Xencelabs revela o primeiro monitor OLED com caneta 4K de 16 polegadas do setor: A melhor combinação de profissionalismo e portabilidade

O monitor OLED para caneta ultrafino e leve oferece portabilidade excepcional, cores vibrantes, altos níveis de contraste e desempenho preciso e natural da caneta.

VANCOUVER, Washington, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Xencelabs, fornecedora global de soluções de desenho digital e nova opção para profissionais criativos, anuncia o Xencelabs Pen Display 16, sua nova solução de caneta na tela para profissionais de conteúdo criativo, educadores e estudantes.

Crie onde, quando e como você quiser

A flexibilidade é uma das marcas registradas do Xencelabs Pen Display 16 e o número de maneiras que você pode usar o dispositivo é uma prova da filosofia de design de produto da Xencelabs. Com apenas 0,47 polegadas (12 mm) e muito leve, 1,21 kg (2,67 lbs), o monitor pode ir aonde quer que a criatividade o leve – ao seu café favorito, a uma apresentação para um cliente ou da sala de aula para casa. O Xencelabs Pen Display 16 se conectará a qualquer laptop compatível com PC, Mac ou Linux por meio de um único cabo USB-C para USB-C. Um hub de 10 bits está incluído para aqueles que precisam se conectar por HDMI ou porta de vídeo. O suporte Xencelabs Mobile Easel, leve e fácil de transportar, oferece dois ângulos de desenho.

Tela OLED para uma qualidade de imagem impressionante

Uma tela OLED 4K com caneta atende ao apelo de usuários criativos que desejam que as cores de seus desenhos e pinturas sejam mais vivas e realistas. A tela OLED também oferece ausência de artefatos visuais, como vazamento (ou sangramento) de luz de fundo e pixels florescentes. Além disso, os artistas se encantam com a capacidade do dispositivo de criar cores realistas em um fundo preto verdadeiro.

Além disso, a superfície de vidro gravado super-AG de ponta a ponta da tela oferece uma sensação natural e contínua de caneta sobre papel e praticamente nenhum brilho. Com suporte para até 1,07 bilhão de cores, o visor com caneta apresenta cinco espaços de cores calibrados de fábrica: Adobe® RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 e Rec 709. A carcaça traseira de alumínio da tela proporciona rápida dissipação de calor sem qualquer ruído perturbador da ventoinha.

Desempenho fluido, preciso e responsivo da caneta

O Xencelabs Pen Display 16 vem com duas canetas sensíveis à pressão para atender às necessidades ergonômicas ou de estilo do artista. A caneta de 3 botões tem um corpo mais largo com três botões de atalho de aplicativos personalizáveis e a caneta fina de dois botões é para aqueles que procuram a sensação e os efeitos produzidos por um lápis de verdade ou um pincel mais fino. Ambas vêm com uma borracha sensível à pressão.

Quick Keys – até 40 atalhos por aplicativo

O controle remoto Quick Keys, superfácil de usar, apresenta oito teclas personalizáveis com visor OLED e um seletor com código de cores para criar vários atalhos de aplicativos de software. Ele funciona por até 53 horas com uma única carga.

Preços e disponibilidade

O Xencelabs Pen Display 16 Bundle (US$ 1.249, preço de varejo sugerido nos EUA; € 1.389, preço de varejo sugerido na Europa; £ 1.199, preço de varejo sugerido no Reino Unido) e o Xencelabs Pen Display 16 Essentials (US$ 999, preço de varejo sugerido nos EUA; € 1.129, preço de varejo sugerido na Europa; £ 969, preço de varejo sugerido no Reino Unido) devem estar disponíveis em maio e no final de junho, respectivamente, na Xencelabs eStore e na Amazon. Para conhecer outros preços regionais e revendedores locais em todas as partes do mundo, visite www.xencelabs.com.

Sobre a Xencelabs

A Xencelabs, fundada em 2019, é uma empresa global que fornece as melhores soluções de desenho digital, permitindo que profissionais criativos expandam sua criatividade e aumentem a produtividade. Para saber mais sobre a Xencelabs, acesse www.xencelabs.com

