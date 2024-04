VELO ANNONCE LE LANCEMENT DU LIVRE BLANC RÉVOLUTIONNAIRE « DIGITAL GOLD »

BANGKOK, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Velo Labs est heureux de publier son livre blanc innovant pour le projet « Digital Gold », intitulé « Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolutionizing Gold Investments » (Pacific Lightnet Gold Token (PLG) : révolutionner les investissements dans l'or). Ce document présente une nouvelle façon de détenir de l'or grâce à des jetons sécurisés et numérisés, afin de transformer les interactions des investisseurs avec cet actif classique.

Intégration avec la Fondation Solana :

S'appuyant sur un récent protocole d'accord avec la Fondation Solana, cette initiative utilise Solana comme couche de règlement de la blockchain, et Velo comme infrastructure de base et chambre de compensation pour les transactions d'or numérique du Laos. Ce partenariat renforce l'efficacité et la sécurité des transactions PLG Gold, garantissant une interopérabilité et une connectivité solides dans l'ensemble des réseaux blockchain.

Partenariats clés :

Pacific Bullion Import-Export : ce partenaire clé stocke en toute sécurité les réserves d'or physiques qui soutiennent les jetons PLG, assurant ainsi leur intégrité et leur authenticité. Son rôle est essentiel pour maintenir la conformité avec les exigences de stockage et de déclaration liées aux métaux précieux.

Lightnet : la collaboration de Velo avec Lightnet facilite la conversion des jetons numériques en monnaie fiduciaire, améliorant ainsi le processus de rachat grâce à la liquidité et à la transparence. Ce partenariat joue un rôle essentiel en fournissant des installations d'entrée et de sortie pour les actifs de la blockchain, renforçant ainsi le cadre des transactions d'actifs numériques dans toute la région.

Faits marquants du livre blanc :

Propriété numérique : le jeton PLG représente la propriété directe d'une once troy fine d'or de qualité investissement par jeton, soutenue par des lingots d'or physiques stockés en toute sécurité dans des chambres fortes.

Accessibilité 24 h/24, 7 j/7 : les investisseurs peuvent négocier des jetons PLG à tout moment de la journée, offrant une flexibilité inégalée par les marchés traditionnels de l'or.

Rachat physique : les détenteurs de jetons peuvent échanger leurs jetons numériques contre des lingots d'or physiques, ce qui améliore la transparence et la confiance.

Faibles coûts de transaction et liquidité élevée : les jetons PLG garantissent des opérations à faible coût et une liquidité élevée sur les marchés secondaires, ce qui rend l'investissement dans l'or plus accessible et plus efficace.

Technologie blockchain : en tirant parti de la blockchain pour la sécurité et la transparence, les jetons PLG peuvent être facilement convertis en or physique ou en monnaie fiduciaire, au besoin.

Avantages supplémentaires des jetons PLG :

Permettent la livraison de lingots d'or physiques à la fenêtre de rachat située dans la chambre forte, assurant ainsi la transparence et l'authenticité.

Offrent des coûts de transaction bas, ce qui rend les transactions plus abordables.

Offrent une accessibilité facile et une propriété fractionnée, permettant aux petits et aux grands investisseurs de participer à des investissements en or sans les complexités typiques de la propriété physique.

Facilitent la conversion entre les actifs numériques et l'or physique ou les monnaies fiduciaires, répondant ainsi aux divers besoins des investisseurs.

À propos de Velo Labs :

Velo Labs est un pionnier mondial des solutions financières basées sur le Web3, offrant un réseau de liquidité et de règlement de pointe pour des transferts de valeur sûrs et efficaces. Soutenus par Stellar Network et CP Group, notre portée s'est étendue au-delà de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique, et nous servons désormais des partenaires dans le monde entier. Nous connectons et complétons l'écart entre l'infrastructure bancaire traditionnelle et le Web3, ouvrant la voie à l'adoption massive de la blockchain. Notre vaste réseau de paiement basé sur le Web3 et Lightnet, notre partenaire de règlement sous licence, nous positionnent comme un poids lourd mondial. Velo Labs offre une gamme diversifiée de produits basés sur le Web3, notamment Orbit, personnalisés pour les particuliers, les commerçants, les entreprises et les entreprises du monde entier, dédiés à l'autonomisation de la connectivité financière mondiale et à l'expansion de l'accessibilité à l'échelle mondiale.

À propos de Pacific Bullion Import-Export :

Pacific Bullion Import-Export joue un rôle central dans la gestion et la sécurité des réserves d'or essentielles pour soutenir les jetons PLG. Forte d'une expertise de longue date dans le domaine des métaux précieux, la société garantit l'intégrité, la sécurité et la conformité réglementaire du stockage de l'or. Ses pratiques d'audit exhaustives et ses mesures de sécurité avancées établissent une base de confiance pour l'initiative Digital Gold, ce qui en fait un acteur clé de la transformation du commerce traditionnel de l'or vers l'ère numérique.