Whirlpool tem o primeiro relatório de Logística Reversa do setor aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente e reforça avanços em sustentabilidade

A aprovação do relatório de 2023 e o reconhecimento de conformidade pelo Ministério do Meio Ambiente reforçam a solidez do Sistema Individual

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Ministério do Meio Ambiente (MMA) aprovou, recentemente, o Relatório de Metas de Logística Reversa do ano de 2023 da Whirlpool Corporation Brasil, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. A aprovação, publicada oficialmente no portal do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), faz da Whirlpool a primeira empresa do setor a ter um Sistema Individual de Logística Reversa avaliado e aprovado pelo órgão. O relatório também recebeu a classificação de "em conformidade" quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o período.

Paralelamente à aprovação do relatório, o Sistema Individual de Logística Reversa da Companhia avançou significativamente desde o seu lançamento. Em pouco mais de dois anos de operação, o programa gratuito e pioneiro já coletou mais de 93 mil toneladas de eletroeletrônicos, o equivalente a mais de 2 milhões de produtos.

Desenvolvido para ampliar o acesso dos consumidores a soluções de descarte responsável de eletrodomésticos e eletrônicos, o sistema coleta produtos de qualquer marca e porte e estimula o consumo sustentável em todo o país. Atualmente, conta com mais de 17 mil Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e oferece coleta domiciliar gratuita em todos os municípios brasileiros, ampliando o acesso à destinação ambientalmente adequada.

Buscando impactar todo o ciclo de vida do produto, a Whirlpool também expandiu suas iniciativas de economia circular, com a reoperação e revenda de produtos seminovos, que já somam aproximadamente 27 mil unidades desde 2023. A iniciativa contribui para ampliar o acesso da população a eletrodomésticos de qualidade a preços mais acessíveis.

"A aprovação do nosso relatório de desempenho pelo Ministério do Meio Ambiente reforça nosso cumprimento regulatório, além da eficiência operacional do Sistema Individual e a sua estruturação de longo prazo. Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo ao integrar inovação, responsabilidade e compromisso ambiental em escala. Seguiremos estimulando a conscientização sobre o descarte adequado, fortalecendo a economia circular e reduzindo os impactos ambientais", afirma Douglas Reis, Diretor Jurídico & Assuntos Corporativos da Whirlpool na América Latina.

Impacto socioambiental de ponta a ponta

Além dos resultados de circularidade, a Whirlpool avança também em metas de sustentabilidade operacional. Conforme o Relatório Global de Sustentabilidade divulgado este ano, em 2024 a empresa correspondeu 100% de consumo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis em suas operações no Brasil e nos Estados Unidos e reduziu em 36% as emissões de gases de efeito estufa (escopos 1 e 2) em relação ao ano anterior. Esses avanços integram o compromisso da Companhia de atingir a meta Net Zero até 2030, alinhado ao programa global Zero Waste to Landfill, que já desviou mais de 32 mil toneladas de materiais de aterros sanitários desde 2016.

O compromisso com a melhoria da vida em casa também se reflete em investimentos diretos no desenvolvimento social das comunidades onde atua. No Brasil, o Consulado da Mulher, ação social da Whirlpool, completou 23 anos em 2025, já impactou mais de 41 mil pessoas e, somente no ano passado, formou mais de 1.600 mulheres em programas de empreendedorismo, além de doar produtos a mais de 100 empreendedoras.

"Em 2024, avançamos de forma consistente em nossa agenda de sustentabilidade, com resultados importantes em emissões, energia renovável e eficiência operacional. Também ampliamos iniciativas sociais que fortalecem o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, reforçando nosso compromisso com uma jornada responsável e de longo prazo", destaca Bernardo Gallina, Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para a América Latina.

Sobre a Whirlpool Corporation

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é uma das principais empresas de eletrodomésticos e está em constante busca para melhorar a qualidade de vida em casa. Como a maior fabricante de eletrodomésticos com sede nos Estados Unidos, a empresa está impulsionando inovações significativas para atender às necessidades dos consumidores, que estão em constante evolução, por meio de seu icônico portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul e InSinkErator. Em 2024, a empresa reportou aproximadamente $17 bilhões em vendas, com quase 90% delas nas Américas, contando com 44.000 funcionários e 40 centros de pesquisa e tecnologia. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em WhirlpoolCorp.com.

