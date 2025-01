Walletium apresenta o token TEX

LONDRES, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Walletium permite que os clientes gerenciem ativos digitais e moedas tradicionais do seu jeito, tudo em um só lugar. Com a ajuda do token TEX nativo da Walletium, o envio de tokens ficou mais simples e rápido - mesmo que os clientes não os tenham em mãos.

TEX é a espinha dorsal operacional da rede Walletium:

Walletium Wallet TEX Token - Dynamic Master - Telegram

Combustível de transação: potencializa swaps e taxas internas.

Utilidade real: cresce com a adoção da plataforma, recompensando o uso diário.

Preços justos: lançado a US$ 0,05 , refletindo a demanda real em vez do hype.

O Walletium Keyring, um sistema universalmente formatado para endereços e ativos, é fundamental para a Walletium. Os clientes podem importar, criar e gerenciar livremente seus endereços e chaves privadas - sem fluxos de trabalho rígidos. Projetamos a Walletium para se adaptar a nossos clientes, garantindo que a conveniência nunca comprometa a segurança.

Uma das inovações de destaque da Walletium são suas transferências internas com taxas próximas de zero, cobrindo swaps de tokens e transações P2P. Dentro do ecossistema Walletium, os clientes podem enviar tokens rapidamente a um custo mínimo - mesmo que temporariamente não tenham o token. O combustível TEX cobre dinamicamente essas transações, permitindo que os clientes interajam com qualquer token listado sempre que precisarem.

Para facilitar o uso da Walletium, integramos o Telegram através da nossa Walletium Telegram Wallet . Os clientes podem gerenciar criptomoedas em qualquer lugar sem instalações extras ou etapas complexas. Seja um novo usuário ou um profissional experiente, a Walletium se adapta ao estilo preferido do usuário.

A Walletium vai mais longe do que a maioria das carteiras, oferecendo funcionalidade fiduciária direta. Carregue criptomoedas em um cartão virtual e gaste moedas fiduciárias em qualquer lugar que aceite os cartões. Chega de fazer malabarismos com várias plataformas - armazenar, enviar e gastar moedas digitais e tradicionais lado a lado.

A Walletium não é apenas mais uma carteira; ela é o futuro das finanças integradas. Associe-se a nós e descubra por que a Walletium é a "Única a conter tudo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595656/Walletium.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2596664/Walletium_Logo.jpg

FONTE Walletium