produzirão hidrogênio para abastecer veículos pesados de transporte comercial, ônibus e veículos de passageiros. Para esses projetos, a GH EnA assumirá a responsabilidade principal pelo desenvolvimento do projeto com a Utility fornecendo reatores H2Gen, bem como suporte técnico e comercial.

"A GH EnA se dedica a descarbonizar nossa sociedade e é líder e inovadora no desenvolvimento de projetos de hidrogênio com intensidade negativa de carbono na Coreia", afirmou Park Ji Hong, presidente da GH EnA. "É nossa responsabilidade preservar o valor da vida e criar um ambiente de energia melhor para as pessoas por meio de nossas ações, e é por isso que estamos entusiasmados em trabalhar com a Utility."

Os reatores H2Gen são baseados na tecnologia de produção de gás eXERO proprietária da Utility, que permite que uma variedade de reações químicas produzam fluxos de gás valiosos. Por exemplo, o H2Gen produz gás hidrogênio a partir da água usando a energia eletroquímica contida em gases de escape, como biogás ou vários gases de produção de aço, sem a necessidade de eletricidade para conduzir a reação. Os sistemas H2Gen mudaram completamente a economia e a logística do hidrogênio limpo em comparação com as tecnologias concorrentes, permitindo que muitos setores atendam às metas de sustentabilidade e de negócios.

Os benefícios do H2Gen na mobilidade incluem:

Conversão direta de biogás em hidrogênio – nenhuma atualização de biogás para gás natural renovável (RNG) é necessária, seguida por uma Reforma de Metano a Vapor (SMR) em escala abaixo do ideal para produzir hidrogênio

CAPEX mais baixo do que a rota RNG mais SMR

Pegada pequena – cerca de um terço do espaço necessário em comparação com a atualização de RNG combinada com SMR

Nenhuma energia necessária e uma fração da pegada vs. eletrolisadores que consomem grandes quantidades de energia e exigem espaço significativo tanto para os eletrolisadores quanto para a geração de energia renovável

Pontuação negativa de intensidade de carbono (CI)

usinas escaláveis modulares construídas em fábrica que podem operar em qualquer fonte de biogás, por exemplo, aterros sanitários, estações de tratamento de águas residuais, fazendas de gado, etc.

Simplicidade operacional com pré-tratamento mínimo de biogás e pós-tratamento de hidrogênio

"Com nossos reatores H2Gen, as empresas coreanas não estão mais vinculadas a fontes de energia renováveis de alto custo, grande pegada e baixa utilização para produzir hidrogênio limpo, o que é essencial para as metas de economia de hidrogênio e independência energética da Coreia do Sul", afirmou Claus Nussgruber, diretor executivo e presidente da Utility." Nossa tecnologia permite que os clientes produzam hidrogênio limpo e acessível no local, não apenas para o setor de mobilidade, mas também para as indústrias de aço, petroquímica e outras indústrias difíceis de descarbonizar, transformando um obstáculo de conformidade em uma vantagem competitiva.

Sobre a Utility

A Utility é uma empresa off-gas-to-value sediada em Houston, Texas, construída especificamente para permitir a descarbonização acessível de setores difíceis de reduzir, como mobilidade, aço e outros. O reator H2Gen ® da Utility, construído com base na tecnologia proprietária de produção de gás eXERO™, não precisa de eletricidade para utilizar a energia eletroquímica restante contida em uma ampla gama de gases de escape diluídos para produzir hidrogênio limpo de alta pureza a partir da água.

As plantas da Utility são altamente escaláveis, modulares, menores em tamanho e compatíveis com os processos e ativos industriais existentes. O H2Gen minimiza o equilíbrio da planta, aumenta a flexibilidade operacional e oferece benefícios atraentes no custo total de propriedade. A concessionária ajuda as empresas em setores difíceis de reduzir a sustentabilidade e as metas de negócios, reduzindo as emissões, o uso de energia e os resíduos de forma lucrativa. A utilidade transforma os desafios ambientais dos gases em vantagens competitivas como energia no local, combustível ou matéria-prima.

Sobre a GH EnA

A GH EnA é uma empresa especializada em negócios de energia, abrangendo células de combustível de hidrogênio, geração de energia de biogás e soluções ecológicas ecológicas inteligentes, bem como projeto e supervisão arquitetônica/mecânica/elétrica/de combate a incêndios/comunicação.

A GH EnA responde ativamente às diversas necessidades de espaço arquitetônico do século XXI por meio do pensamento criativo e da tecnologia racional baseada no valor da vida e no valor inerente dos seres humanos. Em uma sociedade complexa e diversificada, é difícil realizar perfeitamente um projeto de arquitetura com apenas tecnologia especializada em um campo.

Ao realizar um projeto, especialistas em cada área, como planejamento, projeto, construção, supervisão, diagnóstico e energia, colaboram para buscar a melhor qualidade e satisfação do cliente e, com base na política básica de gestão de ser justo e orientado para o futuro, cumpriremos nosso papel como uma verdadeira "empresa que cria um ambiente arquitetônico e energético para os seres humanos".

