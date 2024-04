萬華化學成立巴塞羅那研發中心，彰顯其對歐洲及其他地區的重視和承諾

該中心將迅速響應下游客戶的需求,圍繞產品性能、應用方法、原材料選擇等主題,提供專業的技術咨詢。此外,該中心還將針對客戶的具體需求與挑戰,量身定制解決方案,推動新產品的開發與驗證,並在遇到質量問題時及時提供技術支持。同時,該中心通過研究和創新緊跟行業技術進步的步伐。

作為公司推動可持續發展的重要舉措,巴塞羅那研發中心還公布了其正在進行的研發方向,包括綠色化學技術研究、可再生能源利用、循環經濟和廢物利用以及可持續產品開發,同時積極開展國際合作和標准制定工作。目前,該中心已與巴塞羅那大學(University of Barcelona)、加泰羅尼亞理工大學(Polytechnic University of Catalonia)、加泰羅尼亞自治大學(Autonomous University of Catalonia)、加泰羅尼亞化學研究所(Catalonia Institute of Chemical Research)和西班牙標准化組織(Spanish Standardization)等當地知名研究機構建立了聯系,未來計劃加速聯合項目的研究、加強人才培養與交流以及推動技術轉讓等。

此外,該中心還將協助萬華化學為精細化學品和材料領域的下游客戶提供技術支持和服務。該中心將與領先的研究機構和大學合作進行創新開發,充分利用外部科研資源和專業知識來推動創新和提高競爭力。同時,作為該公司在歐洲的重要據點,該中心還將吸引人才,尤其是來自西班牙語地區的人才,為拉美市場的拓展提供支持。

巴塞羅那是萬華在歐洲設立的第二個研發中心所在地。位於匈牙利的格德勒研發中心主要聚焦聚氨酯行業,而巴塞羅那研發中心則更加專注於精細化學品和材料行業(如塗料、粘合劑和工程塑料)的商業合作,以及與當地實體在可再生能源、碳捕獲與回收、生物合成和生物基材料等方面的研發合作。巴塞羅那毗鄰西歐和地中海,不僅有助於加強對這些地區的業務支持,還有助於北非和拉丁美洲的市場開拓。

這兩個中心在下游產業的側重點、服務的地域范圍以及合作發展的路徑等方面相輔相成,為萬華國際業務的發展注入了強大的動力。

巴塞羅那以其得天獨厚的地理優勢,不僅成為了通往歐洲的門戶,更是地區創新中心和全球香精香料化工行業的重要樞紐。這裡匯聚了加泰羅尼亞化學研究所(ICIQ)、巴塞羅那科學技術學院(Barcelona Institute of Science and Technology)等眾多頂尖研究機構,為萬華化學提供了一個向中歐和西歐客戶及合作伙伴展示其技術成果和產品的絕佳平台。

通過設立巴塞羅那研發中心這一戰略舉措,萬華將繼續發揮積極作用,凸顯其對創新和可持續發展的承諾。

