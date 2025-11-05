XCMG estreita laços na América do Sul por meio da localização, novos centros e parcerias de mineração sustentável

POUSO ALEGRE, Brasil, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente da XCMG Machinery, se reuniu com o presidente do Brasil, Lula, no Palácio Presidencial, com a presença do vice-presidente e do chefe de gabinete. Lula elogiou as contribuições de mais de uma década da XCMG – modernização industrial, eficiência energética, transformação digital e estabilidade bancária – e apoiou um instituto de pesquisa planejado.

A XCMG reforça a sua presença na América do Sul com crescimento ecológico de alta qualidade e novos centros regionais (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Yang analisou a mudança da XCMG de fábricas comerciais e greenfield para sua iniciativa de "revolução inteligente, transformação digital e conexão global", reafirmando o foco no crescimento de ponta, sustentável, localizado e orientado por talentos. Ambos os lados concordaram em explorar a cooperação em P&D, finanças, treinamento de talentos e mineração ecológica.

Em Brasília, o presidente Yang se reuniu com o embaixador da China para revisar as duas décadas da XCMG no Brasil e os investimentos futuros, destacando o progresso na transformação inteligente, sustentável e digital. O embaixador Zhu elogiou o papel da XCMG no estreitamento dos laços econômicos e culturais entre a China e o Brasil e prometeu apoiar as empresas chinesas na expansão da cooperação nas cadeias industriais, de suprimentos e de valor.

Durante a visita, o presidente Yang inspecionou a base e o parque industrial brasileiro da XCMG, onde em 13 anos a empresa se tornou um centro moderno – lar do primeiro banco de manufatura da China no exterior – e um modelo de maquinário chinês globalizado. Ele revisou a produção, as atualizações digitais/inteligentes e o desenvolvimento de talentos, enfatizando a localização, a inovação e o planejamento de longo prazo. Reuniões com funcionários, clientes e revendedores sobre mineração sustentável, gerenciamento digital e soluções personalizadas levaram a planos para expandir a cooperação. A profunda integração local e as sólidas parcerias da XCMG Brasil evidenciam seu compromisso com o crescimento sustentável, de alta qualidade e mundialmente conectado.

Enquanto isso, a XCMG participou do evento "Brasil Produtivo" em São Paulo, onde autoridades e líderes do setor discutiram o crescimento de alta qualidade no setor de máquinas e equipamentos para construção. Os governadores elogiaram o papel da XCMG no desenvolvimento local e na cooperação entre a China e o Brasil. O presidente Yang descreveu a mudança das exportações para a fabricação local e a construção da marca, e prometeu investimento contínuo em P&D, manufatura e serviços, com foco no crescimento de alta qualidade, inteligente, sustentável, globalizado e orientado a serviços.

Após os eventos no Brasil, o presidente Yang visitou o Chile, a Argentina e o Peru, onde se reuniu com embaixadores da China nesses países para fortalecer a cooperação e as parcerias locais. Ele apresentou as operações e a estratégia localizadas da XCMG, reafirmando o compromisso com investimentos mais profundos, sistemas de serviços mais fortes e um desenvolvimento industrial sustentável, inteligente e eficiente. Os embaixadores destacaram o progresso e o papel da XCMG nas relações entre a China e a América do Sul, insistindo na continuidade do cumprimento das normas, na construção da marca e na definição de padrões de referência para as empresas chinesas no exterior.

No Chile, o presidente Yang reuniu-se com importantes clientes do setor de mineração e inaugurou o novo centro de serviços da XCMG, sinalizando uma transição das exportações para operações locais completas. O centro reúne peças, pós-venda, treinamento e demonstrações para aumentar a capacidade de atendimento. Ele enfatizou uma presença local mais profunda e soluções inteligentes, sustentáveis e baseadas em tecnologia. A XCMG ampliará a localização para apoiar o crescimento de alta qualidade no Chile e na região.

No mesmo período, os guindastes XCMG foram implantados na mina de cobre a céu aberto de Chuquicamata, no Chile, incluindo modelos todo-o-terreno, off-road e híbridos de última geração. Eles oferecem elevação de alta qualidade com capacidade e estabilidade líderes do setor, e sua mobilidade permite uma rápida relocação e operação flexível em qualquer condição climática em todo o local.

Na Argentina, o presidente Yang Dongsheng firmou parcerias estratégicas com o governo, universidades e empresas chinesas para promover a colaboração e a inovação na cadeia industrial. A XCMG assinou um acordo-quadro com parceiros locais sobre equipamentos de saneamento de energia renovável para apoiar a transição sustentável e de baixo carbono do país, e fez parceria com uma universidade líder para estabelecer o Centro de Operação e Manutenção de Máquinas Pesadas da Argentina, criando um pipeline de talentos que integra o setor de máquinas pesadas, universidade e pesquisa.

Em Lima, no Peru, a XCMG inaugurou um centro de 24.000 metros quadrados na costa oeste da América do Sul, integrando exposição, serviços, treinamento e peças de reposição. Autoridades e parceiros do setor destacaram seu papel na infraestrutura local e na cooperação entre a China e o Peru. O presidente Yang afirmou que o centro irá fortalecer os sistemas de serviços, melhorar a formação de engenheiros, fornecer suporte ao longo de todo o ciclo de vida e apoiar iniciativas comunitárias e educativas, criando oportunidades mutuamente benéficas nas áreas da mineração, energia e infraestrutura.

Durante esta turnê pela América do Sul, a XCMG demonstrou a força e a responsabilidade da fabricação chinesa. Quanto ao futuro, a empresa continuará a promover sua estratégia global, aproveitando a tecnologia de engenharia e equipamentos de alta qualidade, e estabelecerá parcerias internacionais para construir um ecossistema industrial mutuamente benéfico.

