Veridas y Fourthline se fusionan para crear un gigante global contra el fraude de identidad

América Latina, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Veridas, líder internacional de identidad digital, biometría y soluciones de antifraude ha firmado un acuerdo de fusión con Fourthline, líder europeo en verificación de identidad y cumplimiento normativo. La operación dará lugar a una plataforma global que protegerá a bancos, neobancos, fintechs, aseguradoras, gobiernos y telecos en más de 50 países, con especial fuerza en América Latina, Europa y Estados Unidos.

La unión combina la infraestructura de cumplimiento normativo (KYC/AML) de Fourthline, y su fuerte presencia en el norte y centro de Europa, sumado a las herramientas propias de identidad y antifraude de Veridas, consolidada en el sur de Europa, América Latina y Estados Unidos. Bajo una arquitectura de IA integrada, la compañía combinada protegerá todo el ciclo de vida del cliente para bancos, neobancos fintechs, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y compañías digitales.

Ambas compañías son rentables, cuentan con EBITDA positivo y prevén realizar 115 millones de verificaciones en 2026, con operaciones en más de 50 países. La entidad combinada reunirá capital e innovación europeos y estándares bancarios, con soluciones adaptadas a las necesidades locales.

La plataforma ofrecerá gestión modular de KYC, AML, verificación de identidad, autenticación biométrica, firma electrónica cualificada y verificación de cuentas bancarias. Su arquitectura API-first permitirá desplegar capacidades independientes o una solución completa, según las necesidades operativas y regulatorias.

El conocimiento de Veridas sobre documentos, identidad, normativas y onboarding se complementará con a la infraestructura de Fourthline, su motor de decisión basado en IA soberana y su Fourthline Hub. El resultado será una oferta capaz de proporcionar cumplimiento consistente, auditable y preparado para la supervisión regulatoria en múltiples jurisdicciones.

La compañía combinada ayudará a reducir los delitos financieros, simplificar el cumplimiento, mejorar las tasas de conversión y autenticar continuamente a los usuarios. También impulsará la transición hacia identidades digitales reutilizables, ante el aumento del fraude mediante deepfakes e inteligencia artificial y regulaciones más exigentes.

Paul Stoddart, CEO de Fourthline, afirmó: "Con Veridas ampliamos nuestra misión de ofrecer verificación de identidad rápida, fiable y segura".

Eduardo Azanza, CEO y cofundador de Veridas, añadió: "Nuestras capacidades biométricas y antifraude, junto al cumplimiento de Fourthline, responderán a nuevas necesidades de clientes y reguladores".

Se espera que el cierre de la transacción se concrete en la segunda mitad de 2026, una vez recibidas las aprobaciones regulatorias habituales.

Tras la fusión, los actuales accionistas de Veridas (incluido BBVA) seguirán formando parte de la nueva compañía. La operación cuenta con el respaldo financiero de Finch Capital (inversor actual de Fourthline) y nuevos inversores como Rabobank (a través de Rabo Investments).

Contacto: Natali Alvarez | JeffreyGroup | [email protected]

FUENTE Veridas