Walletium présente le jeton TEX

LONDRES, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Walletium permet aux clients de gérer les actifs numériques et les devises traditionnelles à leur gré, le tout depuis un seul endroit. Grâce au jeton TEX natif de Walletium, l'envoi de jetons est devenu plus simple et plus rapide — même si les clients ne les détiennent pas à l'avance.

TEX est l'épine dorsale opérationnelle du réseau Walletium :

Carburant de transaction : Donne du dynamisme aux échanges et aux frais internes.

Utilité concrète : Croît avec l'adoption de la plateforme, récompensant l'utilisation quotidienne.

Des prix équitables : Lancé à 0,05 USD , il représente une réponse à la demande réelle plutôt qu'à un battage médiatique.

L'élément central de Walletium est le porte-clés Walletium (Walletium Keyring), un système de formatage universel pour les adresses et les actifs. Les clients peuvent librement importer, créer et gérer leurs adresses et leurs clés privées, avec une grande souplesse dans les flux de travail. Nous avons conçu Walletium pour qu'il s'adapte à nos clients, en veillant à ce que la commodité ne compromette jamais la sécurité.

L'une des innovations les plus marquantes de Walletium est la gratuité quasi totale des transferts internes, couvrant les échanges de jetons et les transactions P2P. Dans l'écosystème de Walletium, les clients peuvent envoyer des jetons rapidement et à moindre coût, même s'ils ne disposent pas temporairement de ce jeton. Le carburant TEX couvre dynamiquement ces transactions, permettant aux clients d'interagir avec n'importe quel jeton répertorié lorsqu'ils en ont besoin.

Pour rendre Walletium convivial, nous l'avons intégré à Telegram via notre portefeuille Telegram de Walletium. Les clients peuvent gérer les cryptomonnaies lors de leurs déplacements, sans installation supplémentaire ni étapes complexes. Que l'utilisateur soit nouveau ou qu'il soit un professionnel chevronné, Walletium s'adapte à son style préféré.

Walletium va plus loin que la plupart des portefeuilles en offrant une fonctionnalité fiat directe. Chargez des cryptomonnaies dans une carte virtuelle et dépensez des monnaies fiat partout où ces cartes sont acceptées. Plus besoin de jongler avec plusieurs plateformes : il est désormais possible de stocker, d'envoyer et de dépenser des devises numériques et traditionnelles côte à côte.

Walletium est plus qu'un simple portefeuille, c'est l'avenir de la finance transparente. Rejoignez-nous et découvrez pourquoi Walletium est selon sa devise, l'écosystème qui permet de tout détenir en un seul et même endroit (« One to Hold It All »).

Portefeuille officiel : https://t.me/walletiumbot

https://t.me/walletiumbot Site officiel : https://walletium.net

https://walletium.net Wiki de Walletium : https://wiki.walletium.net

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2595656/Walletium.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2596664/Walletium_Logo.jpg