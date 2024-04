شركة Wanhua Chemical تفتتح مركز Barcelona R&D، معلنةً تركيزها الكامل والتزامها الراسخ تجاه القارة الأوروبية والعالم أجمع

برشلونة، إسبانيا، 26 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- افتتح مركز Barcelona R&D (ويشار إليه باسم "المركز") التابع لشركة Wanhua Chemical (والتي تتداول أسهمها تحت رمز SHA:600309، ويشار إليها باسم "الشركة") أبوابه رسميًا في بلدة كورنيلا دي يوبريغات، وذلك في خطوة محورية لتعزيز مكانة الشركة في القارة الأوروبية وخارجها، مع الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات العملاء النهائيين ودعم جهود البحث العلمي والابتكار التعاوني.

وفي هذه المناسبة، صرح الدكتور Hua، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة Wanhua Chemical، قائلًا: "لطالما وضعنا في شركتنا Wanhua Chemical الابتكار التكنولوجي على رأس أولوياتنا، فهو جوهر قدرتنا التنافسية. إن افتتاح مركز Barcelona R&D يجسد التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات عملائنا. نحن نتطلع إلى الانخراط مع قطاع البحث والتطوير بروح من الانفتاح والتعاون لتحفيز الابتكار ومن أجل ريادة مسيرة التنمية المستدامة".

سيضطلع المركز بدور ريادي في تلبية احتياجات العملاء النهائيين بشكل سريع، حيث سيقدم استشارات فنية متخصصة حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أداء المنتجات وطرق التطبيق وأساليبه واختيار المواد الخام. كما سيعمل المركز على ابتكار حلول مخصصة لمواجهة الاحتياجات والتحديات الخاصة بعملائه، وسيُيسّر عملية تطوير واعتماد منتجات جديدة، ويقدم الدعم الفني الفوري لأية استفسارات حول الجودة، كما سيواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع من خلال الأبحاث والابتكار.

يمثل مركز Barcelona R&D خطوة جوهرية في مسيرة الشركة نحو الاستدامة، كما يكشف النقاب عن توجهات قطاع البحث والتطوير المستمرة التي تشمل دراسات تقنية الكيمياء الخضراء، واستخدام الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، واستخدام النفايات، وتطوير منتجات صديقة للبيئة، مع الانخراط بنشاط في تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في مبادرات وضع المعايير. وفي الوقت الحالي، أبرم المركز شراكات مع صروح علمية بحثية رائدة محلية، بما في ذلك University of Barcelona، وPolytechnic University of Catalonia، إلى جانب Autonomous University of Catalonia، وCatalonia Institute of Chemical Research، فضلًا عن هيئة Spanish Standardization، حيث تستهدف الخطط المستقبلية للمركز تسريع أبحاث المشاريع المشتركة، وتبادل خبرات تنمية المواهب، وتسهيل نقل التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ما سبق، سيضطلع المركز أيضًا بدور فاعل في مساعدة الشركة على تقديم الدعم الفني والخدمات للعملاء النهائيين في مجال المواد الكيميائية والمواد الدقيقة. كما سيتعاون المركز مع المؤسسات البحثية والجامعات الرائدة في مجال التطوير الإبداعي، مستفيدًا بشكل كامل من موارد البحث العلمي والخبرات الخارجية لدفع عجلة الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية. وفي الوقت ذاته، سيشكل المركز معقلًا للشركة في أوروبا لجذب المواهب، خاصة من المناطق الناطقة باللغة الإسبانية، لدعم تطوير سوق أمريكا اللاتينية.

يعد مركز Barcelona ثاني مركز متخصص بالبحث والتطوير R&D تابع لشركة Wanhua في القارة الأوروبية. فبينما يركز مركز Gödöllő R&D في المجر على صناعة البولي يوريثين، سينصب تركيز مركز Barcelona بشكل أكبر على التعاونات التجارية في مجالات المواد الكيميائية والمواد الدقيقة، مثل مواد الطلاء والمواد اللاصقة واللدائن الهندسية، كما سيعمل المركز على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير مع الجهات المحلية في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون وإعادة تدويره، والتكوين الحيوي، والمواد الحيوية. لا يقتصر موقع المركز بالقرب من غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط على تعزيز الدعم لهذه المناطق فحسب، بل يسهم أيضًا في جهود التطوير في شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

فالمركزان المتكاملان يعملان على تعزيز قدرات بعضهما البعض فيما يتعلق بالصناعات النهائية التي يركزان عليها، والمناطق الجغرافية التي يخدمانها، والمسارات التي يسلكونها نحو التطوير التعاوني، مما يساهم بشكل كبير في نمو العمليات العالمية لشركة Wanhua .

تحظى مدينة برشلونة بميزة موقع جغرافي استثنائي يجعلها بوابة نحو أوروبا، كما تُعتبر مركزًا إقليميًا للابتكار، وكذلك مركز رئيسي لصناعة الكيماويات الخاصة بالنكهات والعطور على مستوى العالم. فهي تحتضن العديد من مؤسسات البحث الرائدة على غرار معهد ICIQ ومعهد Barcelona Institute of Science and Technology، مما يجعل المدينة موقعًا مثاليًا لشركة Wanhua لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المتطورة أمام شركائها وعملائها في وسط وغرب أوروبا.

بافتتاح مركز Barcelona R&D كخطوة استراتيجية، ستعزز شركة Wanhua دورها الريادي وتؤكد على التزامها الراسخ بالابتكار والتنمية المستدامة.