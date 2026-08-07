XCMG reforça a produção local e a inovação no Brasil.

POUSO ALEGRE, Brasil, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG está fortalecendo a fabricação local, a colaboração na cadeia de suprimentos e a inovação no Brasil, à medida que transita da exportação de equipamentos para uma integração mais profunda ao ecossistema industrial do país.

Unidade de fabricação da XCMG Brasil em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais, a unidade fabril da XCMG Brasil já produziu mais de 30.000 máquinas de construção ao longo de mais de uma década de operação. Seus equipamentos são amplamente utilizados na construção de estradas, na modernização de portos, em projetos hidrelétricos, na infraestrutura urbana e no desenvolvimento agrícola em todo o Brasil.

A fábrica produz cinco categorias de produtos: carregadeiras, motoniveladoras, escavadeiras, rolos compactadores e retroescavadeiras. Uma linha de produção principal estende-se por mais de 170 metros, produzindo carregadeiras e motoniveladoras adaptadas às condições operacionais locais, aos requisitos de emissões e às necessidades dos clientes. Com equipamentos inteligentes e melhorias nos processos, a produção diária de escavadeiras já passa do triplo do volume de três anos atrás.

A localização expandiu-se para além da montagem final. O índice de nacionalização da produção de máquinas de terraplenagem da XCMG Brasil já ultrapassa os 50%, e a empresa criou cerca de 2.000 empregos locais. Os funcionários locais representam mais de 95% da sua força de trabalho. A operação deu suporte a um ecossistema industrial que abrange a fabricação de componentes, logística, manutenção de equipamentos e outros serviços industriais.

"Esse modelo de colaboração industrial, centrado na base de manufatura e abrangendo toda a cadeia de valor, a montante e a jusante, fortaleceu a capacidade produtiva geral da indústria local de máquinas de construção", afirmou Li Hanguang, gerente-geral da XCMG Brasil.

A XCMG Brasil está investindo no desenvolvimento de sua força de trabalho. Em parceria com empresas brasileiras de mineração, a XCMG seleciona jovens para um treinamento de seis meses em Xuzhou, na China, que abrange a operação e a manutenção de equipamentos, antes de retornarem ao trabalho no Brasil. O programa foi realizado para duas turmas consecutivas. A XCMG Brasil também trabalha com universidades locais em pesquisa e desenvolvimento e com uma instituição de treinamento industrial em cursos personalizados.

Para apoiar a transição industrial digital e sustentável do Brasil, a XCMG Brasil estabeleceu recentemente um instituto de pesquisa voltado ao mercado sul-americano e planeja acelerar o desenvolvimento de fábricas inteligentes. A empresa espera iniciar a produção local de equipamentos 100% elétricos e planeja introduzir veículos comerciais movidos a novas energias e máquinas agrícolas de alta tecnologia para fabricação e montagem no Brasil.

O Parque Industrial da XCMG no Brasil integra pesquisa e desenvolvimento, fabricação, logística e serviços financeiros, com capacidade de produção anual superior a 10.000 máquinas.

Por meio de investimentos contínuos em manufatura, inovação, talentos e desenvolvimento da cadeia de suprimentos, a XCMG está construindo capacidades locais de longo prazo e contribuindo para a transformação industrial do Brasil.

FONTE XCMG