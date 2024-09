Vencedores do FINCON 2024 são anunciados na noite de celebração da comunicação financeira

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A MZ , líder global em soluções para relações com investidores, realizou ontem a cerimônia do FINCON Awards 2024, destacando as melhores práticas de comunicação financeira no mercado de capitais brasileiro. O evento, realizado na MZ Arena, reuniu líderes do setor para reconhecer a excelência das empresas que se destacaram na comunicação com seus stakeholders.

Durante a premiação, foram anunciados os vencedores das 24 categorias, escolhidos entre quase 300 empresas listadas na B3. As premiadas foram reconhecidas por suas práticas excepcionais de comunicação financeira, enfatizando a importância de uma comunicação clara, precisa e acessível. Essa abordagem fortalece a confiança dos investidores e beneficia o mercado.

Ganhadores por categoria:

Agricultura, Açúcar & Álcool: BrasilAgro

BrasilAgro Energia Elétrica: Isa Cteep

Isa Cteep Logística & Rodovias: CCR

CCR Papel & Celulose: Klabin

Klabin Saúde - Small Caps: Espaço Laser

Espaço Laser Tecnologia: TOTVS

TOTVS Alimentos & Bebidas: JBS

JBS Exploração de Imóveis: LOG CP

LOG CP Máquinas, Equipamentos & Outros - Small Caps: Kepler Weber

Kepler Weber Participações & Investimentos: Itaúsa

Itaúsa Saúde - Mid&Large Caps: Hypera

Hypera Telecomunicações: Telefônica

Telefônica Aluguel de Veículos & Máquinas: Movida

Movida Imobiliário - Small Caps: Moura Dubeux

Moura Dubeux Máquinas, Equipamentos & Outros - Mid&Large Caps: Weg

Weg Petróleo, Gás & Derivados: Cosan

Cosan Seguros: Wiz

Wiz Varejo - Small Caps: Grupo Casas Bahia

Grupo Casas Bahia Educação: Cogna

Cogna Imobiliário - Mid&Large Caps: Cury

Cury Mineração & Siderurgia: Gerdau

Gerdau Saneamento, Água & Gás: Orizon

Orizon Serviços Financeiros: Banco do Brasil

Banco do Brasil Varejo - Mid&Large Caps: Assaí

A importância da comunicação financeira

A comunicação financeira desempenha um papel fundamental no mercado de capitais, pois é por meio dela que as empresas mantêm uma relação transparente e de confiança com seus investidores, reguladores e demais públicos de interesse. A clareza e a precisão das informações divulgadas são essenciais para permitir que os investidores tomem decisões informadas, refletindo diretamente no valor de mercado das empresas.

"O FINCON Awards é uma forma de reconhecer e incentivar as empresas que não apenas cumprem suas obrigações de comunicação, mas que se destacam ao ir além," destacou Cássio Rufino, CFO & COO da MZ, durante o evento. "E não estamos falando de qualquer narrativa. Estamos falando de uma metanarrativa financeira, uma estratégia que conecta todos os pontos da sua comunicação, criando uma história coerente, poderosa, que ressoa em cada interação com seus stakeholders", completou.

Conheça os detalhes e critérios de avaliação

Para mais informações sobre os ganhadores e os critérios utilizados na avaliação, acesse a página oficial dos ganhadores do FINCON Awards 2024 aqui .

Sobre o FINCON Awards

O FINCON Awards é uma iniciativa inédita da MZ, criada para reconhecer as melhores práticas de comunicação financeira no mercado de capitais brasileiro. A premiação busca incentivar a inovação e a excelência na forma como as empresas se comunicam com seus stakeholders, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da governança no setor.

Cássio Rufino

CFO & COO

Erica Camanducci

Imprensa & Comunicação Externa

Assessoria de Imprensa

[email protected] | (11) 94242-5988

Sobre a MZ

A MZ ( www.mzgroup.com.br ) é um player global independente focado em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Seu propósito é empoderar estratégias de RI e comunicação financeira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493542/FINCON.jpg

FONTE MZ