XUZHOU, China, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma notável demonstração de resiliência e crescimento, a XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") anunciou um aumento proposto de 20% em seu dividendo anual, após uma ano impressionante em que a empresa alcançou um máximo histórico em receitas internacionais e manteve a sua posição como líder do setor na China. A receita comercial da empresa atingiu 92,848 bilhões de yuans, com a receita internacional subindo para 37,220 bilhões de yuans, representando 40,09% da receita total.

XCMG Machinery anuncia aumento de dividendos de 20% após desempenho recorde. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O dividendo proposto para o ano fiscal de 2023 é de 1,80 yuans por dez ações (impostos incluídos), totalizando aproximadamente 2,127 bilhões de yuans de dividendos em dinheiro – um aumento significativo em relação ao ano anterior e representando 40% do lucro líquido da empresa atribuível à controladora. Além disso, a XCMG está implementando ativamente um plano de recompra de ações avaliado entre 300 milhões e 600 milhões de yuans.

Apesar de enfrentar mudanças profundas nos ambientes de competência nacionais e internacionais ao longo do ano, a XCMG alcançou um crescimento de lucro líquido de dois dígitos, ao mesmo tempo que melhorou a margem bruta e a margem de lucro líquido de vendas. A empresa também reduziu com sucesso as contas a receber e os níveis de estoque; continuou a aumentar a participação de mercado na maioria das linhas de produtos; testemunhei um rápido crescimento das receitas de indústrias emergentes estratégicas superior a 20%; e viu as receitas provenientes de novos equipamentos e negócios relacionados com a energia duplicarem durante dois anos consecutivos, aproximando-se de dez por cento da receita total.

Um indicador-chave de rentabilidade – a margem bruta global – atingiu um número impressionante de 22,38%, marcando uma melhoria de 2,17 pontos percentuais em comparação com anos anteriores em várias categorias de produtos combinadas, incluindo guindastes, máquinas de movimentação de terras e máquinas de concreto, entre outras, independentemente dos mercados internos ou externos.

No final de dezembro de 2023, a XCMG havia efetivamente reduzido as contas a receber em 1,13% e os valores de estoque em 7,75% em comparação com 2022 – demonstrando uma forte gestão financeira, que resultou em um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor de aproximadamente 3,57 bilhões de yuans – um aumento superior a 125,59% em relação ao ano passado.

Apoiando essas conquistas está o compromisso inabalável da XCMG com sua estratégia de internacionalização, que a viu aprofundar seu layout de desenvolvimento global por meio do comércio de exportação, investimentos greenfield de produção no exterior, aquisições multinacionais, bem como esforços globais de pesquisa e desenvolvimento (P&D), fornecendo serviços de marketing abrangentes, serviços completos da cadeia de valor, e soluções completas para clientes mundiais, liderando um crescimento significativo no segmento de negócios internacionais neste período.

O próspero negócio da XCMG é atribuído à sua estratégia, liderada pela inovação tecnológica. Em 2023, a iniciativa de cadeia de fornecimento digital da XCMG foi reconhecida como um projeto-chave de Internet industrial na província de Jiangsu, China, adicionando cinco fábricas provinciais de referência em Internet industrial. A empresa alcançou o nível três de maturidade em capacidades de fabricação inteligente com três empresas, e tanto a unidade de negócios XCMG Hoisting quanto a XCMG Transmission foram recentemente incluídas no "5G Factory Directory" do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Além disso, a Fábrica de Produção Inteligente de Carregadeiras XCMG foi selecionada para a fábrica nacional de demonstração de produção inteligente, e a XCMG Machinery ficou em primeiro lugar nacionalmente na "Lista de Demonstração de Desenvolvimento de Integração de Produção e Tecnologia da Informação de Nova Geração de 2023" do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

Continuando sua trajetória de liderança no setor desde 2023, a XCMG Machinery relatou uma receita operacional no primeiro trimestre de 24,041 bilhões de yuans este ano, um aumento de 0,96% em comparação ao ano anterior, com um lucro líquido atribuível à controladora de 1,6 bilhão de yuans, um Aumento de 5,06% em relação ao ano anterior. O lucro líquido, ajustado por itens não recorrentes, foi de 1,466 bilhão de yuans, marcando um aumento de 12,48% em relação ao ano passado, mantendo assim a liderança no setor doméstico. O crescimento contínuo da empresa é atribuído à mudança dinâmica para novos produtos energéticos, testemunhando um aumento de mais de 40%, e um aumento notável nas receitas de peças sobressalentes e produtos de alta tecnologia, em quase 15% e 5%, respetivamente.

Além disso, em 2023, a empresa deverá prosseguir vigorosamente as suas responsabilidades sociais, orientar os seus negócios de governança ambiental, social e corporativa (Environmental, social, and corporate governance, ESG) para operações sustentáveis e deverá apresentar em breve o seu primeiro relatório de ESG.

