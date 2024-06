Venture Global anuncia acordo histórico de segurança energética com a DTEK da Ucrânia

ARLINGTON, Virgínia, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global e a D. TRADING (braço comercial do Grupo DTEK) anunciaram a assinatura de um Heads of Agreement (HOA) abrangente para o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA para a Ucrânia e a Europa Oriental. O HOA prevê que a subsidiária da DTEK, D. TRADING, comprará cargas da instalação Plaquemines LNG da Venture Global a partir do final deste ano até o final de 2026 para apoiar as necessidades de segurança energética de curto a médio prazo para a Ucrânia e a região mais ampla da Europa Oriental. Além disso, o HOA prevê que a D. TRADING comprará até 2 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL da terceira instalação da Venture Global, a CP2 LNG, por 20 anos. O HOA também apela à cooperação em oportunidades de acesso à capacidade do terminal de regaseificação e à capacidade do gasoduto que forneçam um caminho de transporte integrado e flexível para apoiar a segurança energética da região.

"A Venture Global orgulha-se de fazer parceria com a D. TRADING para apoiar a segurança energética da Ucrânia e da Europa Oriental, fornecendo GNL dos EUA a curto e longo prazo a partir das nossas instalações em Plaquemines e CP2. O presidente Biden se comprometeu a aumentar o fornecimento de GNL para a Europa e a Venture Global tem o prazer de estar em posição de continuar apoiando esses esforços. Com este acordo histórico, ajudaremos a reforçar a segurança do fornecimento de gás natural da Ucrânia, ajudaremos na recuperação contínua e no crescimento econômico na região e fortaleceremos ainda mais a segurança energética europeia ", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global.

"Na D.TRADING, acreditamos que este Acordo marca um marco significativo no nosso compromisso de apoiar a Ucrânia e a UE no processo de descarbonização, bem como na segurança energética para a Europa. Esta parceria sublinha uma forte dedicação em garantir o acesso à energia sustentável hoje e no futuro." - Ivan Geliukh, D.TRADING CEO.

Até o momento, a fase inicial da CP2 foi vendida por meio de contratos de compra e venda de 20 anos com a ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE e EnBW. A Venture Global está em discussões ativas para a capacidade restante e lançou uma construção significativa fora do local do projeto enquanto aguarda as autorizações do projeto dos reguladores dos EUA.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de GNL dos EUA de longo prazo e baixo custo, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir o primeiro GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo 60 MTPA adicionais de capacidade de produção na Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre A D.TRADING

A D.TRADING é uma empresa pan-europeia de comercialização de commodities que combina uma abordagem de negócios orientada para o cliente com tecnologia de ponta. Operando da Europa para a Europa, entendemos os mercados da Europa Central, Oriental e do Sudeste (CESEE). A empresa foi constituída em 2019 como um braço comercial do Grupo DTEK. Com o início da expansão internacional, a D.TRADING estabeleceu centros estratégicos em Amsterdã/NL, Zug/CH, Zagreb/CRO e Kiev/UA. Hoje, as equipes da D.TRADING gerenciam negócios em 21 países e trabalham em 14 bolsas de energia.

Usamos nossas ferramentas e tecnologias avançadas para adaptar soluções inovadoras de negociação de commodities, criando benefícios exclusivos para nossos clientes e parceiros.

