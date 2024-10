Vizimax Inc. é adquirida pela Power Grid Components

A Vizimax, líder global de ponto sobre onda para energização de transformadores, anuncia que foi adquirida pela Power Grid Components

LONGUEUIL, QC, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Vizimax Inc., fornecedora líder de soluções inovadoras para sistemas de energia elétrica, anunciou hoje que foi adquirida pela Power Grid Components ("PGC"), uma empresa do portfólio da Blackstone. O dispositivo de comutação controlada da Vizimax é a solução líder de mercado para gerenciar e otimizar correntes de irrupção, estendendo assim a vida útil de equipamentos críticos, incluindo transformadores de potência e disjuntores. Com sede em Longueuil, Quebec, a Vizimax é liderada pelo presidente Jean-Guy Lacombe.

Vizimax Inc. Logo

"Nós, da Vizimax, estamos muito entusiasmados por nos juntarmos à família Power Grid Components", disse Jean-Guy Lacombe, Presidente da Vizimax. "Esta transação representa um passo fundamental para fortalecer as capacidades da Vizimax em nosso objetivo de ajudar a garantir a confiabilidade da rede em todo o mundo e vemos a PGC como o parceiro perfeito para nos ajudar a continuar a fornecer o melhor serviço para nossos clientes e expandir ainda mais nossa presença no mercado dos EUA."

"Na PGC, buscamos parceiros que compartilhem nossos valores e compromisso de fornecer soluções inovadoras para construir, manter e proteger a rede elétrica", disse Rick McClure, fundador e CEO da Power Grid Components. "Ao adicionar a Vizimax ao nosso portfólio de empresas, ganhamos talentos excepcionais, incluindo uma equipe de liderança experiente liderada por Jean-Guy e um produto que oferece proteção incomparável para dispositivos críticos de energia utilizados em sistemas elétricos em todo o mundo. Estamos ansiosos para ajudar Jean-Guy e sua equipe a acelerar o crescimento da Vizimax."

A aquisição da Vizimax expandirá a presença da PGC na América do Norte e internacionalmente, já que a Vizimax vende para diversos mercados em todo o mundo.

Sobre aVizimax: A Vizimax Inc, originalmente fundada em 1988, é líder no desenvolvimento de soluções inovadoras para enfrentar os principais desafios relacionados à comutação, medição e controle da rede elétrica. Vizimax

Sobre a Power Grid Components: A Power Grid Components, Inc. foi formada pelo veterano da concessionária de energia elétrica Rick McClure em 2017 para adquirir e desenvolver empresas que fornecem produtos de alta engenharia e qualidade usados na rede elétrica norte-americana e indústrias adjacentes. Desde a sua fundação, a PGC adquiriu seis empresas. Componentes da RedeElétrica

Sobre a Blackstone Energy Transition Partners: A Blackstone Energy Transition Partners é o negócio de private equity focado em energia da Blackstone, um investidor líder em energia com um histórico de sucesso a longo prazo, tendo investido aproximadamente US $ 22 bilhões em capital globalmente em uma ampla gama de setores dentro do setor de energia. Parceiros de Transição Energética daBlackstone

Contatos de mídia: Nicolas Major-Lacombe, [email protected]; Elisabeth Law, [email protected]

