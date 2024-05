VELO ANUNCIA O LANÇAMENTO DO REVOLUCIONÁRIO WHITEPAPER "OURO DIGITAL"

BANGKOK, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Velo Labs tem o prazer de lançar seu inovador whitepaper para o projeto "Ouro Digital", intitulado "Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolucionando os investimentos em ouro." Este documento apresenta uma nova maneira de possuir ouro por meio de tokens seguros e digitalizados, destinados a transformar as interações dos investidores com este ativo clássico.

Integração com a Solana Foundation:

Construindo sobre um memorando de entendimento recente com a Solana Foundation, essa iniciativa emprega Solana como a camada de liquidação blockchain, com a Velo como a espinha dorsal da infraestrutura e câmara de compensação para as transações de ouro digital do Laos. Essa parceria impulsiona a eficiência e a segurança das transações de Ouro PLG, garantindo forte interoperabilidade e conectividade entre as redes blockchain.

Parcerias estratégicas:

Pacific Bullion Import-Export: Este parceiro-chave armazena com segurança as reservas de ouro físico que respaldam os tokens PLG, garantindo sua integridade e autenticidade. Seu papel é crucial na manutenção da conformidade com os requisitos de armazenamento e relatórios relacionados a metais preciosos.

Lightnet: A colaboração da Velo com a Lightnet facilita a conversão de tokens digitais de volta para moeda fiduciária, aprimorando o processo de resgate com liquidez e transparência. Essa parceria desempenha um papel vital ao fornecer instalações de entrada e saída para ativos na blockchain, fortalecendo o arcabouço para transações de ativos digitais em toda a região.

Destaques do whitepaper:

Propriedade digital: O token PLG representa a propriedade direta de uma onça-troy fina de ouro com grau de investimento por token, respaldada por barras de ouro físicas armazenadas com segurança em cofres.

Acessibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana: Os investidores podem negociar tokens PLG a qualquer hora do dia, proporcionando flexibilidade incomparável aos mercados de ouro tradicionais.

Resgate físico: Os detentores de tokens podem trocar seus tokens digitais por barras de ouro físicas, aumentando a transparência e a confiança.

Baixos custos de transação e alta liquidez: Os tokens PLG garantem negociações de baixo custo e alta liquidez nos mercados secundários, tornando o investimento em ouro mais acessível e eficiente.

Tecnologia blockchain: Aproveitando o blockchain para segurança e transparência, os tokens PLG podem ser facilmente convertidos em ouro físico ou moeda fiduciária, conforme necessário.

Benefícios adicionais dos tokens PLG:

Permite a entrega de barras de ouro físico na janela de resgate localizada no cofre, garantindo transparência e autenticidade.

Oferece baixos custos de transação, aprimorando a acessibilidade das transações.

Fornece fácil acessibilidade e propriedade fracionada, permitindo que investidores pequenos e grandes participem de investimentos em ouro sem as complexidades típicas da propriedade física.

Garante facilidade de conversão entre ativos digitais e ouro físico ou moedas fiduciárias, atendendo às diversas necessidades dos investidores.

Sobre a Velo Labs:

A Velo Labs é pioneira global em soluções financeiras baseadas em Web3, oferecendo uma rede de liquidação e liquidez de ponta para transferências de valor seguras e eficientes. Apoiado pela Stellar Network e pelo CP Group, o nosso alcance expandiu-se para além do Sudeste Asiático e do Pacífico, servindo agora parceiros no mundo inteiro. Conectamos e complementamos a lacuna entre a infraestrutura bancária tradicional e a Web3, liderando o caminho na adoção em massa de blockchain. Nossa extensa rede de pagamentos baseada na Web3 e a Lightnet, nosso parceiro de liquidação licenciado, nos posicionam como um peso pesado global. A Velo Labs oferece uma variedade diversificada de produtos baseados na Web3, destacando-se o Orbit, projetado para indivíduos, comerciantes, corporações e empresas em todas as partes do mundo — dedicado a fortalecer a conectividade financeira global e expandir a acessibilidade globalmente.

Sobre a Pacific Bullion Import-Export:

A Pacific Bullion Import-Export desempenha um papel fundamental na gestão e segurança das reservas de ouro essenciais para respaldar os tokens PLG. Com uma longa história de experiência em metais preciosos, a empresa garante a integridade, segurança e conformidade regulatória do armazenamento de ouro. Suas práticas abrangentes de auditoria e medidas avançadas de segurança estabelecem uma base confiável para a iniciativa de Ouro Digital, tornando-os um interveniente fundamental na transformação do comércio tradicional de ouro para a era digital.

