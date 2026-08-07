XCMG refuerza la fabricación a nivel local y la innovación en Brasil

POUSO ALEGRE, Brasil, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG está reforzando la fabricación local, la colaboración en la cadena de suministro y la innovación en Brasil, a medida que pasa de la exportación de maquinaria a una integración más profunda con el ecosistema industrial del país.

La planta de fabricación de XCMG Brasil en Pouso Alegre, Minas Gerais.

Situada en Pouso Alegre, en el estado de Minas Gerais, la planta de fabricación de XCMG Brasil ha producido más de 30 000 máquinas de construcción a lo largo de más de una década de actividad. Sus equipos se utilizan ampliamente en la construcción de carreteras, la modernización de puertos, los proyectos hidroeléctricos, las infraestructuras urbanas y el desarrollo agrícola en todo Brasil.

La planta fabrica cinco categorías de productos: cargadoras sobre ruedas, motoniveladoras, excavadoras, apisonadoras y retroexcavadoras. Una de las principales líneas de producción tiene una longitud de más de 170 metros y se dedica a la fabricación de cargadoras y niveladoras adaptadas a las condiciones de trabajo, los requisitos de emisiones y las necesidades de los clientes locales. Gracias a la incorporación de equipos inteligentes y a las mejoras en los procesos, la producción diaria de las excavadoras es ahora más de tres veces superior a la de hace tres años.

La localización (piezas, componentes y mano de obra fabricados o adquiridos dentro del propio país) ha ido más allá del ensamblaje final. El índice de localización de la maquinaria de movimiento de tierras de XCMG Brasil supera el 50 %, y la empresa ha creado alrededor de 2000 puestos de trabajo locales. Los empleados locales representan más del 95 % de su personal. La operación ha impulsado un ecosistema industrial que abarca la producción de componentes, la logística, el mantenimiento de equipos y otros servicios industriales.

"Este modelo de colaboración industrial, centrado en la base manufacturera y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en las fases iniciales como en las finales, ha reforzado la capacidad de fabricación global del sector local de maquinaria de construcción", afirmó Li Hanguang, director general de XCMG Brasil.

XCMG Brasil está invirtiendo en la formación de su personal. En colaboración con empresas mineras brasileñas, XCMG selecciona a jóvenes para que realicen un curso de formación de seis meses en Xuzhou (China), en el que se imparten conocimientos sobre el manejo y el mantenimiento de maquinaria, antes de que regresen a trabajar a Brasil. El programa se ha llevado a cabo con dos promociones consecutivas. XCMG Brasil también colabora con universidades locales en materia de investigación y desarrollo, así como con un centro de formación industrial en la impartición de cursos a medida.

Con el fin de apoyar la transición industrial digital y ecológica de Brasil, XCMG Brasil ha creado recientemente un instituto de investigación dedicado al mercado sudamericano y tiene previsto acelerar el desarrollo de fábricas inteligentes. La empresa prevé iniciar la producción local de equipos totalmente eléctricos y tiene previsto introducir vehículos comerciales de nuevas energías y maquinaria agrícola de alta gama para su producción y ensamblaje en Brasil.

El parque industrial de XCMG Brasil integra investigación y desarrollo, fabricación, logística y servicios financieros, con una capacidad de producción anual superior a las 10 000 máquinas.

Gracias a su inversión constante en fabricación, innovación, talento y desarrollo de la cadena de suministro, XCMG está consolidando capacidades locales a largo plazo y contribuyendo a la transformación industrial de Brasil.

FUENTE XCMG