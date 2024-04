VELO KONDIGT DE LANCERING VAN DE REVOLUTIONAIRE WHITEPAPER "DIGITAL GOLD" AAN

BANGKOK, 30 april 2024 /PRNewswire/ -- Velo Labs is verheugd zijn innovatieve whitepaper voor het "Digital Gold" project te publiceren, met als titel "Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolutionizing Gold Investments." Dit document presenteert een nieuwe manier om goud te bezitten door middel van veilige, gedigitaliseerde tokens, met als doel de interacties van beleggers met deze klassieke activa te transformeren.

Integratie met de Solana Foundation:

Dit initiatief bouwt voort op een recent Memorandum of Understanding met de Solana Foundation, waarbij het gebruikmaakt van Solana als de blockchain afwikkelingslaag. Velo ondersteunt hierbij de infrastructuur en clearinginstelling voor de digitale goudtransacties van Laos. Dit partnerschap verhoogt de efficiëntie en veiligheid van PLG Gold transacties en zorgt voor een sterke interoperabiliteit en connectiviteit tussen blockchain netwerken.

Belangrijke partnerschappen:

Pacific Bullion Import-Export: Deze sleutelpartner slaat veilig de fysieke goudreserves op die de PLG tokens ondersteunen, en garandeert de integriteit en authenticiteit ervan. Zijn rol is cruciaal voor de naleving van de opslag- en rapportagevereisten met betrekking tot edelmetalen.

Lightnet: Velo's samenwerking met Lightnet vergemakkelijkt de conversie van digitale tokens terug naar fiatvaluta, en verbetert het inwisselproces met liquiditeit en transparantie. Dit partnerschap speelt een cruciale rol in het bieden van on-ramp en off-ramp faciliteiten voor activa op de blockchain, waardoor het kader voor digitale activatransacties in de hele regio wordt versterkt.

Hoogtepunten uit de Whitepaper:

Digitaal eigendom: De PLG token vertegenwoordigt rechtstreeks bezit van één fijne troy ounce goud van beleggingskwaliteit per token, ondersteund door fysieke goudstaven die veilig zijn opgeslagen in kluizen.

24/7 Toegankelijkheid: Investeerders kunnen op elk moment van de dag PLG tokens verhandelen, wat een ongeëvenaarde flexibiliteit biedt ten opzichte van de traditionele goudmarkten.

Fysieke inwisseling: Houders van tokens kunnen hun digitale tokens inruilen voor fysieke goudstaven, wat de transparantie en het vertrouwen verbetert.

Lage transactiekosten en hoge liquiditeit: PLG tokens zorgen voor goedkope handel en een hoge liquiditeit op secundaire markten, waardoor beleggen in goud toegankelijker en efficiënter wordt.

Blockchaintechnologie: Door gebruik te maken van blockchain voor veiligheid en transparantie, kunnen PLG tokens naar behoefte naadloos worden omgezet in fysiek goud of fiatvaluta.

Extra voordelen van PLG tokens:

Maakt de levering van fysieke goudstaven mogelijk bij het aflossingsloket in de kluis, wat transparantie en authenticiteit garandeert.

Biedt lage transactiekosten, waardoor transacties betaalbaarder worden.

Biedt gemakkelijke toegankelijkheid en fractioneel eigendom, zodat zowel kleine als grote beleggers kunnen deelnemen aan goudbeleggingen zonder de typische complexiteit van fysiek bezit.

Zorgt voor gemakkelijke conversie tussen digitale activa en fysiek goud of fiatvaluta's, om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van beleggers.

Over Velo Labs:

Velo Labs is een wereldwijde pionier in Web3-gebaseerde financiële oplossingen en biedt een geavanceerd liquiditeits- en afwikkelingsnetwerk voor veilige, efficiënte waardeoverdrachten. Gesteund door Stellar Network en CP Group is ons bereik uitgebreid tot buiten Zuidoost-Azië en de Pacific en bedienen we nu partners wereldwijd. Wij verbinden en vullen de kloof aan tussen traditionele bankinfrastructuur en Web3, en lopen voorop in de massale toepassing van blockchain. Ons uitgebreide Web3-betalingsnetwerk en Lightnet, onze gelicentieerde afwikkelingspartner, positioneren ons als een internationaal zwaargewicht. Velo Labs biedt een gevarieerd aanbod van Web3-gebaseerde producten, in het bijzonder Orbit, op maat gemaakt voor particulieren, handelaren, bedrijven en ondernemingen overal ter wereld. Het bedrijf zet zich in voor het versterken van wereldwijde financiële connectiviteit en het uitbreiden van mondiale toegang.

Over Pacific Bullion Import-Export:

Pacific Bullion Import-Export speelt een centrale rol in het beheer en de beveiliging van de goudreserves die essentieel zijn als dekking voor de PLG tokens. Met een lange geschiedenis van expertise in edelmetalen garandeert het bedrijf de integriteit, veiligheid en naleving van de regelgeving van de goudopslag. Zijn uitgebreide controlepraktijken en geavanceerde beveiligingsmaatregelen vormen een betrouwbare basis voor het Digital Gold initiatief, waardoor het een belangrijke rol speelt in de transformatie van de traditionele goudhandel naar het digitale tijdperk.