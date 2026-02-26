Volkswagen Caminhões e Ônibus potencializa capacitação na rede com 700 cursos

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com mais de 350 concessionárias espalhadas por 30 países, a VWCO investe em qualificação para garantir seu padrão de atendimento, com um aumento anual médio de cerca de 5% nas horas de treinamento destinadas aos profissionais que atuam em sua rede. São 700 cursos oferecidos e que totalizaram mais de 145 mil horas de capacitação em 2025. Para 2026, o ano já começou movimentado, acelerando esse ritmo.

"Conhecimento gera melhor qualidade nos serviços, com assertividade nos diagnósticos e agilidade na solução, o que impacta em maior produtividade e rentabilidade. Isso reflete diretamente na satisfação dos nossos clientes, que reconhecem a excelência de nossas equipes, fator crucial para que continuem trabalhando conosco. Este é um dos pilares de sucesso de nossas concessionárias", reforça Eduardo Pignata, supervisor de Treinamento e Desenvolvimento da Rede.

Toda essa expertise não tem fronteiras: os cursos estão disponíveis em três idiomas e focam nas tecnologias disponíveis em cada mercado e realidades de operação para a eficácia de sua aplicação no dia a dia das revendas, seja em vendas ou no pós-vendas. Também como foco em eficiência, há grande oferta de treinamentos online, além dos presenciais, e os cerca de 7.500 profissionais que atuam na rede têm à sua disposição uma biblioteca completa com mais de 550 títulos para consulta a qualquer momento.

"Esse time representa a Volkswagen Caminhões e Ônibus na linha de frente com o cliente. É por isso que personificam o padrão de confiança, responsabilidade e compromisso da marca. Em qualquer loja, garantimos o mesmo nível de excelência tradicional no atendimento e, para isso, temos esse investimento contínuo em capacitação", afirma Pignata.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921353/treinamento4.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus