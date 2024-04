Wanhua Chemical lança centro de P&D em Barcelona, revelando foco e compromisso significativos na Europa e além

BARCELONA, Espanha, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro de P&D de Barcelona ("o Centro") da Wanhua Chemical (SHA:600309; "a Empresa"), localizado em Cornella de Llobregat, abriu oficialmente suas portas como movimento fundamental da empresa para aumentar a sua presença na Europa e fora dela, com uma resposta mais rápida às necessidades dos clientes downstream e reforçar os esforços na investigação científica colaborativa e na inovação.

"Na Wanhua Chemical, sempre priorizamos a inovação tecnológica como nossa principal competência. A abertura do centro de P&D de Barcelona simboliza o nosso compromisso contínuo em fornecer produtos de alta qualidade e atender às necessidades dos clientes. Aspiramos nos envolver com a indústria com um espírito de abertura, colaborando para impulsionar a inovação e liderar o desenvolvimento sustentável", disse dr. Hua, vice-presidente executivo da Wanhua Chemical.

O Centro estará preparado para atender rapidamente às necessidades dos clientes downstream, oferecendo consultas técnicas especializadas sobre uma variedade de tópicos, incluindo desempenho do produto, métodos de aplicação e seleção de matérias-primas. Ele personalizará soluções para atender às necessidades e desafios específicos de seus clientes, facilitará o desenvolvimento e validação de novos produtos, fornecerá suporte técnico oportuno para questões de qualidade e acompanhará os avanços tecnológicos da indústria por meio de pesquisa e inovação.

O Centro de P&D de Barcelona, uma medida essencial para a Empresa impulsionar a sustentabilidade, também revela suas orientações contínuas de investigação e desenvolvimento, que incluem estudos de tecnologia de química verde, utilização de energias renováveis, economia circular e utilização de resíduos e desenvolvimento sustentável de produtos, ao mesmo tempo que se envolve ativamente na cooperação internacional e em iniciativas de definição de padrões. Atualmente, o Centro estabeleceu conexões com importantes forças de pesquisa locais, incluindo a Universidade de Barcelona, a Universidade Politécnica da Catalunha, a Universidade Autônoma da Catalunha, o Instituto de Pesquisa Química da Catalunha e a Normalização Espanhola, com planos futuros voltados para aceleração da pesquisa de projetos conjuntos, intercâmbio de cultivo de talentos e facilitação da transferência de tecnologia.

Além disso, o Centro auxiliará a empresa no fornecimento de suporte técnico e serviços a clientes downstream de produtos químicos finos e materiais. Ele colaborará com as principais instituições de investigação e universidades para o desenvolvimento inovador, aproveitando plenamente os recursos e conhecimentos externos de investigação científica para impulsionar a inovação e aumentar a competitividade. Simultaneamente, ele servirá como reduto da empresa na Europa para atrair talentos, especialmente de regiões de língua espanhola, para apoiar o desenvolvimento do mercado latino-americano.

Barcelona é o segundo centro de P&D da Wanhua na Europa. O Centro de P&D de Gödöllő, na Hungria, concentra-se na indústria de poliuretano, enquanto o centro de Barcelona se concentrará mais em colaborações empresariais nas indústrias de química fina e de materiais, como revestimentos, adesivos e plásticos de engenharia, bem como na cooperação de P&D com entidades locais em energia renovável, captura e reciclagem de carbono, biossíntese e materiais de base biológica. Sua proximidade com a Europa Ocidental e o Mediterrâneo não só aumenta o apoio a estas regiões, mas também ajuda os esforços de desenvolvimento no Norte de África e na América Latina.

Os dois centros melhoram as capacidades um do outro em termos das indústrias downstream em que se concentram, das áreas geográficas que atendem e dos caminhos que tomam para o desenvolvimento colaborativo, contribuindo assim significativamente para o crescimento das operações internacionais da Wanhua.

A vantagem geográfica única de Barcelona a posiciona como uma porta de entrada para a Europa, um centro regional de inovação e um centro essencial para a indústria química global de aromas e fragrâncias. Ela também acolhe várias instituições de investigação líderes, como o ICIQ e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Barcelona, tornando-o num local ideal para a Wanhua mostrar seus avanços tecnológicos e produtos aos clientes e parceiros da Europa Central e Ocidental.

Com o movimento estratégico de estabelecer o Centro de P&D de Barcelona, a Wanhua continuará a desempenhar um papel ativo, enfatizando o seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável.

