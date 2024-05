XCMG Machinery kündigt nach rekordverdächtiger Leistung eine Erhöhung der Dividende um 20 % an

92,848 Mrd. Yuan Umsatz, 40,09 % Anteil am internationalen Geschäft im Jahr 2023

XUZHOU, China, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") hat als bemerkenswertes Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Wachstum nach einem beeindruckenden Jahr, in dem das Unternehmen einen historischen Höchststand bei den internationalen Umsätzen erreichte und seine Position als Branchenführer in China behauptete, eine Erhöhung der jährlichen Dividende um 20 % angekündigt. Die Geschäftseinnahmen des Unternehmens erreichten 92,848 Milliarden Yuan, wobei die internationalen Einnahmen auf 37,220 Milliarden Yuan anstiegen und 40,09 % der Gesamteinnahmen ausmachten.

Die vorgeschlagene Dividende für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf 1,80 Yuan pro zehn Aktien (einschließlich Steuern), was einer Bardividende von rund 2,127 Milliarden Yuan entspricht – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und 40 % des der Muttergesellschaft zuzurechnenden Nettogewinns des Unternehmens. Darüber hinaus führt XCMG aktiv einen Aktienrückkaufplan im Wert von 300 bis 600 Millionen Yuan durch.

XCMG war das ganze Jahr über mit tiefgreifenden Veränderungen im nationalen und internationalen Kompetenzumfeld konfrontiert, erzielte aber nichtsdestotrotz ein zweistelliges Wachstum des Nettogewinns und verbesserte gleichzeitig die Bruttomarge sowie die Nettogewinnmarge im Vertrieb. Das Unternehmen reduzierte außerdem erfolgreich die Außenstände und Lagerbestände, konnte seinen Marktanteil in den meisten Produktlinien weiter ausbauen, verzeichnete ein schnelles Umsatzwachstum in strategisch wichtigen, aufstrebenden Branchen von mehr als 20 % und konnte die Umsätze aus neuen energiebezogenen Geräten und Geschäften in zwei aufeinander folgenden Jahren verdoppeln, so dass sie fast zehn Prozent des Gesamtumsatzes erreichten.

Ein Schlüsselindikator für die Rentabilität – die Gesamtbruttomarge – erreichte einen beeindruckenden Wert von 22,38 %, was eine Verbesserung von 2,17 % Punkten im Vergleich zu den Vorjahren für alle Produktkategorien zusammen bedeutet, einschließlich Krane, Erdbewegungsmaschinen und Betonmaschinen, unabhängig von den Märkten im In- und Ausland.

Bis Ende Dezember 2023 hatte XCMG sowohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 1,13 % als auch die Lagerbestände um 7,75 % im Vergleich zu 2022 reduziert und damit ein starkes Finanzmanagement bewiesen, was zu einem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von rund 3,57 Milliarden Yuan führte – ein Anstieg von mehr als 125,59 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Errungenschaften basieren auf dem unerschütterlichen Engagement von XCMG für seine Internationalisierungsstrategie, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen sein globales Entwicklungskonzept durch Exportgeschäfte, Investitionen in neue Produktionsstätten in Übersee, multinationale Akquisitionen sowie globale Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen vertieft hat und seinen Kunden weltweit umfassende Marketingdienstleistungen, vollständige Wertschöpfungsketten und Komplettlösungen anbietet.

Das florierende Geschäft von XCMG ist auf seine Strategie zurückzuführen, die auf technologische Innovation setzt. Im Jahr 2023 wurde die Initiative für die digitale Lieferkette von XCMG als wichtiges industrielles Internetprojekt in der chinesischen Provinz Jiangsu anerkannt und es kamen fünf provinzielle industrielle Internet-Benchmark-Fabriken hinzu. Das Unternehmen erreichte mit drei Unternehmen die Reifegradstufe drei bei den intelligenten Fertigungsfähigkeiten. Sowohl der Geschäftsbereich XCMG Hoisting als auch XCMG Transmission wurden neu in das „5G-Fabriksverzeichnis" des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie aufgenommen. Darüber hinaus wurde das Werk für intelligente Fertigung von XCMG-Ladern für die nationale Demonstrationsfabrik für intelligente Fertigung ausgewählt und XCMG Machinery belegte landesweit den ersten Platz in der „Demonstrationsliste für die Entwicklung der neuen Generation von Informationstechnologie und Fertigungsintegration 2023" des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie.

XCMG Machinery setzt seine branchenführende Entwicklung ab 2023 fort und meldete für das erste Quartal dieses Jahres eine Betriebsleistung von 24,041 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 0,96 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn betrug 1,6 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 5,06 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der um einmalige Posten bereinigte Nettogewinn belief sich auf 1,466 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 12,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, womit das Unternehmen seine Führungsposition im heimischen Sektor behauptet. Das anhaltende Wachstum des Unternehmens ist auf die dynamische Verlagerung hin zu neuen Energieprodukten zurückzuführen, die einen Anstieg von über 40 % verzeichneten, sowie auf einen bemerkenswerten Anstieg der Umsätze mit Ersatzteilen und hochwertigen Produkten um fast 15 % bzw. 5 %.

Darüber hinaus wird das Unternehmen seine soziale Verantwortung 2023 mit Nachdruck verfolgen, sein ESG-Geschäft in Richtung Nachhaltigkeit lenken und voraussichtlich in Kürze seinen allerersten ESG-Bericht vorstellen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2408620/WechatIMG10896.jpg