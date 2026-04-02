Webb Fontaine apresentará soluções de IA agêntica para as aduanas da América Latina no TRACIT Summit

Em um momento decisivo para a fiscalização aduaneira na América Latina, a Webb Fontaine apresentará o "Zerø" no Rio de Janeiro, uma plataforma projetada para reduzir a lacuna entre a política regulatória e a detecção em tempo real de fluxos de comércio ilícito.

Dubai, Emirados Árabes Unidos, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Webb Fontaine, líder global em tecnologias de comércio impulsionadas por Inteligência Artificial para governos, destacará como a Inteligência Artificial está transformando a gestão de risco aduaneiro nas Américas e globalmente, durante o próximo TRACIT Combatting Illicit Trade Summit, que acontecerá de 14 a 16 de abril no Grand Hyatt Rio de Janeiro. Como patrocinadora do evento, liderado pela Receita Federal do Brasil, e que reunirá autoridades aduaneiras, representantes governamentais e stakeholders do comércio de toda a América Latina, a empresa contribuirá para as discussões sobre como sistemas baseados em IA podem combater o comércio ilícito de forma mais eficaz, fortalecer a fiscalização, reduzir perdas de receita e construir resiliência de longo prazo contra o comércio ilícito.

Marek Retelski, Head of Global Sales, Webb Fontaine

A América Latina enfrenta um ambiente comercial complexo, marcado por uma disrupção estrutural causada por flutuações tarifárias e aumento dos volumes de exportação, por um lado, e pela atuação de crimes transnacionais, por outro, com desafios que vão desde o contrabando de cigarros até produtos falsificados e lavagem de dinheiro baseada no comércio. As aduanas que operam nesse contexto precisam evoluir mais rapidamente do que os sistemas legados conseguem acompanhar.

É nesse cenário que a Webb Fontaine propõe mudar o foco da IA, passando de sistemas automatizados tradicionais para uma nova geração de plataformas de IA agêntica, capazes de se adaptar, aprender e operar continuamente e em tempo real. Enquanto os esforços anteriores se concentravam na digitalização de documentos e na automação de fluxos de trabalho, o desafio atual está em permitir que os sistemas evoluam junto com ambientes comerciais globais cada vez mais complexos e dinâmicos.

Apresentando Webb Fontaine Zerø: a era nativa de IA

Apresentada pela primeira vez na Conferência Tecnológica da OMA 2026, a Webb Fontaine Zerø representa uma mudança fundamental na forma como as administrações aduaneiras operam. Entre as principais inovações estão:

• Interação em linguagem natural: elimina a "lacuna de tradução", permitindo que especialistas em políticas descrevam mudanças regulatórias (como atualizações tarifárias) em linguagem simples, que o sistema interpreta e aplica instantaneamente.

elimina a "lacuna de tradução", permitindo que especialistas em políticas descrevam mudanças regulatórias (como atualizações tarifárias) em linguagem simples, que o sistema interpreta e aplica instantaneamente. Adaptabilidade agêntica: diferente dos sistemas legados, os agentes de IA da Zerø aprendem e evoluem em tempo real, adaptando-se às mudanças complexas do comércio global sem exigir meses de desenvolvimento manual de software.

diferente dos sistemas legados, os agentes de IA da Zerø aprendem e evoluem em tempo real, adaptando-se às mudanças complexas do comércio global sem exigir meses de desenvolvimento manual de software. Inteligência de dados holística: a plataforma analisa tanto dados estruturados (declarações) quanto dados não estruturados (faturas, manifestos) para detectar anomalias com precisão sem precedentes, facilitando o desembaraço mais rápido de operações em conformidade.

Essa transformação é especialmente relevante em regiões como a América Latina, onde algumas administrações aduaneiras ainda operam sistemas legados que não foram projetados para o comércio atual. Arquiteturas nativas de IA oferecem a flexibilidade necessária para responder a mudanças regulatórias em tempo real, ao mesmo tempo em que reduzem a dependência de ciclos rígidos de desenvolvimento.

Marek Retelski, Global Head of Sales da Webb Fontaine, declarou:

"Com a Webb Fontaine Zerø, estamos devolvendo a soberania digital aos governos, permitindo que eles se adaptem a novas ameaças comerciais na velocidade do pensamento, e não na velocidade de um ciclo de desenvolvimento de software. Estamos profundamente honrados em participar do TRACIT Summit e em interagir com as autoridades aduaneiras da América Latina neste momento crucial.

Como pioneiros, com 25 referências governamentais em quatro continentes, sabemos o que significa prontidão operacional, e sabemos que esta região está pronta para essa transformação. Ao adotar nossas soluções baseadas em IA, desde gestão de risco e valoração até sistemas aduaneiros completos, os governos podem superar as limitações dos sistemas legados para se manter resilientes e proativos em um mercado global cada vez mais volátil."

Além da configuração de sistemas, plataformas impulsionadas por IA também estão transformando a gestão de risco. Ao analisar tanto dados estruturados, como declarações, quanto dados não estruturados, como faturas e manifestos, esses sistemas conseguem detectar anomalias e inconsistências com maior precisão. Isso permite que as autoridades aduaneiras facilitem o comércio em conformidade por meio de canais de liberação mais rápidos, ao mesmo tempo em que reforçam os controles sobre transações de alto risco.

A Webb Fontaine enfatiza que essa evolução também contribui para uma maior soberania digital. Ao se afastarem de sistemas legados, nos quais fornecedores controlam o código subjacente, os governos podem recuperar o controle total sobre sua lógica operacional e seus dados, garantindo resiliência e confiança no longo prazo.

À medida que o comércio global continua a evoluir, a Webb Fontaine sustenta que o futuro das aduanas está em sistemas inteligentes e adaptativos, capazes de aprendizado contínuo.

Sobre a Webb Fontaine

A Webb Fontaine é uma empresa líder em tecnologia, especializada em soluções para o comércio global baseadas em Inteligência Artificial. Fundada em 2002 e com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a empresa atua em parceria com governos e comunidades comerciais em todo o mundo para simplificar processos, aumentar a transparência e melhorar a eficiência. Com uma das maiores estruturas de P&D do setor de comércio, a Webb Fontaine continua a liderar inovações que reduzem fraudes, aumentam a arrecadação aduaneira e aceleram os tempos de liberação.

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