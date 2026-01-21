VWCO amplia em 10% seu centro de peças e acessórios

SAO PAULO, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A VW Caminhões e Ônibus encerrou 2025 fortalecendo sua estrutura de pós-vendas, o que impulsionou a montadora a expandir seu centro de peças e acessórios. A ampliação resultou em um ganho de mais de 10% na capacidade de armazenagem dos produtos, equivalente a 5.000 m² adicionais na área de estoque. Por trás desses resultados, está a oferta de novos componentes em suas diferentes linhas e também da parceria com mais fornecedores, além de melhorias operacionais.

"Nossa excelência em pós-vendas se traduz na máxima disponibilidade do veículo em operação. Esse crescimento contínuo faz parte do nosso compromisso de oferecer soluções aos clientes com agilidade e qualidade. Isso reforça nossa determinação em atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico", comenta Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Como parte dessa estratégia, a empresa também avançou internacionalmente. A empresa inaugurou centro de peças e acessórios junto à sua fábrica na cidade de Querétaro, no México, fortalecendo sua presença global e capacidade de atendimento em diferentes mercados.

Demanda cresce por oferta mais sustentável e econômica

Guiada pelos pilares de ESG e economia circular, a linha de remaufaturados Volks Greenline tem conquistado cada vez mais clientes, refletindo em um crescimento de cerca de 20%. Nessa modalidade, componentes usados são reaproveitados e restaurados por meio de processos rigorosos que asseguram qualidade e segurança. Entre os fatores que influenciaram esse resultado estão a expansão do portfólio e a disponibilidade imediata dos produtos em toda a rede VWCO.

Com peças originais em um custo até 30% menor, a linha Economy passou por um crescimento estratégico com 30 novos itens em oferta, o que representa um incremento de 40% no portfólio voltado para caminhões e ônibus com idade acima de três anos. Entre as novidades, estão filtro de combustível e palhetas para as linhas Worker, Delivery, Constellation e Meteor.

VWCO expande portfólio de lubrificantes e avança no mercado

No ano de 2025, a linha Almax ultrapassou a marca de 5 milhões de litros comercializados. Novos produtos também foram acrescentados ao portfólio, com destaque para o novo aditivo de radiador, compatível com todas as linhas da montadora equipadas com os motores MAN D08 ou D26.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

