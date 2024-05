Vale annonce la conclusion d'un accord de partenariat stratégique avec Manara Minerals

RIO DE JANEIRO, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Suite à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, Vale S.A. (« Vale » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la conclusion de sa vente d'environ 2,5 milliards de dollars à Manara Minerals, une coentreprise entre Ma'aden et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, en vertu de laquelle Manara Minerals acquerra une participation de 10 % dans Vale Base Metals Limited (« VBM »).

Ce partenariat stratégique, annoncé pour la première fois en juillet 2023, accélérera la création de valeur à partir de l'ensemble d'actifs et de projets de premier ordre que VBM possède dans son portefeuille, ce qui permettra à VBM de contribuer à la transition énergétique mondiale à un rythme plus rapide et à plus grande échelle dans les principales juridictions minières stratégiques où elle opère. Au cours de la prochaine décennie, VBM devrait investir dans de nouveaux projets au Brésil, au Canada et en Indonésie, en vue d'une augmentation significative de la production de cuivre de 350 kt/an à 900 kt/an et de la production de nickel de 175 kt/an à 300 kt/an.

En juillet 2023, Vale S.A. a également annoncé un accord de partenariat stratégique avec Engine No. 1 en vertu duquel la société d'investissement basée aux États-Unis détiendrait une participation de 3 % dans VBM. À la suite de nouvelles négociations au cours des derniers mois, les deux parties ont décidé de ne pas donner suite aux conditions précédemment convenues, mais restent ouvertes à de futurs partenariats. Engine No. 1 est un partenaire précieux dont l'engagement à créer des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement durables est complémentaire à la mission de Vale en tant que fournisseur responsable de matériaux essentiels.

« Nous sommes fiers de clore une étape importante de notre plateforme de métaux pour la transition énergétique, à la suite d'un découpage réussi de l'entreprise. Cet investissement stratégique de Manara reflète la confiance qu'inspire notre patrimoine minéral unique et notre capacité à fournir les métaux nécessaires à la transition énergétique. Manara apporte son expérience de l'exploitation minière et est un partenaire stratégique clé qui partage une vision à long terme », a déclaré Eduardo Bartolomeo, PDG de Vale.

Mark Cutifani, président de VBM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir officiellement Manara Minerals en tant que partenaire stratégique de Vale Base Metals, alors que nous cherchons à dégager de la valeur opérationnelle et financière de notre portefeuille d'actifs de haute qualité et à nous positionner en tant que leader des matériaux de transition énergétique, et nous nous réjouissons à l'idée d'une éventuelle coopération avec Engine No. 1. »

Bob Wilt, vice-président de Manara Minerals et PDG de Ma'aden, a déclaré : « En tant qu'investissement inaugural de Manara, notre partenariat avec VBM est une déclaration forte de l'ambition de l'entreprise et de son mandat d'approvisionnement mondial en minerais essentiels à une croissance économique durable et diversifiée. Nous continuerons à faire de l'exploitation minière le troisième pilier de l'économie saoudienne et nous nous réjouissons de travailler avec VBM à un moment où les minerais essentiels n'ont jamais été aussi importants. »