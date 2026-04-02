Webb Fontaine presentará en la Cumbre TRACIT de Brasil, sus soluciones basadas en Agentes de IA diseñadas para gobiernos

En un momento clave para la aplicación de la normativa aduanera en América Latina, Webb Fontaine presentará "Zerø" en Río de Janeiro, una plataforma diseñada para cerrar la brecha entre la política regulatoria y la detección en tiempo real de flujos de comercio ilícito.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, líder mundial en tecnologías comerciales impulsadas por IA para gobiernos, destacará cómo la Inteligencia Artificial está transformando la gestión de riesgos aduaneros en América y a nivel global, en la próxima Cumbre TRACIT Combatiendo el Comercio Ilícito, que tendrá lugar del 14 al 16 de abril en Río de Janeiro. Como patrocinador del evento, liderado por la Aduana Brasileña (Receita Federal), y reuniendo a las autoridades aduaneras, representantes gubernamentales y actores comerciales de toda América Latina, la empresa contribuirá a las discusiones sobre cómo los sistemas impulsados por IA pueden ayudar a combatir el comercio ilícito de forma más eficaz, reforzar la aplicación de la ley y aumentar los ingresos gubernamentales.

Marek Retelski, Head of Global Sales, Webb Fontaine

América Latina navega en un entorno comercial cada vez más complejo, marcado por una disrupción estructural provocada por múltiples factores, entre ellos, las fluctuaciones en los aranceles, el aumento en los volúmenes de exportación, el crimen transnacional; con desafíos tan diversos como el contrabando de cigarrillos, los productos falsificados y el lavado de dinero basado en el comercio. Las aduanas que operan en dicho entorno deben ser capaces de evolucionar más rápido de lo que los sistemas heredados permiten actualizarse.

En este contexto, Webb Fontaine propone un cambio en el enfoque de la IA, pasando de los sistemas automatizados tradicionales a una nueva generación de plataformas de "IA Agéntica" capaces de adaptarse, aprender y operar de forma continua y en tiempo real. Mientras que los esfuerzos anteriores se centraban en la digitalización de documentos y la automatización de procesos, el reto actual consiste en permitir que los sistemas evolucionen al ritmo de entornos comerciales globales cada vez más complejos y dinámicos.

Presentamos Webb Fontaine Zerø: La era nativa de la IA

Presentado por primera vez en la Conferencia de Tecnología de la OMA 2026, Webb Fontaine Zerø representa un cambio fundamental en la forma en que operan las administraciones aduaneras. Las principales innovaciones incluyen:

Interacción con lenguaje natural: Elimina la "Asimetría lingüística" al permitir que expertos en políticas describan cambios regulatorios (como actualizaciones arancelarias) en lenguaje sencillo, que el sistema interpreta y aplica al instante.

Elimina la "Asimetría lingüística" al permitir que expertos en políticas describan cambios regulatorios (como actualizaciones arancelarias) en lenguaje sencillo, que el sistema interpreta y aplica al instante. Adaptabilidad agente: A diferencia de los sistemas heredados, los agentes de IA de Zerø aprenden y evolucionan en tiempo real, adaptándose a complejos cambios comerciales globales sin requerir meses de redesarrollo manual del software.

A diferencia de los sistemas heredados, los agentes de IA de Zerø aprenden y evolucionan en tiempo real, adaptándose a complejos cambios comerciales globales sin requerir meses de redesarrollo manual del software. Inteligencia de datos holística: La plataforma analiza tanto datos estructurados (declaraciones) como datos no estructurados (facturas, manifiestos) para detectar anomalías con una precisión sin precedentes, facilitando una liquidación más rápida para el comercio lícito.

Este cambio es especialmente relevante en regiones como América Latina, donde las administraciones aduaneras están afrontando un aumento considerable del volumen comercial, la evolución de los requisitos de cumplimiento y la necesidad de mayor transparencia y eficiencia, mientras, en algunos casos aún se operan con sistemas de gestión aduanera heredados, que no están diseñados para el comercio actual. Las arquitecturas nativas de IA ofrecen la flexibilidad para responder a cambios regulatorios en tiempo real, reduciendo la dependencia de ciclos de desarrollo rígidos.

Marek Retelski, responsable global de ventas en Webb Fontaine, declaró:

"Con Webb Fontaine Zerø, estamos devolviendo la soberanía digital a los gobiernos, permitiéndoles adaptarse a nuevas amenazas comerciales a la velocidad del pensamiento y no a la velocidad de un ciclo de desarrollo de software. Nos sentimos profundamente honrados de participar en la Cumbre TRACIT y de dialogar con las autoridades aduaneras latinoamericanas en este momento crucial.

Como pionero con 25 referencias gubernamentales en cuatro continentes, sabemos lo que significa la preparación operativa, y sabemos que esta región está lista para este cambio. Al adoptar nuestras soluciones impulsadas por IA, desde la gestión de riesgos y la valoración hasta sistemas aduaneros integrales, los gobiernos pueden superar las limitaciones heredadas para seguir siendo resilientes y proactivos en un mercado global cada vez más volátil."

Más allá de la configuración de sistemas, las plataformas impulsadas por IA también están transformando la gestión de riesgos. Al analizar tanto datos estructurados, declaraciones, como datos no estructurados, por ejemplo, facturas y manifiestos; estos sistemas pueden detectar anomalías e inconsistencias con mayor precisión. Esto permite a las autoridades aduaneras facilitar el comercio conforme mediante canales de despacho más rápidos, al tiempo que refuerza los controles sobre transacciones de alto riesgo.

Webb Fontaine enfatiza que esta evolución también apoya una mayor soberanía digital. Al alejarse de los sistemas heredados donde los proveedores controlan el código subyacente, los gobiernos pueden recuperar la plena propiedad de su lógica operativa y datos, asegurando resiliencia y confianza a largo plazo.

A medida que el comercio global sigue evolucionando, Webb Fontaine sostiene que el futuro de las Aduanas reside en sistemas inteligentes y adaptativos capaces de aprendizaje continuo.

Webb Fontaine

Webb Fontaine es una empresa tecnológica líder especializada en soluciones impulsadas por Inteligencia Artificial para el comercio global. Fundada en 2002 y con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la empresa colabora con gobiernos y comunidades comerciales de todo el mundo para agilizar procesos, mejorar la transparencia y mejorar la eficiencia. Con una de las mayores huellas de investigación y desarrollo en el sector comercial, Webb Fontaine sigue siendo pionera en innovaciones que reducen el fraude, aumentan los ingresos aduaneros y aceleran los tiempos de despacho. La empresa trabaja estrechamente con importantes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, manteniendo un diálogo continuo para apoyar la evolución de las normas y prácticas del comercio global.

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FUENTE Webb Fontaine