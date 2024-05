Vale anuncia conclusão de acordo de parceria estratégica com a Manara Minerals

RIO DE JANEIRO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Seguindo a aprovação das autoridades regulatórias competentes, a Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia") tem a satisfação de anunciar a conclusão da transação de aproximadamente US$ 2,5 bilhões com a Manara Minerals, uma joint venture entre a Ma'aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, sob a qual a Manara Minerals irá adquirir 10% da Vale Base Metals Limited ("VBM").

Esta parceria estratégica, anunciada pela primeira vez em julho de 2023, irá acelerar a geração de valor dos ativos e projetos de primeira linha que a VBM tem em seu portfólio, permitindo que a VBM suporte a transição energética global a um ritmo mais rápido e em grande escala nas principais jurisdições para minerais críticos onde opera. Nos próximos dez anos, a VBM deverá investir em novos projetos no Brasil, Canadá e Indonésia, buscando um aumento significativo na produção de cobre de 350kt/ano para 900kt/ano e na produção de níquel de 175kt/ano para 300kt/ano.

Em julho de 2023, a Vale S.A. também anunciou um acordo de parceria estratégica com a Engine No. 1, sob o qual a empresa de investimentos com sede nos EUA deteria uma participação acionária de 3% na VBM. Conforme o avanço das negociações nos últimos meses, ambas as partes concordaram em não seguir com os termos e condições previamente acordados, mas permanecem abertas a futuras parcerias. A Engine No. 1 é um parceiro estimado, cujo compromisso com a criação de infraestrutura sustentável e cadeias de suprimentos é complementar à missão da Vale como fornecedora responsável de materiais críticos.

"Estamos orgulhosos de fechar um marco importante para nossa plataforma de Metais de Transição Energética, após uma separação bem-sucedida do negócio. Este investimento estratégico da Manara reflete a confiança em nossa dotação mineral única e capacidade de fornecer os metais necessários para a transição energética. A Manara traz experiência em mineração e é um parceiro estratégico fundamental que compartilha da nossa visão de longo prazo", afirma Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale.

Mark Cutifani, presidente do conselho da VBM, disse: "Temos o prazer de dar as boas-vindas oficialmente à Manara Minerals como parceira estratégica da Vale Base Metals, na medida em que procuramos destravar valor operacional e financeiro de nosso portfólio de ativos de alta qualidade e nos posicionar como a empresa líder em materiais de transição energética, e estamos ansiosos para uma potencial cooperação futura com a Engine No. 1."

Bob Wilt, vice-presidente do Conselho da Manara Minerals, e CEO da Ma'aden, disse: "Assim como o investimento inicial feito pela Manara, nossa parceria com a VBM é uma forte declaração da ambição e do mandato da empresa de obter globalmente minerais que são vitais para o crescimento econômico sustentável e diversificado. Continuaremos a construir a mineração como o terceiro pilar da economia saudita e estamos ansiosos para trabalhar com a VBM em um momento em que os minerais críticos nunca foram tão importantes."

