Venture Global 宣布與烏克蘭 DTEK 進行標誌性能源安全協議

維吉尼亞州阿靈頓2024年6月14日 /美通社/ -- 今天，Venture Global 和 D. TRADING（DTEK 集團的商業部門）宣布就向烏克蘭和東歐供應美國液化天然氣 (LNG) 簽訂了一份全面的協議書 (HOA)。協議書規定，DTEK 的子公司 D. TRADING 將從今年晚些時候到 2026 年底，從 Venture Global 的 Plaquemines 液化天然氣設施購買貨物，以滿足烏克蘭和更廣泛的東歐地區的中短期能源安全需求。此外，協議書又規定，D. TRADING 將從 Venture Global 第三廠 CP2 LNG 購買液化天然氣，年產量可達 200 萬噸，為期 20 年。協議書還呼籲就獲得再氣化終端容量和天然氣管道容量的機會展開合作，以提供綜合靈活的運輸通道，保障當地的能源安全。

「Venture Global 很自豪能與 D. TRADING 合作，透過從我們的 Plaquemines 和 CP2 設施提供短期和長期美國液化天然氣，以支持烏克蘭和東歐的能源安全。拜登總統承諾，將增加到歐洲的液化天然氣供應，Venture Global 很高興能夠繼續支援這些努力。透過這項里程碑意義的協議，我們將協助加強烏克蘭天然氣供應的安全，協助當地的持續復甦和經濟增長，並進一步加強歐洲能源安全。」Venture Global 行政總裁 Mike Sabel 表示。

「在 D.TRADING 我們相信這份協議主管協議，標誌著我們承諾支持烏克蘭和歐盟在去碳化以及歐洲的能源安全過程中，支援烏克蘭和歐盟的重要里程碑。這項合作關係，強調了對於確保今天和未來獲得可持續能源的堅定承諾。」- D.TRADING 行政總裁 Ivan Geliukh

截至目前為止，CP2 的初始階段已通過與埃克森美孚 (ExxonMobil) 、雪佛龍 (Chevron)、JERA、New Fortress Energy、INPEX、中國燃氣、SEFE 和 EnBW 簽訂的 20 年銷售和購買協議售出。Venture Global 正在積極討論剩餘容量，並在等待 美國監管機構的項目授權期間，啟動了此項目重要的場外施工。

關於 Venture Global LNG

Venture Global 是一間位於美國的低成本液化天然氣長期供應商。Venture Global 的第一個基地 Calcasieu Pass 於 2022 年 1 月開始生產第一批天然氣。公司亦正於路易斯安娜州興建或開發額外每年 6000 萬噸的產能，以為全球提供潔淨且可負擔的能源。此外，公司正於其兩個液化天然氣設施開發碳捕集和封存 (Carbon Capture and Sequestration, CCS) 項目。

關於 D.TRADING

D.TRADING 是一間泛歐商品貿易公司，結合以客戶為導向的業務方法和頂尖科技。我們從歐洲經營至歐洲，了解中，東歐和東南歐（CESEE）市場。公司於 2019 年成立，是 DTEK Group 的商業部門。隨著國際擴張的開始，D.TRADING 已在阿姆斯特丹/荷蘭、楚格/瑞士、薩格勒布/克羅地亞和基輔/烏克蘭。建立了 戰略樞紐。如今，D.TRADING 團隊在 21 個國家管理業務，並在 14 間能源交易交易所工作。

我們使用先進的工具和技術來量身定制創新的商品交易解決方案，為客戶和合作夥伴帶來獨特的好處。

SOURCE Venture Global LNG