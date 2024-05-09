Первый в отрасли 16-дюймовый OLED-дисплей 4K от Xencelabs: профессиональный и портативный

Xencelabs представляет первый в отрасли 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K: исключительное сочетание профессионализма и портативности

Ультратонкий и легкий графический OLED-дисплей отличается исключительной портативностью, насыщенностью цветов, высокой контрастностью и точным, естественным действием пера.

ВАНКУВЕР, шт. Вашингтон, 9 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- компания Xencelabs, глобальный поставщик цифровых решений для рисования, которым теперь отдают предпочтение творческие профессионалы, объявляет о выпуске планшета Xencelabs Pen Display 16, своего нового решения для профессионалов, преподавателей и студентов.

Создавайте там, тогда и так, как хотите вы

Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!

Гибкость является одним из отличительных признаков планшета Xencelabs Pen Display 16, и количество способов использования этого устройства отражает философию дизайна продуктов Xencelabs. Очень легкий дисплей толщиной всего 0,47 дюйма (12 мм) и весом 2,67 фунта (1,21 кг) можно брать с собой повсюду — в любимое кафе, на презентацию к клиенту или из класса домой. Планшет Xencelabs Pen Display 16 одним кабелем USB-C — USB-C подключается к любому совместимому ноутбуку под управлением ОС Windows, Mac или Linux. А для подключения через HDMI или Display Port в комплект входит 10-битный концентратор. В комплект также входит легкая и удобная для ношения подставка Xencelabs Mobile Easel позволяет рисовать под двумя различными углами.

OLED-дисплей обеспечивает потрясающее качество изображения

Графический OLED-дисплей с разрешением 4K служит ответом на пожелание творческих пользователей видеть на своих рисунках и картинах более яркие и реалистичные цвета. OLED-дисплей также исключает наличие таких визуальных артефактов, как засветы по контуру и светящиеся пиксели. Кроме того, художников порадует способностью устройства воспроизводить реалистичные цвета на действительно черном фоне.

В качестве дополнительного преимущества, поверхность дисплея из матированного стекла Super-AG обеспечивает ощущение беспрепятственного и естественного скольжения пера по бумаге практически без бликов. На этих поддерживающих до 1,07 млрд цветов графических дисплеях есть пять откалиброванных на заводе цветовых пространств: Adobe® RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 и Rec 709. Алюминиевый задний корпус дисплея обеспечивает быстрое рассеивание тепла без мешающего шума вентилятора.

Плавное, точное, чувствительное действие пера

Устройство Xencelabs Pen Display 16 поставляется с двумя чувствительными к давлению перьями, чтобы удовлетворить требования художников к эргономике и стилю. 3-кнопочное перо имеет больший диаметр и три настраиваемые кнопки быстрого доступа, а двухкнопочное тонкое перо предназначено для тех, кому требуется ощущение и действие настоящего карандаша или тонкой кисти. Оба пера имеют чувствительный к давлению ластик.

Пульт Quick Keys — быстрый доступ к 40 командам на приложение

Удобный в использовании пульт дистанционного управления Quick Keys имеет восемь настраиваемых клавиш, OLED-дисплей и дисковый переключатель с цветовой кодировкой для настройки быстрого доступа к различным командам программного приложения. Время работы от одной зарядки достигает 53 часов.

Цены и наличие

Ожидается, что комплекты Xencelabs Pen Display 16 Bundle (рекомендуемая производителем розничная цена 1249 долларов для США, 1389 евро для ЕС, 1199 фунтов стерлингов для Великобритании) и Xencelabs Pen Display 16 Essentials (рекомендуемая производителем розничная цена 999 долларов для США, 1129 евро для ЕС, 969 фунтов стерлингов для Великобритании) появятся в продаже в интернет-магазине Xencelabs и на Amazon в мае и в конце июня соответственно. Цены для других регионов и контактную информацию местных дилеров по всему миру ищите на веб-сайте www.xencelabs.com.

О компании Xencelabs

Основанная в 2019 году глобальная компания Xencelabs предлагает лучшие в своем классе цифровые решения для рисования, позволяющие творческим профессионалам увеличить свой творческий потенциал и повысить производительность труда. Для получения дополнительной информации о Xencelabs посетите веб-сайт www.xencelabs.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2407308/Xencelabs_Pen_Display_16.jpg