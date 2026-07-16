Veridas e Fourthline unem-se para criar um gigante global no combate à fraude de identidade

América Latina, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Veridas, líder internacional em identidade digital, biometria e soluções antifraude, assinou um acordo de fusão com a Fourthline, líder europeia em verificação de identidade e conformidade regulatória. A operação dará origem a uma plataforma global que protegerá bancos, neobancos, fintechs, seguradoras, governos e empresas de telecomunicações em mais de 50 países, com forte presença na América Latina, Europa e Estados Unidos.

A união combina a infraestrutura de conformidade regulatória KYC/AML da Fourthline e a sua sólida presença no norte e centro da Europa com as ferramentas proprietárias de identidade e antifraude da Veridas, consolidada no sul da Europa, América Latina e Estados Unidos. Sob uma arquitetura integrada de IA, a empresa resultante protegerá todo o ciclo de vida do cliente para instituições financeiras, seguradoras, operadoras de telecomunicações e empresas digitais.

Ambas as empresas são rentáveis, têm EBITDA positivo e preveem realizar 115 milhões de verificações em 2026, com operações em mais de 50 países. A entidade combinada reunirá capital, inovação europeia e padrões bancários, oferecendo soluções adaptadas às necessidades locais.

A plataforma disponibilizará uma gestão modular de KYC, AML, verificação de identidade, autenticação biométrica, assinatura eletrónica qualificada e verificação de contas bancárias. A sua arquitetura API-first permitirá implementar capacidades independentes ou uma solução completa, de acordo com as necessidades operacionais e regulatórias de cada organização.

O conhecimento da Veridas em documentos, identidade, regulamentação e onboarding será complementado pela infraestrutura da Fourthline, pelo seu motor de decisão baseado em IA soberana e pelo Fourthline Hub. O resultado será uma oferta capaz de proporcionar conformidade consistente, auditável e preparada para a supervisão regulatória em múltiplas jurisdições.

A empresa combinada ajudará a reduzir os crimes financeiros, simplificar a conformidade, melhorar as taxas de conversão e autenticar continuamente os utilizadores. Também impulsionará a transição para identidades digitais reutilizáveis, perante o aumento da fraude através de deepfakes e inteligência artificial, assim como de regulamentações mais exigentes.

Paul Stoddart, CEO da Fourthline, afirmou: "Com a Veridas, ampliamos a nossa missão de oferecer uma verificação de identidade rápida, fiável e segura".

Eduardo Azanza, CEO e cofundador da Veridas, acrescentou: "As nossas capacidades biométricas e antifraude, aliadas à conformidade da Fourthline, responderão às novas necessidades dos clientes e dos reguladores".

Espera-se que a conclusão da transação ocorra no segundo semestre de 2026, após as habituais aprovações regulatórias. Após a fusão, os atuais acionistas da Veridas, incluindo o BBVA, continuarão a integrar a nova empresa. A operação conta com o apoio financeiro da Finch Capital, atual investidora da Fourthline, e de novos investidores, como o Rabobank, por meio da Rabo Investments.

Contato: Natali Alvarez | JeffreyGroup | [email protected]

FONTE Veridas