XUZHOU, China, 28 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A World Brand Lab lançou oficialmente sua lista com as maiores marcas globais deste ano. A XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), fabricante líder global em equipamentos de construção, anuncia com orgulho que garantiu a 379ª posição na 21ª lista anual das 500 Marcas Mais Influentes do Mundo, emitida pela World Brand Lab. A empresa também ocupa a 42ª posição entre as marcas chinesas e alcançou uma impressionante 7ª posição globalmente no setor de equipamentos industriais.

XCMG ocupa a 379ª posição na lista de 2024 das 500 Marcas Mais Influentes do Mundo, liderando a inovação em equipamentos industriais. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O ranking das 500 Marcas Mais Influentes do Mundo avalia as marcas com base em sua capacidade de desenvolver e capturar mercados e gerar lucros, o que, coletivamente, determina a influência global da marca. O processo de avaliação da World Brand Lab envolveu a pontuação abrangente de mais de 8.000 marcas reconhecidas mundialmente, usando indicadores-chave como participação de mercado, lealdade à marca e liderança global. Notavelmente, as avaliações de fidelidade à marca incorporaram dados do iTrust Rating, enquanto as avaliações de desempenho ESG (ambiental, social e governança) foram derivadas do extenso banco de dados ESG da SuperFinance.

A equipe de pesquisa conjunta da World Brand Lab e da SuperFinance descobriu uma tendência significativa entre as marcas multinacionais: as crescentes pressões de globalização estão impulsionando uma mudança em direção a estratégias de localização diversificadas e à priorização do desempenho ESG. Fortes correlações entre o valor da marca e o desempenho ESG destacam a crescente importância das práticas sustentáveis.

Alinhada a essas descobertas, a XCMG lançou seu relatório inaugural de ESG em abril de 2024, aumentando ainda mais sua transparência no desenvolvimento sustentável dos negócios. Até o final de 2023, a empresa alcançou um progresso significativo, reduzindo as emissões totais de gases de efeito estufa em 33.269,01 toneladas, correspondendo a uma redução de 7,84%.

A Dra. Maria Jesus Saenz, diretora do Laboratório de Transformação da Cadeia de Suprimentos Digital no MIT, comentou: "As oportunidades apresentadas pelos gêmeos digitais em processos da cadeia de suprimentos são tremendas, especialmente quando expandidas de ponta a ponta." A bem-sucedida integração de soluções digitais pela XCMG está alinhada com essa visão, demonstrando sua liderança em aproveitar a tecnologia para impulsionar a excelência operacional e a sustentabilidade.

A XCMG acelerou sua adoção de tecnologias digitais de ponta em diversos processos de produção ao longo de 2024. Ao implementar avanços como a triagem de materiais baseada em reconhecimento de imagem, sistemas inteligentes de transporte AGV shuttle e linhas de produção de soldagem robótica com gêmeos digitais, a XCMG melhorou efetivamente a automação e a inteligência na fabricação de componentes, enquanto reduziu os custos de mão-de-obra.

Para mais informações, acesse https://www.xcmgglobal.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588100/XCMG_Ranks_379th_2024_World_s_500_Most_Influential_Brands_List.jpg

FONTE XCMG Machinery