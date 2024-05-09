Первый в отрасли 16-дюймовый OLED-дисплей 4K от Xencelabs: профессиональный и портативный

News provided by

Xencelabs

May 09, 2024, 13:00 ET

Xencelabs представляет первый в отрасли 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K: исключительное сочетание профессионализма и портативности

Ультратонкий и легкий графический OLED-дисплей отличается исключительной портативностью, насыщенностью цветов, высокой контрастностью и точным, естественным действием пера.

ВАНКУВЕР, шт. Вашингтон, 9 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- компания Xencelabs, глобальный поставщик цифровых решений для рисования, которым теперь отдают предпочтение творческие профессионалы, объявляет о выпуске планшета Xencelabs Pen Display 16, своего нового решения для профессионалов, преподавателей и студентов.

Создавайте там, тогда и так, как хотите вы

Continue Reading
Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!
Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!

Гибкость является одним из отличительных признаков планшета Xencelabs Pen Display 16, и количество способов использования этого устройства отражает философию дизайна продуктов Xencelabs. Очень легкий дисплей толщиной всего 0,47 дюйма (12 мм) и весом 2,67 фунта (1,21 кг) можно брать с собой повсюду — в любимое кафе, на презентацию к клиенту или из класса домой. Планшет Xencelabs Pen Display 16 одним кабелем USB-C — USB-C подключается к любому совместимому ноутбуку под управлением ОС Windows, Mac или Linux. А для подключения через HDMI или Display Port в комплект входит 10-битный концентратор. В комплект также входит легкая и удобная для ношения подставка Xencelabs Mobile Easel позволяет рисовать под двумя различными углами.

OLED-дисплей обеспечивает потрясающее качество изображения

Графический OLED-дисплей с разрешением 4K служит ответом на пожелание творческих пользователей видеть на своих рисунках и картинах более яркие и реалистичные цвета. OLED-дисплей также исключает наличие таких визуальных артефактов, как засветы по контуру и светящиеся пиксели. Кроме того, художников порадует способностью устройства воспроизводить реалистичные цвета на действительно черном фоне.

В качестве дополнительного преимущества, поверхность дисплея из матированного стекла Super-AG обеспечивает ощущение беспрепятственного и естественного скольжения пера по бумаге практически без бликов. На этих поддерживающих до 1,07 млрд цветов графических дисплеях есть пять откалиброванных на заводе цветовых пространств: Adobe® RGB (98%), P3-DCS (98%), sRGB (99%), Rec 2020 и Rec 709. Алюминиевый задний корпус дисплея обеспечивает быстрое рассеивание тепла без мешающего шума вентилятора.

Плавное, точное, чувствительное действие пера 

Устройство Xencelabs Pen Display 16 поставляется с двумя чувствительными к давлению перьями, чтобы удовлетворить требования художников к эргономике и стилю. 3-кнопочное перо имеет больший диаметр и три настраиваемые кнопки быстрого доступа, а двухкнопочное тонкое перо предназначено для тех, кому требуется ощущение и действие настоящего карандаша или тонкой кисти. Оба пера имеют чувствительный к давлению ластик.

Пульт Quick Keys — быстрый доступ к 40 командам на приложение 

Удобный в использовании пульт дистанционного управления Quick Keys имеет восемь настраиваемых клавиш, OLED-дисплей и дисковый переключатель с цветовой кодировкой для настройки быстрого доступа к различным командам программного приложения. Время работы от одной зарядки достигает 53 часов.

Цены и наличие 

Ожидается, что комплекты Xencelabs Pen Display 16 Bundle (рекомендуемая производителем розничная цена 1249 долларов для США, 1389 евро для ЕС, 1199 фунтов стерлингов для Великобритании) и Xencelabs Pen Display 16 Essentials (рекомендуемая производителем розничная цена 999 долларов для США, 1129 евро для ЕС, 969 фунтов стерлингов для Великобритании) появятся в продаже в интернет-магазине Xencelabs и на Amazon в мае и в конце июня соответственно. Цены для других регионов и контактную информацию местных дилеров по всему миру ищите на веб-сайте www.xencelabs.com.

О компании Xencelabs 

Основанная в 2019 году глобальная компания Xencelabs предлагает лучшие в своем классе цифровые решения для рисования, позволяющие творческим профессионалам увеличить свой творческий потенциал и повысить производительность труда. Для получения дополнительной информации о Xencelabs посетите веб-сайт www.xencelabs.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2407308/Xencelabs_Pen_Display_16.jpg 

Also from this source

Xencelabs predstavuje prvý 16-palcový 4K OLED Pen Display: dokonalé skĺbenie profesionality a prenosnosti

Xencelabs predstavuje prvý 16-palcový 4K OLED Pen Display: dokonalé skĺbenie profesionality a prenosnosti

Spoločnosť Xencelabs, globálny poskytovateľ riešení na digitálne kreslenie a inovatívna možnosť pre kreatívnych profesionálov, uvádza nové riešenie...
Xencelabs Unveils Industry First 16-Inch 4K OLED Pen Display: The Ultimate Blend of Professionalism and Portability

Xencelabs Unveils Industry First 16-Inch 4K OLED Pen Display: The Ultimate Blend of Professionalism and Portability

Xencelabs, the global provider of digital drawing solutions and new choice for creative professionals, announces the Xencelabs Pen Display 16, its...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Consumer Electronics

Image1

Peripherals

Image1

Peripherals

News Releases in Similar Topics