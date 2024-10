A XCMG reforça a presença na APAC com uma nova filial financeira e mais iniciativas de atendimento

XCMG colabora com a GMT Company para dar início ao "Mês do Atendimento Global" na Indonésia

XCMG Financial Australia Pty Ltd Inaugurada em Melbourne , Austrália

JAKARTA, Indonésia, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) aumentou significativamente sua capacidade de atendimento na região da Ásia-Pacífico (APAC) por meio de iniciativas estratégicas, incluindo o lançamento de uma nova filial de financiamento na Austrália e uma campanha colaborativa do "Mês de Atendimento Global" na Indonésia. Esses empreendimentos fazem parte do compromisso contínuo da XCMG de reforçar sua presença no mercado e o atendimento ao cliente em toda a região.

A XCMG e a GMT deram início ao programa “Mês de Atendimento Global”, concentrando-se em seus requisitos de atendimento e dedicando-se a estabelecer uma marca de atendimento pós-venda superior. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Yang Dongsheng, Presidente do XCMG Group, partiu recentemente em uma viagem de duas semanas pelos principais mercados da APAC, visitando parceiros locais e participando da inauguração de vários projetos de inovação de serviços localizados. Essa turnê incluiu paradas no recém-criado Centro Técnico da XCMG Austrália, no Centro de Peças de Reposição da XCMG Indonésia, na filial de Kendari, na Indonésia, e reuniões com os principais representantes do setor, como a PT. SERVISTAMA PRO INDONESIA (SPI) na Indonésia, juntamente com a Rio Tinto e a Brooks na Austrália.

Na Austrália, este mês presenciou um feito significativo para a XCMG com a inauguração da XCMG Financial Australia Pty Ltd. A nova plataforma financeira foi criada para auxiliar os sistemas de financiamento e gerenciamento de riscos em toda a Oceania, reforçando o desenvolvimento de negócios regionais. Isso ocorre após o lançamento, em abril, do centro de P&D australiano, consolidando ainda mais o posicionamento estratégico da XCMG no país.

"Com o aprofundamento de nossa presença no mercado e a expansão de nossos canais de rede na Austrália, não só estamos fomentando parcerias sólidas, mas também ampliando nossa capacidade de atender às demandas do mercado de ponta", declarou Yang Dongsheng durante sua visita.

Além disso, Yang assinou contratos de projeto com a Rio Tinto, totalizando quase 800 milhões de yuans (US$ 113 milhões) no início de agosto, lançando as duas entidades em uma nova era de liderança global em equipamentos de mineração. Implementados em todo o mundo, inclusive na Austrália, os produtos "inteligentes" e "ecológicos" da XCMG oferecem soluções completas para construção de minas, manuseio de materiais, desenvolvimento urbano e muito mais.

A recente viagem também levou Yang à Indonésia, onde ele participou da Mining Indonesia 2024. A XCMG, a primeira marca chinesa de maquinário de construção a entrar no mercado indonésio, está participando da exposição Mining Indonesia pela 11ª vez, em colaboração com seu distribuidor GMT.

Nesse evento, foram exibidos doze produtos de quatro grandes categorias: máquinas de mineração, terraplenagem, içamento e equipamentos de transporte da XCMG. Três máquinas movidas a eletricidade receberam destaque: a carregadeira XC938-EV, o caminhão XT490 EV e o caminhão basculante elétrico XGE105, que chamaram bastante atenção por seus recursos ambientalmente responsáveis.

Atualmente, a XCMG está aprimorando sua competitividade no pós-venda na Indonésia por meio da inovação completa da cadeia do setor, agregando assim mais valor aos seus clientes. Durante a feira comercial, a XCMG e a GMT deram início ao evento "Mês de Atendimento Global". Essa iniciativa envolverá clientes em toda a Indonésia, concentrando-se em suas necessidades de atendimento e dedicando-se a estabelecer uma marca superior de atendimento pós-venda.

"Impulsionando inabalavelmente o 'desenvolvimento de cadeia inteira', atualizando equipamentos de mineração inovadores, explorando continuamente os mercados de minérios, estabelecendo de forma abrangente campos de energia renovável, soluções de construção inteligentes, ecológicas, eficientes e econômicas, capacitando revendedores, clientes e estabelecendo parcerias, contribuindo para a construção da infraestrutura da Indonésia", comentou Yang.

