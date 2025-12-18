XCMG envía grúa sobre ruedas de 3.000 toneladas para apoyar proyectos de energía eólica en Sudamérica

XUZHOU, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), un proveedor global de maquinaria de construcción y soluciones de elevación, envió una importante cartera de equipos a los mercados internacionales. El envío incluyó varias grúas premium de gran capacidad y de la serie G2, entre las que destacaba la XCA3000BR, el modelo de mayor tonelaje en la línea de grúas sobre ruedas de XCMG, todas ellas con destino oficial a Sudamérica. Más que un envío transfronterizo a gran escala de equipos pesados, este hito pone de relieve la creciente contribución de la fabricación china de equipos avanzados en la transición energética mundial.

La grúa XCA3000BR ofrece un alto rendimiento y está diseñada para cumplir con los requisitos de instalación de grandes aerogeneradores con capacidades de hasta 10 MW. Con la tecnología de pluma flexible de alto rendimiento patentada de XCMG, la grúa mejora de forma significativa la seguridad y estabilidad operativa, al incrementar la eficiencia de instalación por turbina entre un 20 y un 30 por ciento y abordar los desafíos técnicos asociados al montaje de aerogeneradores ultraelevados y de alta capacidad.

El envío también incluyó grúas de 900 y 600 toneladas, junto con varios modelos de la serie G2 de cien toneladas, formando una cartera integrada y premium de elevación diseñada para cubrir una amplia gama de aplicaciones de construcción. Estas máquinas aportarán un apoyo esencial en materia de infraestructura para la expansión continua de la energía eólica y otros proyectos de energía limpia en toda Sudamérica.

En el contexto de la tendencia a nivel mundial hacia la neutralidad de carbono, la expansión de la energía eólica continúa acelerándose en todo el mundo. Gracias a una innovación interna constante, XCMG ha abordado de forma sistemática los desafíos técnicos clave asociados con la instalación de aerogeneradores a gran escala. Sus soluciones de elevación ahora se implementan ampliamente en proyectos de energía eólica en todo el mundo, lo que consolida el papel de XCMG como socio confiable en la transición energética mundial.

Este envío representa un hito clave en la continua expansión de la presencia global de XCMG, en particular en los mercados de países emergentes. También refleja el compromiso del sector manufacturero chino de avanzar en la cadena de valor al trabajar con socios internacionales para apoyar un futuro más sostenible a través de ingeniería avanzada y tecnologías innovadoras.

FUENTE XCMG Crane