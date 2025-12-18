XCMG envia guindaste sobre rodas de 3.000 toneladas para dar suporte a projetos de energia eólica na América do Sul

XUZHOU, China, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Recentemente, o Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), fornecedor global de máquinas de construção e soluções de elevação, enviou um grande portfólio de equipamentos para os mercados internacionais. A remessa incluiu vários guindastes premium de grande capacidade e da série G2, com destaque para o XCA3000BR—o modelo de maior tonelagem da linha de guindastes sobre rodas da XCMG—todos com destinação oficial para a América do Sul. Mais do que um transporte internacional em grande escala de equipamentos pesados, este marco destaca a crescente contribuição da fabricação avançada de equipamentos chineses para a transição energética global.

O guindaste XCA3000BR oferece alto desempenho e foi projetado para atender aos requisitos de instalação de grandes turbinas eólicas com capacidades de até 10 MW. Com a tecnologia de lança flexível de alto desempenho exclusiva da XCMG, o guindaste aumenta significativamente a segurança e a estabilidade operacionais, aumentando a eficiência de instalação por turbina em 20 a 30% e resolvendo os desafios técnicos associados à montagem de turbinas eólicas ultra-altas e de alta capacidade.

A remessa também incluiu guindastes de 900 e 600 toneladas, além de vários modelos da série G2 da categoria de cem toneladas, formando um portfólio integrado e premium de equipamentos de elevação projetado para atender a uma ampla gama de aplicações na construção civil. Essas máquinas fornecerão suporte essencial à infraestrutura para a expansão contínua da energia eólica e outros projetos de energia limpa em toda a América do Sul.

No contexto da tendência global em direção à neutralidade de carbono, a expansão da energia eólica continua a acelerar em todo o mundo. Com inovação interna sustentada, a XCMG superou sistematicamente os principais desafios técnicos associados à instalação de turbinas eólicas em grande escala. Suas soluções de elevação são agora amplamente utilizadas em projetos de energia eólica em todo o mundo, consolidando o papel da XCMG como um parceiro confiável na transição energética global.

Esta remessa representa um marco importante na expansão contínua da presença global da XCMG, especialmente nos mercados emergentes. Isso reflete o compromisso do setor manufatureiro chinês em avançar na cadeia de valor, trabalhando com parceiros internacionais para apoiar um futuro mais sustentável por meio de engenharia avançada e tecnologias inovadoras.

FONTE XCMG Crane