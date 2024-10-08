Vizimax Inc. 被 Power Grid Components 收購

全球變壓器通電領域的相位精確控制 (Point-on-wave) 系統領導者 Vizimax 宣佈已被 Power Grid Components 收購

魁北克市龍格伊2024年10月8日 /美通社/ -- 電力系統創新解決方案領先供應商 Vizimax Inc. 今天宣佈，已被 Blackstone 所投資公司 Power Grid Components (「PGC」) 收購。Vizimax 的控制開關設備是市場領先的解決方案，用於管理和優化浪湧電流 (Inrush Current)，從而延長關鍵設備，包括電力變壓器和斷路器的使用壽命。Vizimax 總部位於魁北克省隆格伊，由主席 Jean-Guy Lacombe 領導。

Vizimax 主席 Jean-Guy Lacombe 表示：「我們 Vizimax 非常興奮能加入 Power Grid Components 家族。此交易是加強 Vizimax 能力的關鍵步驟，以協助確保全球電網供電安全可靠，持續我們一貫的目標；而我們認為 PGC 是完美的合作拍檔，有助我們繼續為客戶提供一流服務，進一步擴大我們在美國市場的業務。」

Power Grid Components 創辦人暨行政總裁 Rick McClure 表示：「在 PGC，我們尋找與我們擁有相同價值觀和承諾的合作拍檔，以建立、維護和保護電網。將 Vizimax 加入我們的公司組合，我們因此獲得出色的人才，包括由 Jean-Guy 領導的經驗豐富的領導團隊，以及為全球電力系統中使用的重要電源裝置提供絕佳保護的產品。我們期待協助 Jean-Guy 和他的團隊加速 Vizimax 的成長。」

由於 Vizimax 銷售至全球各地不同的市場，收購 Vizimax 將擴大 PGC 在北美和國際上的足跡。

Vizimax 簡介：Vizimax Inc 創立於 1988 年，是開發創新解決方案的領導者，以解決與電網切換、測量和控制相關的關鍵挑戰。Vizimax

Power Grid Components 簡介：Power Grid Components, Inc. 由電力公司資深人士 Rick McClure 於 2017 年成立，旨在收購及發展為北美電網及相關產業提供高工程品質產品的公司。自成立以來，PGC 已收購六間公司的業務。Power Grid Components

Blackstone Energy Transition Partners 簡介：Blackstone Energy Transition Partners 是黑石專注於能源的私募股權業務，是一間成功的能源投資公司，擁有成功的長期記錄，在全球各大能源行業的各個領域投資的股權約有 220 億美元。Blackstone Energy Transition Partners

傳媒聯絡：Nicolas Major-Lacombe，[email protected]；Elisabeth Law，[email protected]

SOURCE Vizimax Inc.